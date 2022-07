Opinión: En esto, estoy con Manini

Como me ocurre con todos los políticos a los que a diario escucho hablar sobre los más variados temas,

también con el Senador Guido Manini Ríos hay cosas con las que coincido y otras con las que no. Hoy

quiero marcar una coincidencia.



«Todos los presos del Uruguay, pero todos, no a voluntad, todos deberían trabajar… Debería ser ley, y

el que vaya preso debería saber que va obligatoriamente a tener que trabajar», sostuvo el líder de

Cabildo Abierto en entrevista que le realizamos ayer, cuando visitó nuestra ciudad.

Sucede que las cárceles uruguayas no están cumpliendo lo que establece la Constitución de la República

en cuanto a que deben «rehabilitar», ¿o alguien lo duda? Entonces, si no rehabilitan, hay que pensar que

cada mes hay cientos y cientos de delincuentes (sin rehabilitar), que tras obtener su libertad, vuelven a las calles, en la mayoría de los casos sin un empleo u oficio que les permita sustentarse por sí mismos, lo que en la mayoría de los casos los hace reincidentes.



En cambio, si trabajaran mientras están presos, no solo podrían contribuir a su mantención y la de su

familia, no solo podrían derrotar al tal peligroso ocio, sino quizás también, salir sabiendo un oficio en el

que seguir desenvolviéndose a futuro. Hay quienes pueden objetar: ¿por qué darle trabajo a los presos y

no a quienes no han delinquido? Pensamos que una cosa no quita la otra. Es más, al crear

emprendimientos donde pudieran trabajar personas privadas de libertad, se podría estar a su vez

generando fuentes de trabajo para otros ciudadanos que no estén en esa situación. Por supuesto que el

Estado deberá encarar un gran plan y una gran inversión para hacer de esto una realidad. Pero no tenemos dudas que el resultado será bueno.

En otras cosas no, pero en esto, estoy con Manini.