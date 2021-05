ONFI hablita las vuelta a los entrenamientos bajo protocolo a partir del lunes 24 de mayo.

Baby Fútbol

La Organización Nacional de Fútbol Infantil remitió un comunicado con motivo de reglamentar el retorno a las prácticas del baby fútbol en todo el país.

En tal sentido la mesa ejecutiva encabezada por el presidente Eduardo Mosegui resuelve:

1 Habilitar a las Ligas y clubes a comenzar con los entrenamientos exclusivamente dentro de cada categoría de cada club, debiendo mantener de esa forma una burbuja sanitaria en cada una de las categorías a partir del lunes 24 de mayo.

2 No están habilitados los partidos amistosos ni las competencias de ningún tipo, el uso de vestuarios ni la apertura de cantinas.

3 Exhortar el estricto cumplimiento de las medias sanitarias previstas en el protocolo sanitario ONFI 2021 aprobado por las autoridades sanitarias del país.

4 Se hace extensiva esta resolución a academias y escuelitas de fútbol de todo el país.

5 Las medidas establecidas se irán ajustando a lo que resuelva el Gobierno Nacional conforme a la situación sanitaria.

NUESTRA OPINIÓN Y LA DECISIÓN DE LA LIGA

El comunicado habilita a la vuelta a los entrenamientos bajo protocolo en todo el país. En Salto los clubes por si mismos tomaron la medida de no retomar las prácticas hasta que mejore la situación sanitaria (varios ya los han comunicado a través de las redes, por citar algunos Nacional, Ceibal, entre otros) y creo que en otros departamentos así lo van hacer cada uno atendiendo a su situación sanitaria actual. En tanto que la Liga Salteña de Baby Fútbol decidió no comenzar los entrenamientos, su presidente Joselo Benítez se comunicó con EL PUEBLO y nos trasladó la decisión de que al menos por 15 días no se podrá practicar. Una decisión que será refrendada el próximo lunes 24 de mayo cuando se realice un comunicado en conjunto con el CECOED local a tales efectos. Hay zonas del país que la situación permite retornar a las prácticas bajo las condiciones que dice el comunicado y otras en las que habrá que esperar algo más hasta que la situación tienda a normalizarse en cuanto a que bajen un poco los casos de covid.

Pero lo importante es que hay que dejar de dramatizar cada cosa o resolución, mucha gente pone el grito en el cielo al ver el comunicado pero deben pensar que este en el club donde juega su hijo el adoptar la medida de comenzar o esperar, claramente sí no se empieza es por sentido común y punto, se espera un poco más.