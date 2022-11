Olimpiadas de Robótica 2022

Los alumnos de primaria de la Escuela 84 de la ciudad de Bella Unión participaran de la 9°edición de las olimpiadas de robótica, a realizarse los próximos días 3 y 4 de noviembre en Centro de eventos LATU en la ciudad de Montevideo .



Participarán con el proyecto de energías renovables con el tema: El camino de la energía.

En la investigación los alumnos debieron encontrar una problemática en torno a la temática y generar soluciones utilizando diferentes tecnologías sobre las fuentes de energías renovables y no renovables.

Partieron del problema de su propia escuela que tiene pocos ventanales, por ende poca entrada de luz solar, debido a que está construida en el límite del terreno en una medianera ciega.

Los alumnos optaron por el sistema mixto fotovoltaico y eólico o también denominado sistemas híbridos fotovoltaicos y eólicos, que permiten combinar dos tipos de energía diferentes para aprovechar al máximo los recursos del sol y del viento, complementandose entre sí.

Mediante la construcción de una maqueta proyectaron el predio de la escuela separado del terreno dejando espacio verde alrededor, colocando ventanales más grandes para aprovechar la luz solar, colocando sensores de movimientos en cada salón los cuales funcionan con la energía renovable y permiten que las luces se apaguen en caso de no haber movimientos en los salones, haciendo efectivo el ahorro de energía eléctrica tornando la escuela más sustentable.

Material gentileza Radio Bella Unión, 1250 AM y 105.5 FM