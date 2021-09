Oficina de la Intendencia se trasladó de Casa de Salto a un local del Mercado Agrícola y hay más de una versión sobre los motivos

Fue sorpresivo: de noche y sin previo aviso

El espacio que desde hace años venía ocupando la Intendencia de Salto en Casa de Salto, en Montevideo, se trasladó al MAM (Mercado Agrícola de Montevideo). Es esta una oficina para que quien se encuentre en la capital pueda realizar los trámites que haría en la Intendencia salteña, si estuviera radicado aquí. Respecto a las razones de la mudanza hay más de una versión, no todas coincidentes. Mientras que desde la Intendencia se dijo a este diario que el motivo fue no contar en Casa de Salto con acceso cómodo a los baños, que el estado edilicio no es bueno y que el nuevo local permite más visibilidad, el Presidente de la institución, Arq. Hugo Barbieri sostiene que los motivos son económicos, pues resultaba “pesado” para la Intendencia seguir arrendando el lugar, lugar que “es una belleza”, comentó. Por otro lado, algunos socios manifiestan que el acceso a los baños no fue nunca un problema ya que los funcionarios municipales contaban con llave. Además, mientras desde la Intendencia se dice que ahora “el alquiler es el mismo, de otro inmueble”, Barbieri afirma que la Intendencia consiguió “honorariamente” el local en el Mercado Agrícola.

PALABRAS DE LOS SOCIOS

Los primeros que hicieron oír su voz en comunicación con EL PUEBLO fueron algunos socios de muchos años de Casa de Salto, quienes sostienen que están “sorprendidos y molestos”, y explicaron: “sorprendidos por la mudanza y molestos por la falta de cordialidad, formalidad y educación para manejarse. Primero se mudaron, después Wilson De Los Santos (Jefe de Oficina) entregó la llave y recién más tarde llegó el comunicado de la Intendencia, ¿no se podía haber avisado antes?, también sorprende que no haya hablado con nosotros Andrés (Lima), y que el comunicado, firmado por Gustavo Chiriff, haya sido tan escueto diciendo simplemente que habían conseguido otro lugar”. Estas personas dijeron además que la mudanza fue de noche, lo que hizo incluso que de parte de los vecinos de pensara en llamar a la Policía, porque se temió que estuviera produciéndose un robo, sin embargo llamaron a un funcionario, quien aclaró que se estaban mudando.

PALABRAS DE GUSTAVO CHIRIFF

También el Secretario Gral. de la Intendencia, Gustavo Chiriff, habló con EL PUEBLO y explicó los motivos con estas palabras: “El cambio se produce porque en Casa de Salto había algunos inconvenientes con respecto a los baños, en principio. Por el hecho de que estaban aparte de la oficina y a veces estaban con llave y los funcionarios que estaban ahí en la oficina no podían hacer uso de los baños. Eso por un lado. Después también la parte edilicia no estaba en buenas condiciones. Entonces surgió este ofrecimiento de llevarlo al Mercado Agrícola de Montevideo, donde es un lugar de muchísima gente transitando, vimos lo conveniente en ese sentido, también es un lugar de llegada fácil desde todo Montevideo y además es una vidriera desde el punto de vista de poder promocionar el turismo, que donde está ubicada Casa de Salto, en la calle Blanes, no era posible. Así que creo que el cambio fue para mejorar sobre todo la visibilidad de la oficina de la Intendencia de Salto”.

PALABRAS DEL PRESIDENTE, ARQ. HUGO BARBIERI

Aquí lo medular de la conversación mantenida por EL PUEBLO con el actual Presidente de Casa de Salto, Arq. Barbieri, quien dejó claro ante todo que no tiene intenciones de generar ningún conflicto con la Intendencia, ya que las relaciones siempre fueron muy buenas y siempre hubo apoyo, “desde la época de Barbieri, Vinci, Malaquina, Coutinho, Fonticiella y también Lima”.

-¿Cuál es el acuerdo con la Intendencia?

En el gobierno de Fonticiella la Intendencia firmó un comodato con la Casa por el cual ocupaba una oficina y a cambio pagaba un dinero, que actualizado a hoy son unos 24.000 pesos. El comodato establecía que en cada cambio de gobierno de firmaba un nuevo comodato. Cuando asumió Lima en el período anterior esto siguió así tal cual, ahora cuando él fue reelecto había que firmar un nuevo comodato, ahí vino la pandemia que complicó las cosas. Y ahora, en todo su derecho la Intendencia entendió que tenía que bajar su presupuesto y aparentemente esos 24.000 pesos eran algo medio pesado, y obtuvo, que le dan en forma honoraria, un espacio en el Mercado Agrícola, y se mudaron. El tema es que Casa de Salto siempre brindó mucho apoyo… No es solo la oficina, nos han pedido alojamiento, y en los cuatro años previos a la pandemia alojamos a 2.000 salteños en forma gratuita. Se podrá decir que no había comodidad suficiente, que quedaban en sacos de dormir en el suelo, bueno, pero eran delegaciones estudiantiles o deportivas a las que nunca cobramos nada. Mucha de esa gente habrá pensado que la Intendencia nos pagaba algo por eso, y no. En ese sentido fue una contribución de la Casa. En fin, ahora la situación es esta…

-¿Les molestó la decisión?

No lo esperábamos, no nos habían avisado. Pero es el avatar que hay…Somos una institución sin fines de lucro que vivimos de los socios, estamos con un problema económico, sin dudas. Tampoco esos 24.000 pesos van a cambiar mucho la historia, pero era una entrada fija que teníamos y que ahora deja de aportarse. Quiero decir igualmente que las relaciones con el Intendente son excelentes, esto es un tema institucional.

-Hay socios enojados por la falta de formalidad con que se actuó, ¿qué piensa?

Yo soy el Presidente, no está bien que me ponga en contra del Intendente de Salto, lo que puedo decirle es que no esperaba que surgiera esto así tan rápido, sin tener noticia.

-¿Después que se mudó la oficina recién les avisaron que se mudaba?

Después que se fueron nos llegó una carta que la firma Chiriff.

-¿Y qué le explican en la carta?

Nos explica que la Intendencia está en un plan de ahorro, etcétera, etcétera, y que se fueron por ese motivo.

-Fuera de este tema puntual, ¿cómo está trabajando Casa de Salto?

Casa de Salto arrendó la planta alta, donde estaba el salón de fiestas, y hay un gimnasio, eso es parte del ingreso con el que contamos. También le puedo decir que tengo la satisfacción que muchísimos socios, aunque no asistieron este año y medio de pandemia no se borraron, siguieron aportando. Ahora creo que vienen tiempos mejores, CTM nos apoyó bastante con una donación, porque estábamos bastante alicaídos, y vamos apechugando la cosa. Alquilamos por ejemplo para un coro, para un grupo de teatro, toda esa gente colabora. Tenemos la satisfacción de que el Ministerio de Educación y Cultura nos dio la calidad de institución cultural, eso nos habilita en algunas cosas a conseguir ciertas exoneraciones. Y estamos luchando con el BPS para que nos faciliten en algunos problemas, pero esos son temas del día a día.

-¿Cuántos socios tienen y cuánto pagan?

Son unos 140 que están pagando, de los cuales unos 30 son socios deportivos, gente que paga una cuota un poco más alta, que son los que juegan a la paleta. Pero la cuota es 150 pesos, algo más formal o simbólico que lo que pueda servir. Permítame, antes de despedirme, decirle a los salteños que aquí tienen una casa donde quedarse, que es una belleza como está la casa y que las puertas están abiertas para cuando quieran.