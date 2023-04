OFERTA LIMITADA AFIRMA LOS VALORES EN EL MERCADO DE HACIENDAS

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 9 al 15 de abril, señaló que «Con buena demanda para todas las categorías, disparidad entre plantas y entradas ágiles» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, incrementos de US$ 0,06 centavos en el valor de novillos y vaquillonas, mientras que las vacas aumentan US$ 0,05 centavos. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 4,20, Vacas Gordas US$ 3,85 y Vaquillonas Gordas US$ 4,06. Reposición: “Buena demanda para todas las categorías, preferencia por ganados de clase y mejor condición corporal”, referencias: terneros US$ 2,49 (US$ 0,05); terneras US$ 2,13 (US$ 0,09); vacas de invernar US$ 1,56 (US$ 0,02). En referencia a los ovinos “Con escasa oferta, mercado firme y demandado”, corderos pesados US$ 3,43 (US$ 0,04), capón US$ 3,13 (US$ 0,01) y ovejas US$ 3,07 (US$ 0,04).