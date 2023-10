OCURRIÓ ANTES DE LO    QUE TODOS PREVEÍAMOS

ASOCIACION AMBIENTALISTA SALTO REACCIONA

Días pasados nos enterábamos sobre un derrame de soda cáustica en un arroyo cercano a la planta UPM 2.

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, informó que la cantidad de soda cáustica derramada en Pueblo Centenario en Durazno fue de 50 metros cúbicos (50.000 litros) En primera instancia se había manejado que el derrame ascendía a 1.000 metros cúbicos.

Ante esta situación ACAS (Asociación Civil Ambientalista Salto) dio a conocer su punto de vista.

«Los uruguayos deberíamos poner más atención y vigilancia ,en este caso en la Empresa UPM2 instalada en nuestro país, a la que se le brindó las facilidades que tiene para poder producir y no lo haga en forma indiscriminada y sin control. Esto es realmente muy preocupante,» afirma en la primera parte de su nota.

Posteriormente explica porqué debe preocuparnos la situación.

«Porque nos enteramos por un vecino del lugar que se dio

cuenta que algo no estaba bien con el agua del arroyo Sauce afluente del Río Negro, que se había desbordado y era por un producto muy nocivo (soda cáustica) y no por la propia empresa que minimizó el hecho diciendo que se había diluido en el Río Negro y además agregó que las lluvias abundantes habían ayudado.»

UPM ACTUÓ CON IMPERICIA

ACAS asegura que la empresa actuó con impericia y da sus argumentos

«Decimos esto basados en que el incidente ocurrió el 17 de agosto y por una persona ajena a la empresa se dio a conocer. Y por qué? Porque ya están teniendo problemas con sus instalaciones en este caso una pileta que al parecer por fuentes seguras no se adecúa a lo requerido y porque ya no anduvo el sensor que debido a determinado nivel de llenado con soda cáustica debería haber alertado y no funcionó, deberían tener un protocolo de actuación ante estos eventos. Esto falló y UPM no actuó correctamente, actuó con impericia.»

La Asociación cuestiona el accionar del Ministerio de Ambiente

señalando que «cuando fue a confirmar lo sucedido, dijo que estaba en el arroyo todo exterminado, es decir toda forma de vida por más ínfima que fuera había desaparecido, había muerto.

Me pregunto, es este tipo de Empresas que queremos en nuestro país, que se apoderaron de todo,pero específicamente y preocupantemente del agua, que es nuestra única riqueza?»

CONTRATOS INACEPTABLES

Los ambientalistas que están contra los contratos secretos, vuelve a poner foco en este tema.

«Claro está que hay un contrato inconcebible de por medio, firmado en el año 2017, a escondidas del pueblo. Así como lo han hecho con otros proyectos que están en desarrollo y otros que pronto se pondrán a andar, y mucho peor con la entrega del agua de los acuíferos.

A todo esto, junto con las gestiones desastrosas de gobiernos anteriores y los subsiguientes, de diferentes colores, en qué estado están dejando a Uruguay?»

«Los ciudadanos de mentes pensantes no queremos ni creemos en estos contratos , que sólo siembran destrucción de nuestros bienes.»

Recordemos que ACAS apoya actualmente y promueve la herramienta de plebiscito para terminar con los contratos secretos del Estado .

«Uruguay siempre se caracterizó por tener suelos fértiles, propicios para la producción de alimentos , que el mundo reclama y necesita, pero no, el empecinamiento político hace que se entregue más de la mitad de esos suelos a las forestales, a empresas como Upm que mientras nuestros hermanos del sur tomaban agua salada, tenía el privilegio de gozar de un río entero a sus anchas;el Puerto de Montevideo entregado por años…a una empresa de bandera belga; contratos con empresas alemanas, estadounidenses, etc, necesitan millones y millones de litros de agua para realizar sus actividades.»

ALERTA AL PUEBLO

ACAS llama la atención al pueblo uruguayo para que se comprometa con la causa ambientalista y la defensa de los recursos naturales.

«El pueblo debe ser más atento, más comprometido, exigir más controles. Ya no sirven las multas que para una empresa multimillonaria no significa nada. Hay que ir más lejos, y actuar con severidad. A nuestro parecer ante estos eventos que ponen cada vez más en peligro nuestros bienes ambientales el Ministerio debería paralizar la producción de las Empresas e ir incrementando de menos a más, para que así cumplan con la protección o mitigación de los daños que producen sobre suelos, el agua, aire, la vida…»

Agrega que debemos contar con un Ministerio más duro y presente, minimizar los daños, en esta y en otras empresas, con efectos que realmente sean ejemplarizantes. «Se sabe que esa facultad la debe otorgar el gobierno, pues al gobierno deberemos exigirle que cuide de nuestro país y de sus conciudadanos.(………)»