Ocuparse de lo importante

Por: Equipo de Asuntos Políticos de Éxodo XXI

Salto vive uno de los episodios socioeconómicos más preocupantes de sus últimos 30 años, caracterizado por el creciente desempleo que hoy, formalmente, está en el 13, 8% aunque tenemos la percepción de que ese número es aún mayor. Los precios de frontera, la falta de políticas eficientes que reduzcan el impacto en el comercio, la falta de inversión pública en el departamento que permita la dinamización de la economía, desmoralizan. A esta realidad actual, se suma la sensación de una escasa o nula perspectiva de cambio, ya que este periodo de gobierno está llegando a su fin.

A ninguno de nosotros nos resulta agradable decir que la salida de esta situación debe canalizarse a través de la política. Y no es agradable, porque estamos decepcionados, no de la política en sí, sino de quienes la ejercen; o se valen de ella para fines personales, amiguismos y sufren de amnesia postelectoral severa… ignorando los problemas reales de la gente que debe lidiar con las condiciones adversas de vida y espera, infructuosamente, respuestas de aquellos a quienes les ha confiado su voto.

Tan es así, que hoy la discusión de muchos dirigentes está instalada netamente en temas electorales, buscando concretar acuerdos, arreglos e incorporaciones que les permitan mayores posibilidades de ser reelectos. Tenemos la percepción, como ciudadanos, de que existe una prioridad por “renovar los cargos” muchos de ellos sin haber sido elegidos por la gente, con ingresos muy distantes de los que reciben la mayoría de sus votantes.

Las discusiones públicas que proponen la mayoría de los grupos políticos refieren a quienes serán candidatos a intendente, diputado o senador. Se maneja como tema central de la discusión, si hay o no coalición departamental y quienes serían los participantes, si tal o cual dirigente político logra acordar con un partido para ser candidato a uno u otro puesto, en definitiva discusiones más electorales que políticas. Mientras tanto los votantes, que los pusieron para gobernar, miran expectantes sin que eso cambie su realidad, porque sus ingresos no rinden, no consiguen trabajo y/o están endeudados, con grandes dificultades para llegar a fin de mes.

Nuestro líder Guido Manini Ríos, ha dejado claro que hay que ocuparse de los temas importantes para la gente, los temas que afectan al ciudadano común y ayudar a pequeñas y medianas empresas nacionales que son el sostén de la masa laboral y el sustento básico de nuestra economía junto al sector primario.

Éxodo recoge esa aseveración programática, y siguiendo los lineamientos de Cecilia Eguiluz, estamos dedicados a trabajar en los temas importantes. Por lo que es prioritario para nosotros la iniciativa de reforma constitucional “Contra la usura y por una deuda Justa” y ya estamos trabajando para la recolección de firmas en nuestro departamento.

Somos un país de poco más de 3 millones de habitantes, 1/3 está en el Clearing y de ellos, el 70% es considerado deudores irrecuperables, los números hablan por sí solos y expresan que no es solamente un problema económico sino que ya es un problema social gravísimo.

Muchas veces las personas sienten vergüenza de contar que están en esta situación de endeudamiento, pero queremos decirles que no están solos, que Cabildo Abierto propone este plebiscito para cambiar esta realidad y por eso es importante firmar. Lamentablemente el Estado uruguayo ha permitido que se apliquen tasas de más del 100% en intereses, permitiendo que prestar dinero sea un gran negocio para pocos, sumiendo en un espiral casi insalvable a cientos de miles de uruguayos.

De este problema es responsable el Estado, que con la Ley 18.212 del año 2007 del ministro Danilo Astori permitió que los intereses no tuvieran límites y que la prohibición de Usura que establece la Constitución de la República sea violada en los hechos, y también el gobierno actual por mirar hacia otro lado a pesar que desde Cabildo Abierto expusimos el problema y ofrecimos diferentes soluciones.

Es mérito de Cabildo Abierto poner este tema, que desvela a tantos compatriotas, arriba de la mesa e insistir en que se cambien las reglas de juego. Ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado han querido aprobar leyes que solucionen el problema del endeudamiento, por ese motivo es que hay que recurrir a las firmas de los uruguayos que son los verdaderos soberanos, no escuchados muchas veces por quienes eligieron para que los representaran.

Hoy nuestra prioridad es informar sobre el plebiscito contra la usura y por una deuda justa. Invitar a todas las asociaciones y organizaciones sociales y a los salteños en forma individual a que se quieran sumar a trabajar con nosotros para la recolección de firmas. Los demás temas, incluso los electorales pueden y deben esperar.