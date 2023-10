Cada octubre se conmemora el “Octubre Rosa” que es el mes de sensibilización del cáncer de mama, y en todas partes del mundo se desarrollan actividades relacionadas a concientizar sobre la importancia de la prevención para una detección precoz. El grupo de Mujeres Cabildantes de Salto y la Agrupación Salto Oriental, han organizado estos últimos años diferentes actividades para la comunidad salteña, y el próximo lunes 16 de octubre a las 11 hrs en nuestra sede de calle Brasil 1851 se realizará una charla-taller a cargo del Dr Robinson Rodríguez, Director del Instituto Nacional del Cáncer INCA, y Presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer CHLCC. El Dr Robinson es Médico Internista, Oncólogo con Diploma en Alta Especialización en Oncología Médica por la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, especialista en Cuidados Paliativos, especialista en Gestión de Servicios de Salud, Consultante en neurooncología y Colaborador Honorario de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Es un altísimo honor para nosotros y para toda nuestra comunidad, contar con la presencia de este prestigioso médico a quien desde ya le agradecemos.

Queremos invitar a todos los vecinos de Salto para que concurran, es con entrada libre, para que se saquen todas las dudas que tengan, además de informarse los lugares donde hacerse una mamografía tanto en Salto como en el interior del departamento. Nos acompañará también la Fundación Hilo Rosa que trabaja con mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, y tendremos testimonio de mujeres que están en tratamiento y otras que ya han superado esta enfermedad. La fundación además compartirá con nosotros su muestra fotográfica itinerante “A través de mi piel”. Se trata de doce imágenes fotográficas de gran tamaño que muestran mujeres mastectomizadas cuyos cuerpos han sido pintados con la técnica de body art, reflejando sus sueños y esperanzas.

Quiero destacar que en nuestro país la Ley 17.242 del año 2000, promueve la prevención del cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, con derecho a un día libre por año con goce de sueldo para realizar-se exámenes de papanicolau y/o mamografía. A partir del 2022, la totalidad de mujeres que tienen tratamiento quirúrgico con mastectomía radical (extirpación de la mama) reciben gratis las prótesis y el recambio de las mismas, y también un estudio de marcación por radioisótopos para identificar de forma previa el ganglio centinela. Estos fueron anuncios realizados en el año 2021 por el ex Ministro Salinas.

Todos tenemos que acompañar y dar contención, esperanza y fe a nuestras madres, hermanas, esposas, amigas etc. tanto en la espera de un resultado como durante los tratamientos.

Sabemos que algunas mujeres se han curado, otras están en tratamiento y también otras han fallecido. Esto no significa perder, sino que simplemente se trata de la finitud de la vida y con el Dr Robinson podremos hablar sobre la importancia de los cuidados paliativos.

“DATE UNA OPORTUNIDAD” es lema 2023 elegido por la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, en-tendiendo que cada persona mediando las circunstancias de su vida y de su entorno, puede proponerse desafíos que la estimulen a incorporar cambios dirigidos a mejorar su salud. Para finalizar quiero destacar el trabajo de las Mujeres Cabildantes de Salto, siempre con responsabilidad, ética, solidaridad y mucho amor.

Me despido de ustedes con el compromiso y el afecto de siempre y los esperamos el próximo lunes 1 a las 11 de la mañana en nuestra sede de calle Brasil 1851.