OCTUBRE – MES DE LA CONSTRUCCIÓN

”Nuevos materiales más resistentes y elásticos nos ha permitido realizar

estructuras que antes eran inimaginables ”

Nuestra construcción – Con el Arquitecto Agustín Ayala

Cuando pensamos en construir, la implementación de nuevos materiales que se diferencian de lo tradicional, hace que nos detengamos a pensar en cómo la llevaremos a cabo.

Y a veces, puede variar según la situación económica de cada uno, para poder elegir qué sistema nos conviene.

Buscando disipar algunas dudas, deseamos brindar en este informe con el Profesional de la construcción, Arquitecto Agustín Ayala, todo lo que necesitamos saber para que nuestro hogar, sea cómodo, con una estética deseada y una calidad que nos satisfaga.

Consultado sobre los primeros parámetros para realizarla, esto nos respondió:

Existen algunos de ellos, que afectan a todas las construcciones, como reglamentaciones y condiciones mínimas de habitabilidad ya sea para viviendas u otros destinos.

Con una Ley Nacional de Vivienda, que describe claramente cuáles son esas condiciones que tiene que ver con las características constructivas que aseguren el bienestar de sus habitantes como son: espesores de paredes, techos, aislaciones, ventilaciones áreas de los espacios, etc.

Paralelamente existen digestos y planes directores en todos los departamentos, a través de los cuales se rige toda la normativa de construcción en cuantos usos del suelo, características de los espacios, higiene y ventilaciones, alturas, retiros etc.

¿A qué autoridades, les compete autorizar dicha construcción?

La autorización del gasto para materiales o para el préstamo lo autoriza el MVTOMA, mientras que el permiso de construcción lo autoriza la Intendencia y la autorización de la mano de Obra benévola, es BPS.

Modelos autorizados de construcción

“El tipo de vivienda, responde a las tipologías municipales de vivienda económica y a los proyectos proporcionados por las empresas.

Las Cooperativas, también presentan sus proyectos de tipologías, creadas por los equipos técnicos que contratan.

Es importante tener en cuenta que el libre ejercicio de la profesión, permite el diseño libre de las tipologías pero siempre de acuerdo a la normativa vigente, que puede variar de acuerdo al departamento”.

¿Rige una nueva normativa en sistemas no tradicionales, que los habilite?

El MVOTMA, que es donde me desempeño, autoriza la construcción de sistemas constructivos no tradicionales, siempre y cuando dicho sistema cumpla con una serie de requisitos, que apuntan principalmente a las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad y confort.

Las empresas que promueven estos sistemas, presentan al MVTOMA, una carpeta con el proyecto que luego es evaluada y estudiada.

De ser aceptado, se les emite lo que se denomina el DAT, el Certificado de Certificación Técnica.

El Ministerio de Vivienda, ya ha incursionado con estos sistemas, tanto en la construcción de complejos, como en Cooperativas de Viviendas.

¿Llega a ser una construcción más económica?

En algunos casos puede ser más económica producto de la diferencia en el tiempo de ejecución. Pero es importante tener en cuenta que de tratarse de módulos o Kits de materiales, deben asegurarse el envió en tiempo y forma por parte de la empresa proveedora de los mismos.

No existe una diferencia substancial de costos en los sistemas constructivos tradicionales y los alternativos.

Se debe apreciar además, su duración en el tiempo.

¿Existen otros próximos sistemas de construcción que generen expectativas?

Las expectativas siempre están presentes y los técnicos siempre estamos abiertos a poder contar con elementos o sistemas nuevos que nos permitan mejorar la calidad de las construcciones.

De hecho, la utilización de nuevos materiales más resistentes y elásticos, nos ha permitido realizar estructuras que antes eran inimaginables e imposibles de realizar.

Se están incursionando sistemas que apuntan a mejorar y no dañar el medio ambiente; bienvenidos sean.

Otros sistemas utilizan los contenedores que son adaptados a tales efectos.

¿Ha cambiado Salto en cuanto a construcciones?

Han aparecido algunas incursiones de capitales privados que se ven a simple vista en el perfil de la ciudad. Pero a nivel ciudad y en lo que tiene que ver con la misma como tal, seguimos en deuda.

No se aprecia un estudio pormenorizado de la situación de la ciudad desde el punto urbanístico fundamentalmente.

¿Está en su conocimi

ento si se realizarán obras importantes o de gran magnitud, que cambie la estética del departamento?

Creo que nuestra ciudad, amerita un cambio importante, dadas sus características: aumento de la población, el parque automotor y el crecimiento de la misma hacia la periferia.

Salto es una ciudad turística y amerita tener un aspecto acorde a ese concepto.

No hablemos de los accesos a la ciudad y otros espacios generados que le dan un aspecto realmente feo y triste a una ciudad tan hermosa, en la que vivimos.

Creo que hay material humano y técnico de sobra para ponerse a pensar en esto y lograr cambiar esta imagen.

Apelo a las autoridades para que atender esta situación y devolverle a Salto esa imagen, que siempre nos caracterizó como ciudad bella y ordenada.

Estoy seguro que es necesario y no debemos perder esos aspectos que nos caracterizaban como ciudad bella, teniendo en cuenta además, los distintos lugares que forman parte de nuestra historia y que los tenemos olvidados. Te cito un solo ejemplo de muchos y un lugar muy importante en nuestra historia: el Campamento del Ayuí.

Nada más y nada menos, que el lugar donde estuvo acampado el Éxodo del Pueblo Oriental.

Solo existe un monolítico o piedra que está escondida y que prácticamente no se ve. ¿No te parece que dada su magnitud debería de generarse un lugar histórico importante , con la creación de un espacio acorde y representativo, incluso que sea motivo de visita para muchos turistas?

Es solo una opinión. Hay muchos más ejemplos

«Funcionalidad, espacialidad, estética y durabilidad, en la vivienda que brindamos»

Mes de la Construcción y la Industria Con Joel Puppo Arquitecto y Fernanda Caligari.

Principales de PANELPLAST URUGUAY

Joel y Fernanda, incursionaron hace ya muchos años, con un nuevo e innovador sistema integral de construcción.

Está pensado para techos y paredes en base a paneles sándwich aislantes, modulares, encastrables y portantes de poliestireno rígido de alta densidad.

Un sistema industrializado que, a diferencia del prefabricado, se compone del suministro y colocación en obra de paneles o piezas ya terminados y personalizados para cada proyecto.

El panel aislante PANELPLAST para techos o paredes, brinda una solución integral de construcción de viviendas o de componentes constructivos versátiles, personalizados y económicamente competitivos.

Las soluciones constructivas son tanto para obra nueva, como para reformas, ampliaciones o solución de patologías en construcciones existentes.

Dialogamos con ambos en el mes de la Construcción y la Industria, sobre el sistema que aportan, brindando diferentes soluciones a la vivienda en general:

¿Cuánto hace que se encuentra PANELPLAST en el medio?

Desde nuestra etapa de estudiantes, ya teníamos la inquietud de buscar soluciones «innovadoras» y creativas.

En el 2014, nos planteamos el desafío de diseñar y construir un componente constructivo que resuelva problemáticas y lo materializamos en un panel aislante para techos y paredes, que es una unidad constructiva que forma parte de un nuevo sistema de construcción integral de viviendas.

Consideramos a PANELPLAST un producto revolucionario para el mercado y que se está posicionando por calidad, práctico, versátil, de bajo costo y con un amplio valor diferencial con respecto a las ofertas existentes. Desde 2016 instalamos nuestra fábrica de paneles y comenzamos a construir con este sistema, hemos realizado más de 25 construcciones en Salto y en otras partes del país.

Por ser un producto innovador fuimos apoyados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Cámara de Industrias del Uruguay. En este último tiempo estamos tramitando el CIR en la Agencia Nacional de Vivienda que nos habilita a la construcción de viviendas para el Estado y cooperativas.

¿Qué impacto tuvo en el mercado?

Tuvo un buen impacto, ya que aparece como una alternativa altamente rentable que soluciona con un costo muy competitivo, a corto plazo.

Tanto el acceso a la vivienda propia, como la

construcción de viviendas o comercios para la venta o alquiler.

La disminución de los costos de construcción y de los plazos de realización de la obra son dos factores fundamentales que le aseguran a una familia, tener su casa en poco tiempo y a bajo costo.

Hoy podemos decir que nuestro sistema constructivo PANELPLAST, es el más económico del mercado asegurando la ecuación, baja inversión/alta rentabilidad.

¿Cuál es la propuesta con la que desempeñan la actividad?

Disponemos de gran variedad de propuestas en panelería, que se adecuan a las necesidades espaciales, constructivas y estéticas del cliente.

Son paneles aislantes, modulares, de diferentes espesores y terminaciones, características que varían, según las prestaciones requeridas en cada caso.

Los paneles sándwich tipo Isopanel, se componen de dos caras y un alma de poliestireno rígido, de alta densidad y de espesor variable. Para los techos, las caras pueden ser de chapa lisa o chapa trapezoidal (aluminio o color) para el exterior, el alma de poliestireno y la cara interior de madera, chapa o emplacado de yeso. Los paneles son portantes, no necesitan estructura auxiliar para luces cortas.

Para las paredes, los paneles tipo Isopanel, se componen de caras de placas cementicias para el exterior, el alma de poliestireno y emplacado de yeso, PVC o madera para las caras que quedan al interior.

También tenemos propuestas de revestimientos exteriores e interiores y diferentes soluciones para cielorrasos independientes de la cubierta.

La ventaja comparativa del producto, es su diseño y acabado, la flexibilidad en la adaptación de satisfacer las diferentes necesidades, los costos de construcción e instalación más competitivos del mercado, dados por la utilización racional de los recursos y la disminución sustancial de los tiempos tanto de producción como de instalación.

Una vez terminada la obra ésta no requiere mantenimientos especiales lo que también significa un ahorro.

La planificación integral de los recursos asegura los cumplimientos de los plazos de obra estipulados y esto permite al cliente una mejor planificación.

¿Por qué debemos elegir una casa con estas características?

Una vivienda PANELPLAST, es una vivienda que tiene todas las prestaciones de una vivienda construida con el sistema tradicional en cuanto a funcionalidad, espacialidad, imagen estética y durabilidad.

Ofrecemos un sistema llave en mano de construcción, el cliente suministra el terreno y nuestra empresa hace la construcción integral de la vivienda, entregándola pronta para ser habitada.

Los tiempos de construcción, dependen del tamaño de la obra, una casa de 50 m2, se construye en 45 días.

¿Adónde podemos dirigirnos, para contactar con la empresa?

Pueden hacerlo a través de: Celular 099077686

Contáctenos sin ningún compromiso, que lo asesoraremos con gusto para encontrar una solución a su problema o hacer realidad el sueño de la casa propia.

«Proyecto Volcán a pasos agigantados»

Mes de la Construcción y la Industria Con Luis Silva

En la actualidad, Proyecto Volcán ha transformado a Salto en un conjunto de beneficios junto a Luis Silva. Quien continúa en el fraccionamiento de predios, con el fin de brindar la posibilidad a aquellas familias que han soñado con su casa propia, a conseguirla.

Sin dudas, el primer Proyecto creado por nuestro invitado, ha sido más que un éxito.

Hoy y aunque ya no queden terrenos para fraccionar, Silva intenta dejarle a su primer emprendimiento, un gimnasio en la entrada del complejo habitacional.

Las familias allí instaladas, conforman un número importante y dentro de muy poco con sus mejoras, el mencionado complejo, contará con servicios impensados para esa zona de la ciudad.

El Proyecto Volcán 1, By Pass, comenzó en el año 2013.

Ubicado en accesos a nuestra ciudad, concretamente en el By Pass de Ruta 3, con una expansión de 26 hectáreas..

A la fecha, con la instalación de Cooperativas de Viviendas y diferentes viviendas individuales, se fue originando una población importante que llegará a la totalidad de 4000 personas conformándolo, con un total de 1000 viviendas.

Actualmente y un visionario como Silva, continúa brindando posibilidades a quien desee conseguir un lindo espacio físico para construir su hogar, con algunos proyectos que hace un tiempo trae en mente y están llegando a la población en general.

¿Cómo comienza la entrega de terrenos loteados en este primer Proyecto?

Comenzó, siendo cuatro años de pago del terreno, en cuotas en pesos y sin intereses, en una súper propuesta.

¿Qué pudo visualizar en esa zona en ese entonces?

Veía que para esa zona podía interesar a la población, viendo a Salto con un desarrollo importante.

Luego se continuó comprando a los herederos y se completó la compra de 260 mil metros de tierra. Con lugares incluso con pantanos e intransitables.

Pero sí, tuvimos siempre la idea fija, de que la gente fuera adquiriendo los terrenos y haciendo su casa.

¿Por dónde se comenzó el fraccionamiento?

Sobre Pascual Harriague y Aparicio Saravia.

Surgiendo terrenos de 450 metros cuadrados, con 15 de frente por 30 de fondo y allí se inicia el proyecto.

Logrando venderlos en moneda nacional, con el 70% financiado a cuatro años, con cuotas fijas y sin interés.

No hay unidad indexada, no hay unidad reajustable, no hay dólares.

Y con todas las exigencias de la ley: con calles, saneamiento, luz, agua, alumbrado público, alcantarillas, badenes y todo lo necesario para la construcción del barrio. Donándole a la Intendencia por ley, el 10 % en espacio.

En la actualidad, nos sentimos un poco abandonados por la misma. Las calles se encuentran en muy mal estado, así como las alcantarillas y el estado general del barrio.

¿Es uno de los barrios más amplios con que cuenta

Salto?

Es uno de los más grandes de Salto, aunque no ha tenido la acogida política que tendría que haber tenido.

¿Hoy hay planes de un

Proyecto Volcán II?

Si, como en el Proyecto Volcán 1, ya no quedan lugares para fraccionar, la idea es actualmente incursionar en la entrada con un lindo Gimnasio, para toda esa gente que ya se encuentra instalada.

Sí estamos pensando y financiando terrenos, en el Proyecto Volcán II, en calle Defensa y Av. Amorín, a metros del Estadio Vispo Mary. Donde se espera lotear en un amplio espacio que va entre los 300 a los 3000 metros cuadrados.

Donde los terrenos van a ser a pura cuota, con muy buena financiación.

La idea es poder contar con todos los servicios.

¿Cómo visualiza el futuro con los siguientes fraccionamientos?

Se encuentra en proyecto también, el Proyecto Volcán III.

Así como el fraccionamiento Don Atilio, Proyecto ubicado en Av. Defensa y Avda. Gautrón, desde 300 a 4000 M2. Que asi se llamará en homenaje a su antiguo dueño, con un fraccionamiento en una chacra, de 11 hectáreas.

Y va ser fraccionado, además, un predio ubicado en Avda. Gautrón próximo a Av. Apolón de Mirbeck (Proyecto Rocamora).

¿Por contacto para

asesorarse?

Estaré gustoso de poder atenderlos en el Cel: 099684849, quedando a las órdenes.

Un día de fiesta compartido por

autoridades del MVOT

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, 50 jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social recibieron la llave de su nuevo hogar.

La alegría de los nuevos vecinos del complejo Las Torres fue compartida por la ministra de Vivienda y Ordenamiento territorial, Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch, quienes junto a autoridades del BPS estuvieron presentes en la emotiva instancia.

ministra en entrega de viviendas

El complejo ubicado en San Martin 3600 comenzó a construirse hace varios años pero no había llegado a finalizarse.

Las autoridades del MVOT tomaron conocimiento de la situación y así como con otras intervenciones inconclusas, se abocaron a finalizar el proyecto para que más uruguayos puedan acceder a su vivienda.

Una de las beneficiarias manifestó que “había soñado toda la vida y nunca lo había podido alcanzar, tener su techo propio y a esta altura de la vida te da una tranquilidad y realmente, compartir este momento es increíble”.

Uno de los tantos momentos de felicidad que se vivieron en la entrega de llaves.

El complejo Las Torres cuenta con 50 viviendas de 1 dormitorio, entre las cuales se encuentran viviendas accesibles para personas con discapacidad motriz, salón de usos múltiples y espacios verdes.

Las unidades son construidas con financiamiento del MVOT mientras que el BPS gestiona la inscripción y adjudicación a la vivienda.

Esta prestación consiste en la adjudicación de una vivienda en los complejos de BPS a los aspirantes inscriptos en el Programa de Soluciones Habitacionales.

Pueden acceder los jubilados y pensionistas que residan en el territorio nacional y perciban un ingreso nominal máximo de 12 UR.