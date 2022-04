Ocho salen a jugar: ¿qué propuesta como respuesta?

El viernes a la noche, con los dos primeros partidos de la Divisional B en la primera fecha. Como ninguno jugó para empatar, la consecuencia de los que ganaron: primero Libertad y después Progreso. Lo de esta tarde marca el complemento, pero también una suerte de primeras comprobaciones, a cuenta de los ocho equipos que restan por debutar.Y sí no debutaron, ¿qué manejo de situación se puede establecer? Sería caer en la vulneración misma del sentido común. Dos partidos en el Parque Rufino Araújo y los dos restantes en el campo de juego de Deportivo Artigas. La vuelta de Palomar a la B y una asistencia que no pasa desapercibida: la de River Plate. El segundo año consecutivo de Rodó y lo que supone Chaná jugando otra vez «cercano» a la «A». Variantes de Directores Técnicos que no faltan y algunos para el estreno, como el de Gustavo Piegas en Dublín Central o el de Matías Silgoria en Hindú. La propuesta es parte de la duda en cada caso. Cuál es realmente el alcance, para que se transforme en respuesta. Cualquiera de los cuatro partidos es un llamador. De arranque, ningún es más trascendente que otro. Eso está claro. Y es cosa real

ASÍ PARA JUGAR

Domingo 9 de abril.Partidos que complementan la primera fecha en la Divisional B.Primera rueda, denominada Horacio Castellanos

. PARQUE RUFINO ARÁUJO

Hora 14.15′- Dublín Central vs Palomar.Terna de jueces: Fernando López, Mauricio Revuelta, Ruben Portela.Hora 16.15′- Tigre vs Rodó.Terna de jueces: Ruben Ferreira, Ignacio Sañudo, Víctor Rodríguez.

PARQUE «HEBER RACEDO» (Deportivo Artigas).

Hora 14.15′- Hindú vs Chaná.Terna de jueces: Walter Araújo, Ignacio Moreira, R. Busca.

Hora 16.15′- Deportivo Artigas vs River Plate.Terna de jueces: Marcelo Izaguirre, Carlos Gómez, Sebastián Samit.***********El valor de la entrada general en todos los casos: $ 150, a partir de los 12 años.