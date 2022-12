O caminamos con la gente o nos ponemos al servicio de los poderosos”

José María Aguirre anunció su retorno al Frente Amplio

En conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede del Frente Amplio, el exdirigente colorado José María Aguirre informó y explicó las razones de su ingreso a la Lista 70 liderada por Mario Furtado, quien le dio la bienvenida junto al Intendente Andrés Lima.

POR NO ATENDER LA HISTORIA

“Gracias Intendente Andrés Lima por abrirnos las puertas de su espacio político –comenzó diciendo Aguirre-, demostrando una gran generosidad. Nuestra decisión de hoy que venimos públicamente a presentar, es un proceso de análisis de la realidad política nacional y también departamental”.

“Los dirigentes de Uruguay, desde los más importantes hasta aquellos sacrificados dirigentes barriales, vengan de la tradición que vengan, estamos hoy en un cruce de caminos, o caminamos con la gente y al servicio de la gente o nos ponemos al servicio de los poderosos, que usan al Estado en beneficio propio o en beneficio de unos pocos. También les digo convencido, que no hay un tercer camino, o es con la gente humilde o es con los poderosos”.

“No voy a esperar que nadie me lo pregunte, debo primero admitir mis propios errores. Yo, como un montón de batllistas, como también de wilsonistas o independientes o de aquellos solidaristas que militan en los distintos partidos, cometimos un error y creo que es la hora de enmendarlo. ¿Cuál fue ese error? No escuchamos la historia, que es la más sabia consejera para todos nosotros. La historia siempre fue clara sobre donde debemos estar parados políticamente hablando los batllistas, cerca de los más humildes y siendo muy severos con el egoísmo de los poderosos. Y por no escuchar esa historia, terminamos equivocadamente haciendo alianzas con los poderosos. Así de simple, pero así de profundo, y eso ha llevado hoy día a la peor catástrofe política en la historia del batllismo por un lado, pero algo peor aún, que los más humildes tengan hoy que sufrir esas consecuencias. Por no atender las enseñanzas de la historia, compramos un boleto y nos subimos al Titanic”.

GOBIERNAN CON UN PLAN DE NEGOCIOS

“Pero no basta con admitir errores, tenemos que enmendarlos. Conozco a muchos desencantados que creen que la solución es yéndose para la casa, abandonando la militancia, abandonando la política, y yo les digo, porque estoy convencido, que el camino no es la antipolítica, porque la antipolítica es huir, es esconderse, es no dar la cara e irse para la casa. Es decir, despejarle el camino a los poderosos, a esos que nos están mandando hoy no con un plan de gobierno sino con un plan de negocios”.

“Por el contrario, ahora es cuando más tenemos que salir a dar la cara, a trabajar, a militar, dedicando muy pocos minutos a aclarar sobre el pasado, pero si dedicarle muchísimos minutos a hablar y a plantear cosas sobre el futuro”.

“Por eso hoy estamos dando este paso, y nos estamos sumando al único espacio político que en este país camina con y para los humildes. No lo hacemos contra nuestros principios, sino a favor de los principios que tuvimos toda la vida”.

APOYO A ANDRÉS LIMA

“Hay que caminar, hay que escuchar, hay que estar con los de abajo. Lo que el viejo batllismo hizo toda la vida, pero que lamentablemente hace mucho tiempo perdió el rumbo”.

“Por eso estaré a partir de hoy apoyando el esfuerzo del doctor Andrés Lima, con quien vaya que hemos tenido diferencias en el pasado, pero usted también ha probado ser uno de los dirigentes que más sabe del cara a cara con la gente, y se ha ganado el respeto de muchos en base a una sencilla fórmula, trabajar gastando los zapatos”.

“Ese trabajo que reconocemos y admiramos de usted, hoy lo está haciendo en todo el país. Vaya si sabe usted de caminar, de escuchar, de acompañar a los de abajo. Y esas siempre han sido mis banderas, por eso la coincidencia desde un primer momento cuando tuvimos la primera charla. Es la escuela que aprendí de los grandes de la política, por eso no me siento para nada extraño ni dudoso del paso político que estoy dando hoy”.

“Doy este paso, y lo quiero recalcar, sin pedir nada a cambio. Tomo esta decisión como un simple militante más, como tantos que hay en el Frente Amplio. Vuelvo al trillo político, capaz recorriendo el camino que alguna vez lo hizo Zelmar, la Negra Roballo y tantos otros batllistas, dejando, obviamente, la tranquilidad de mi hogar en pos de trabajar por la gente más humilde, por la insensibilidad de un gobierno, para que los poderosos no se apropien de todo a cambio de nada”, concluyó Aguirre.