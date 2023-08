“Nunca tuve posibilidad de defenderme”

Patricia Spinelli, exjerarca municipal

Patricia Spinelli hasta este lunes al mediodía era la Directora de Gestión Administrativa, cuando le informaron que había sido cesada por decisión del Intendente Andrés Lima al ser un cargo de particular confianza. Pero desde una comunicación oficial del gobierno departamental se dejó entrever que se trataba de una pérdida de confianza del Intendente a la exjerarca debido a que se habían cometido acciones de “apariencia delictiva” que deberá ser resuelta a nivel judicial. EL PUEBLO buscó ahora la palabra de Patricia Spinelli.

– ¿En qué momento se enteró que estaba siendo investigada por alguna denuncia?

– En realidad hace como un mes atrás me dieron lectura y declaré en una denuncia de acoso laboral, pero eso no se mencionó en la reunión de ayer (lunes), donde se mencionó una denuncia anónima que se había empezado a investigar hacía como dos meses.

– ¿Y cuándo tomó conocimiento entonces de la denuncia que provocó su cese?

– El mismo día y al mismo momento que fui citada al salón oval de la Intendencia donde me encontré con la presencia del Intendente, del secretario, del coordinador general Cesio, el doctor Sánchez con Libardi y el jefe de auditoría Bermúdez, todos hombres y máximas jerarquías de la Intendencia.

– ¿Tuvo acceso al expediente de esa investigación?

– No, y no tengo idea de lo que hay ahí porque ni siquiera hicieron ningún tipo de lectura sobre alguna denuncia. Lo que me pidieron es que aclarara algunas acusaciones que entendieron que ya estaba realizado el trámite, que ya habían analizado las pruebas y llegado a una conclusión por lo que ya habían asesorado al Intendente.

– ¿Tuvo la oportunidad de defenderse con un abogado de las acusaciones que se le hacían?

– No, y tampoco se me exhibió ninguna prueba, solo me hablaron, cada uno de ellos me intentó interrogar sobre algún hecho puntual, que fue cuando pedí que se respetara los derechos que me corresponden como Directora y como persona. Derecho que tengo a tener la información para poder responder. Cuando me negué a responder sin poder ejercer mis derechos, es cuando automáticamente pasamos a un cuarto intermedio y me volvieron a llamar al rato que fue cuando me notificaron que estaba despedida de la Intendencia de manera automática.

– La Intendencia emitió un comunicado donde sostiene que a usted se la cesa en su cargo por haber incurrido en acciones “de apariencia delictiva”, ¿no le explicaron cuáles eran esas acciones?

– Mencionaron algo, pero nunca me mostraron ningún documento. Dijeron que estaría comprobado porque supuestamente todo habría sido investigado y tenían las pruebas con ellos pero nunca me las mostraron. No me dieron a conocer nada de lo que hicieron. No tengo idea lo que se hizo. Sé que lo que esas personas que estaban ahí se pasaban de mano en mano una especie de expediente que tenían y se miraban entre ellos, pero nunca me lo dieron para que pudiese conocerlo.

– Según el mismo comunicado de la Intendencia sostienen que estarían elevando esas investigaciones a Fiscalía y al Poder Judicial, ¿fue notificada de eso?

– No, no. Yo no estoy notificada de ningún tipo de denuncias ni por quién fui denunciada. En principio hablaron de una denuncia anónima, pero luego cuando salieron a los medios a explicar dijeron que había funcionarias que habían denunciado. Lo que sé es que las dos funcionarias que trabajaban conmigo en mi Dirección y que eran personal de confianza que ingresaron por contratación directa, habían sido llevadas a una de las oficinas del Intendente y habían sido invitadas a declarar en un expediente a cambio de mantenerlas en el lugar de trabajo. Por eso manifesté en esa reunión que si se trataba de una decisión tomada, que me notificaran de la resolución y punto. Tampoco había necesidad de exponerme ante la opinión pública hablando de presuntas irregularidades dolosas, cosas que no existen. Nunca tuve posibilidad de defenderme.

– ¿Por qué piensa que se actuó de esa manera con usted?

– Algunas consideraciones de lo que pasó. Me podrán echar de la Intendencia como Directora, pero sigo siendo la Intendenta suplente electa por voto popular. A mí no se me regaló un cargo, lo ganamos con los 11.900 votos que aportamos a esta campaña política de la reelección del Intendente Andrés Lima. Por eso entendemos que todo el análisis político que hemos hecho en la agrupación nacional que han dado el respaldo a mi persona luego de analizar en profundidad lo sucedido, solo encontramos una explicación de índole política al intentar mediatizar y judicializar una situación que en principio era menor, porque así lo dijeron, y luego terminan saliendo a la prensa haciendo acusaciones gravísimas que no coinciden en nada con lo que sucedió.

Cuando iniciamos nuestro período en la Intendencia de Salto en 2020, le pedimos un tiempo al Intendente para hacer un análisis de la Dirección, y dentro de ese año empezamos a tener reuniones mensuales en donde le empezamos a plantear algunas dificultades que veíamos dentro de la administración, y capaz que por la ingenuidad que teníamos en ese momento por la falta de experiencia, le planteamos algunas cosas que a las tres o cuatro reuniones ya no se contactó más con nosotros ni nos atendió más como grupo. Evidentemente que algunas de las cosas que le planteamos no les gustó y se borró. Algunas de las irregularidades que planteamos no le interesaba conocer o ya las conocía.

Arrancamos con una Dirección con cinco Divisiones y terminamos con una sola, por eso decimos que esto es un ataque político, porque hoy nombran al nuevo Director y le restituyen tres de las Divisiones que se habían sacado cuando yo estaba a cargo. Quiere decir que había una animosidad política contra nuestra agrupación Baluarte Progresista.

– ¿Está evaluando la posibilidad de realizar algún tipo de demanda contra la Intendencia por esta situación en la que se ha visto?

– Eso lo están evaluando los abogados que me representan, sobre quienes deposito total confianza. Pero más allá de la parte legal acá se obró con una saña inusitada sobre una figura política que representa a un grupo nacional que está haciendo un trabajo político desde 2019 y que evidentemente molesta. Tomaron decisiones sumamente apresuradas que dañan mi imagen y lo transformaron en un circo mediático.