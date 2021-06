«Nunca se está preparado psicológicamente para enfrentarse de esta manera a la muerte y al número de casos que tenemos»

Dra. Karina Rando –

Directora de la Dirección Gral. de Coordinación MSP

En la pasada jornada se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Dirección Dptal. de Salud, donde se contó con la presencia de la Dra. Karina Rando – Directora de la Dirección Gral. de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, quien resaltó el trabajo que viene llevándose a cabo en salto por el sistema de salud y en especial con el programa de vacunación.



SISTEMA DE SALUD EXIGIDO AL MÁXIMO

Estamos ante una enfermedad que no conocíamos y que estamos conociendo en este último año, y enfermedad para la cual el sistema de salud se había preparado de alguna manera, pero, uno nunca está preparado psicológicamente para enfrentarse de esta manera a la muerte y al número de casos que tenemos.

Eso ha generado a nivel de la población, un reclamo que, de alguna manera, uno no está diciendo que no sea válido, pero, por supuesto, un sistema que está estresado, exigido al máximo, no responde de la misma manera, tanto sea para la enfermedad Covid como para otras enfermedades.

Los tiempos de demora son diferentes, los tiempos de espera, por ejemplo, para esperar los hisopados u otros estudios, son diferentes, suelen ser más largos, y eso no es que pasa porque es Uruguay, eso pasa porque el sistema de salud está estresado, está exigido al límite, y, por lo tanto, tenemos que entender que de esta situación, vamos a salir si trabajamos todos juntos.

Acá lo más importante y, tal vez, el mensaje más importante que hay que dar hoy, es que sí, estamos en una situación difícil; que sí, que Salto no es una excepción, que Salto es parte del país y que tiene una situación difícil al igual que el resto del país; que los sistemas están dando todo; que los médicos están dando todo de sí, los enfermeros también, hay un enorme esfuerzo por parte de los vacunadores, el sistema de vacunación de Salto está trabajando excelentemente, donde se ha hecho una campaña de vacunación pueblo a pueblo excelente, que ha llegado a muchos lugares, a muchos rincones a los que no se hubiese llegado de otra manera.

Pero, a pesar de eso, tenemos dificultades para cumplir de la forma en la que el pueblo está habitualmente acostumbrado a que responda el sistema de salud.

El hecho de que se realicen protestas y a veces hasta agresiones contra el propio personal de salud, no ayuda. Al contrario, desestimula, y lo hace porque, el personal de salud, está dando todo para tratar de tolerar este tiempo que queda hasta que la vacunación haga efecto suficiente. Y durante ese tiempo, en el que se está dando el máximo esfuerzo, lo que nosotros necesitamos y le vamos a pedir a la población, es que colabore, coopere de dos maneras diferentes: en primer lugar, siendo tolerante, tratando bien a las personas que están detrás del teléfono, que están atendiéndolos, sabiendo la situación que estamos viviendo, y, por otro lado, aprender a priorizar lo que es una consulta de urgencia o de emergencia, de una consulta que puede esperar. Sabiendo que el sistema está de esta manera, le pedimos a la población que tenga la consideración suficiente para que este sistema de salud pueda sostener esta situación hasta que empecemos a ver que los números comienzan a descender.



DESCENSO DE CASOS NO PREVISIBLE

¿Cuándo comenzarán a descender? Bueno. No tenemos la bola de cristal, no hacemos futurología y, no tenemos una respuesta precisa y clara como para darles. Pro sí tenemos una idea. Lo que se ha visto como tendencia a nivel nacional, es que, cuando se llega al 30% de la vacunación con dos dosis y de inmunización completa de la población, los números de a poquito comienzan a bajar.

Nosotros pensamos que, en unas pocas semanas, Salto va a llegar a ese número, porque ya estamos cercanos al 25%, por lo tanto, necesitamos unas semanas más, para ver si podemos observar ese tan deseado descenso de número de casos.

¿Cuál es el plan B por mientras? Hay muchos. El sistema de salud está dispuesto a trabajar en conjunto, a realizar convenios, a complementarse lo público con lo privado, a realizar traslados de un sanatorio a un hospital y a la inversa, eso está avalado por el Ministerio de Salud Pública, y éste va a apoyar todas las sugerencias que correspondan y que considere viables y adecuadas para la salud de la población en estas circunstancias.