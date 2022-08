Nuevo pasaporte único para caballos

A partir del 1.° de enero de 2023 será requisito para movilizar caballos de centros de equinoterapia, de pedigrí o que realicen actividades deportivas el pasaporte ecuestre único, que regirá tanto dentro como fuera del territorio nacional, informaron la subsecretaria del Ministerio de Educación, Ana Ribeiro, y la directora general de Ganadería, Fernanda Maldonado. Fuente: Presidencia

Uruguay pasa de trazabilidad grupal a un chip electrónico

Fernanda Maldonado sostuvo que a partir del 1.° de enero, cuando entre en vigor la Rendición de Cuentas a estudio parlamentario, coexistirán en un período de transición aquellos pasaportes que hoy se emiten con el nuevo documento.

En este sentido, especificó que, tras ese período, continuarán coexistiendo los pasaportes en los regímenes de Guía y Tránsito y en la marca, porque no para todos los caballos se gestionará la nueva documentación.

«Pasamos de una trazabilidad grupal —la marca de propiedad— a un chip electrónico que se coloca con todas las garantías de bienestar animal y es totalmente inocuo, donde se registra la parte sanitaria y la propiedad del animal.

El número del chip estará asociado al pasaporte correspondiente, por lo que se asemeja a la trazabilidad ganadera individual bovina», indicó Maldonado.

También comunicó que para obtener el pasaporte hay que dirigirse a los centros habilitados por la Dirección de Servicios Ganaderos o las ventanillas de ingreso y solicitudes del Ministerio de Ganadería, ya que son los organismos responsables de cada emisión.

«Uruguay tiene un alto estatus sanitario y el pasaporte lo jerarquizará a nivel internacional, mejorará el tránsito de los animales y facilitará la circulación de los propietarios de los animales», aseveró la directora de Ganadería, quien informó que en el período de transición habrá 15.000 pasaportes que se deben cambiar, y luego se tramitará a demanda.

Implementación de un único pasaporte ecuestre nacional

La subsecretaria Ribeiro informó que la Comisión de Asuntos Ecuestres, que asesora al Poder Ejecutivo sobre la tenencia responsable de equinos, funciona en la órbita del Ministerio de Educación (que la preside) con la participación de 25 representantes de ministerios y organizaciones nacionales. En su función, sostuvo, compete la implementación de un único pasaporte ecuestre nacional que se reconozca en Uruguay y otros países.

Asimismo, detalló que hasta el momento existen cuatro entidades habilitadas a emitir el documento: la Federación de Deportes Ecuestres, la Asociación Rural del Uruguay, Stud Book —institución que registra la genealogía, identidad y propiedad de los caballos de carrera y purasangre— y la Federación Ecuestre Uruguaya.

«Solo uno de esos pasaportes es reconocido por la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Ahora se creó un pasaporte único que complementa esos universos de caballos. Fuimos ante la FEI, entidad que lo reconoció como pasaporte de la República Oriental del Uruguay», afirmó Ribeiro.

La entrevistada explicó que el documento, que detallará información en inglés, castellano y portugués sobre la identidad, propiedad, raza y la vida de los animales, sustituirá la tradicional marca.

Además, fiscalizará el cumplimiento de controles sanitarios, vacunación y demás cuidados.

«Si tenés un caballo que amás y adorás, pero no sale de tu campo, no sale del país o no se mueve dentro del territorio nacional, no tenés que sacar el pasaporte. Rige en forma obligatoria para la movilidad del equino», afirmó.

La jerarca también especificó que, para quienes mueven alrededor de 800 caballos por fin de semana en pruebas de rienda, es importante la prueba documental de propiedad.

Lo mismo sucederá cuando salgan caballos a competir fuera de fronteras o para ejemplares comprados en el exterior.

Ribeiro aclaró que los centros de equinoterapia también están obligados a tramitar el pasaporte, porque garantiza la protección sanitaria. Advirtió que para esas instituciones se evalúa implementar apoyo, de manera que no sea tan oneroso el costo de la emisión, por la propia función que cumplen para la salud de las personas.

Por otra parte, la subsecretaria manifestó que este documento dinamizará los trámites en la frontera, por su condición de unicidad.