¿Nuevo escenario político en Salto?

Hasta hace pocos días la coalición entre Albisu y Coutinho gozaba de buena salud, más allá de algunos chisporroteos.

Con la renuncia de Carlos Albisu a la presidencia de la CTM, el escenario político seguramente ya no es el mismo.

Ernesto Nieto, politólogo

“Los próximos meses van a ser relevantes para ver si Albisu tiene futuro en la competencia electoral en el departamento”

Ernesto Nieto, docente universitario y politólogo, dio su punto de vista sobre la renuncia de Carlos Albisu al frente de la Delegación Uruguaya de la CTM de Salto Grande y subrayó el futuro político de una posible coalición blanqui-colorada que se venía formando para competir por la Intendencia de Salto en 2025.

“Claramente Carlos Albisu –comenzó diciendo Nieto-, tal como lo dijo, cometió una serie de errores. No fue explícito, no detalló los errores, lamentablemente en la conferencia de prensa tampoco se le preguntó demasiado sobre eso, pero claramente estos se relacionan con un número por lo menos sin antecedentes recientes de contrataciones en tan corto tiempo en la CTM de Salto Grande. Pero además quedó prisionero de un fuego político nacional. Está muy claro que si Albisu hubiera tenido quizás el respaldo, por ejemplo, de Cabildo Abierto frente a un llamado a sala a una ministra y un ministro del actual gobierno nacional, no sé si Albisu hubiera renunciado”.

“En el Partido Nacional (PN) hubo muchas voces que sonaron discordantes. La primera salida fue la del Senador Botana planteando esa imagen de una especie de Papá Noel que regala con dinero ajeno. Eso acá tuvo mucho impacto al ser la primera figura del PN que salió en muchos medios locales y de la región. Después a eso se sumaron otras voces discordantes del PN, pero claramente la voz que Albisu no logró convencer a pesar que aparentemente intentó tener alguna reunión con él en Montevideo fue la del líder de Cabildo Abierto (CA). Y en esa ecuación de la coalición multicolor que se ha tornado muy frágil, parece que CA en algunos temas decididamente tiene la potencialidad de pasar factura”.

“Recordemos que la acusación inicial para la salida de la exministra de Vivienda fue la de clientelismo político. Entonces, la cosa estaba ahora en la cancha del Senador Manini en un caso donde la acusación principal para un jerarca del PN es de clientelismo político”.

“Uno no puede negar que además ha habido una situación que llama la atención por la cantidad de cargos que se generaron, porque como ha sido muy notorio, los cargos de Salto Grande por tratarse de una entidad binacional no están regulados ni siquiera por los salarios habituales de las contrataciones, por ejemplo, de empresas públicas o de llamados públicos en Uruguay sino que tienen otra categoría, tienen otro estatuto y allí hay por lo menos dos grandes temas de los cuales uno llama la atención. Desde el año 2020 que asume este gobierno, hubo ingresos, en algunos casos del PN y en otros casos del Partido Colorado (PC), que si bien son minoritarios, hay unos cuantos casos de dirigentes claramente alineados con el exintendente y hoy Senador Germán Coutinho”.

“Después hay dos cuestiones que tienen que ver con aspectos institucionales. Lo primero, la decisión que toma el gobierno de no permitir que haya una representación opositora en esta Delegación, porque cuando tienes un representante opositor estás mucho más expuesto a la crítica, es verdad, pero también es cierto que es mucho más difícil que te acusen de falta de transparencia, que es lo que vemos en las empresas públicas. En Salto Grande, que en las anteriores gestiones había representante opositor, en este período de gobierno se decidió que no. Esa es una cuestión institucional. La pregunta es, ¿por qué en Salto Grande no? Ahí parece haber algunos hechos que prueban el por qué”.

“La segunda cuestión es este cambio de estatuto, que en una primera lectura vemos que permite que la enorme mayoría de los funcionarios, a menos que cometan faltas muy graves, se tornen como inamovibles, y en eso incluimos a todos los funcionarios contratados recientemente, porque el cambio de estatuto es de este año. En segundo lugar, ese cambio de estatuto confirmaría esta cuestión de dejar cargos en reserva o por lo menos una figura que no tengo muy clara pero que afectaría a figuras relevantes, como el número dos de la Cancillería, donde estuvo un buen tiempo en Salto Grande como secretario y ahora se va a la Cancillería pero eventualmente podría tener ese cargo en reserva y volver a Salto Grande”.

“Y la tercer cuestión que se relaciona también con este cambio estatutario que se da es que de una manera bastante particular, exime al organismo de realizar buena parte de los concursos internos que algunas de las autoridades pasadas dicen que se llevaban adelante”.

“Parece que hubo allí un claro intento, como se dijo muchas veces en esta región y sobre todo en Salto, de posicionar a Albisu desde Salto Grande como una especie de gobierno paralelo al de la Intendencia de Salto, dotándolo de muchos recursos. Parecían ser recursos ilimitados, dotándola de mucho personal para llevar adelante un sinfín de tareas a muchas de las cuales hubo que ponerles títulos importantes porque son bastante bien remunerados”.

¿FUTURO DE UNA COALICIÓN?

Ante la pregunta de si además de renunciar a la presidencia de la CTM, Albisu también renunciaba a sus aspiraciones electorales para la Intendencia de Salto, Nieto dijo “no tener la respuesta hoy, pero sí tengo algo claro. Albisu era la principal figura referente de una coalición por lo menos blanqui-colorada que en Salto ya se afianzaba para competir en las elecciones departamentales de 2025, seguido del exintendente y Senador Coutinho del PC. Iban a hacer una coalición, Coutinho en estos días ha desaparecido de escena y se ha cuidado de no quedar salpicado pese a que muchos de sus dirigentes también ingresaron en Salto Grande”.

“Yo diría que los próximos meses van a ser los relevantes para ver si Albisu tiene por lo menos futuro inmediato con la competencia electoral en el departamento o esto va a abrir una nueva competencia y un nuevo escenario donde el PN va a buscar otros referentes y donde quizás su propio socio, el PC intente posicionarse mejor adentro de esa coalición para competir con el FA, y también esto podría llegar a poner en cuestión la existencia de una coalición para competir en las elecciones departamentales del año 2025”, concluyó.

La renuncia de Albisu “genera un conflicto entre lo que es la hipocresía y el centralismo”

Para el Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, Alejandro Secco, consultado por EL PUEBLO, el tema denunciado de clientelismo político en la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande reviste de una gran hipocresía, porque quienes denuncian tienen las mismas prácticas clientelísticas en sus propias intendencias o cargos de gobierno, y aduce que el centralismo histórico de nuestro país no mira con buenos ojos la forma en que se distribuyen el dinero de Salto Grande en la región.

– ¿Qué reflexión le genera la renuncia de Carlos Albisu a la presidencia de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande?

– Es lamentable la situación obviamente, porque genera un conflicto entre lo que es la hipocresía y el centralismo. Hipocresía porque muchos de los que critican hacen lo mismo o peor que es armar equipos con gente de su confianza, y el centralismo porque en definitiva acá en lo que todos estamos de acuerdo en Salto y en la región, es que Salto Grande debe volcar recursos a la región. Quizás lo que podamos discutir es el cómo, pero estamos todos contentos y disfrutando la presencia de una institución que los salteños ayudamos a generar.

– ¿Cómo queda la situación política en Salto que se venía trabajando en el intento de conformar una coalición que tuviese una expresión electoral en las elecciones departamentales de 2025 y donde existen actores políticos que podrían formar parte de la misma pero que enfrentaron a Albisu y a la gestión realizada en Salto Grande?

– Esto es política, y la política tiene estos avatares, estas idas y vueltas. Hay gente que necesita marcar sus diferencias para dejar claro que está acá pero soy distinto, y es razonable, lo entendemos, así que supongo que lentamente iremos bajando los decibeles de la discusión para ponernos a trabajar en el futuro que Salto precisa.

– Hoy estamos a 288 días de las elecciones internas de los partidos políticos, ¿piensa que se llega a tiempo para armar una coalición con expresión electoral departamental en 2025?

– Sí, sí, exacto, llegamos bien, ya hay pasos dados, hay muy buena voluntad de operadores importantes del sistema, hay que darle forma, hay que elucubrar los mecanismos que son intrincados en el sistema electoral nuestro con las internas y con las elecciones nacionales, pero seguramente vamos a llegar a buen puerto.

– ¿Afecta de alguna manera las posibilidades electorales de la coalición lo que sucede o suceda en Salto Grande en nuestro departamento?

– Esperemos que no, esperemos que la gente reconozca, esa gente que realmente trabaja por Salto y que vuelca recursos importantes para el desarrollo de Salto. Pero saliendo de ese tema concreto, quiero aprovechar esta oportunidad para afirmar de forma rotunda la honorabilidad de Carlos Albisu, no solo en su gestión y su forma de proceder en su trayectoria hasta diría como profesional, algo que está por fuera de toda discusión. Inclusive renunciando dejó la vara altísima para todos los demás. Ante una duda, dejó la vara altísima, renunció, y quiero ser bien franco, yo le dije que no estaba de acuerdo, él tenía que haber dado la lucha porque él, de alguna manera, es inocente de toda esta blasfemia que se genera. Renunció, puso la cara y dio las explicaciones que había que dar. Dejó la vara altísima.

Secretario del Partido Colorado: “no son estos hechos los que pueden hacer cambiar radicalmente la preferencia del electorado”

Dr. Manuel María Barreiro

Si bien, como se escucha decir decir desde hace unos días -y es cierto- los más perjudicados por la renuncia del Dr. Carlos Albisu al frente de la CTM de Salto Grande serían el Gobierno Nacional, el Partido Nacional y el propio político renunciante, no se puede desconocer la responsabilidad que en todo este asunto le cabe también al Partido Colorado. Una de las acusaciones más fuertes a la gestión del organismo es el clientelismo político, y en ese sentido, no son pocos los dirigentes colorados que han ingresado a trabajar allí por designación directa.

Sin embargo, para el Secretario General del Partido Colorado en Salto, el Dr. Manuel María Barreiro, dirigente de larga trayectoria, este tipo de situaciones no cambia demasiado las preferencias del electorado al momento de -en algunos meses más- decidir en qué partido y candidato depositar su voto de confianza. Para Barreiro, existen otros temas más “permanentes”, y sobre todo otros “sentimientos”, que son los que realmente influyen en la voluntad de la ciudadanía, y no episodios prácticamente circunstanciales como lo que acaba de suceder en Salto Grande.

Así conversaba el Dr. Barreiro con EL PUEBLO para el presente informe:

-¿Cómo cree que queda el escenario político local después de esta serie acontecimientos en la CTM, denuncias, acusaciones, renuncia…?

Muchas veces en la actividad política, creemos que algunos acontecimientos justamente desde el punto de vista político, que causan un impacto importante en la sociedad, en los ciudadanos, en los electores, pueden hacer cambiar radicalmente el panorama político, pasa tanto a nivel departamental como nacional. Eso en realidad la historia ha demostrado que no es así, sino que este tipo de acontecimientos tiene una duración determinada y luego son sustituidos por sentimientos más permanentes del elector…

-¿Qué tipo de sentimientos?

Sentimientos más permanentes en torno a los partidos y referentes a las personas. El elector en definitiva decide su voto en base a las propuestas y perspectivas a futuro, más allá que en la discusión de esas propuestas también existe un relato del pasado, del presente en este caso, pero luego va a ser pasado, que puede influir en la determinación final. Pero en definitiva, tanto a nivel departamental como nacional no son estos hechos los que pueden hacer cambiar radicalmente la preferencia del electorado, o las decisiones que ya tienen tomadas los votantes.

-¿Qué es entonces lo que en verdad influye?

A nivel nacional seguramente va a influir muchísimo y en primer lugar la gestión del Gobierno Nacional. Eso va a repercutir tanto en las elecciones internas como en las elecciones nacionales. Hay una muy buena aprobación de la gestión del actual Presidente y del Gobierno. En cuanto al partido que integro, ha formado parte de la coalición y ha aportado positivamente a la misma desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las propuestas que ha realizado el partido, además ha sido un leal componente de la coalición. Nosotros estamos apostando al futuro en esto…

-¿Y en cuanto a lo departamental?

También en las elecciones departamentales miramos al futuro. Y el panorama político va a depender mucho de lo que ocurra de aquí a esas elecciones en donde seguramente existirá una coalición de gobierno, coalición de partidos, que va a apuntar a proponer un Salto mejor, con un cambio de gobierno al frente de la administración departamental. Y la gente se va a ir alineando de acuerdo a esas perspectivas y a esas propuestas. Ahí va a tener mucho impacto, o preponderancia, el sentimiento del elector hacia la propuesta de su partido político, hacia su pertenencia al partido y el juicio sobre las personas que van a ser los candidatos.

-En definitiva, no cree que el tema Salto Grande influya en las elecciones…

En ese sentido yo creo que aventurarse a pronosticar cambios por algunos hechos puntuales que seguramente también van a ser transitorios, y que será sacado seguramente a través del Parlamento y de los propios interesados en el tema, yo creo que no corresponde, creo que el panorama político se va a decantar más por algunos factores más permanentes como habíamos dicho. Es cuanto tengo que decir.

Edil Pablo Alves Menoni: “es una muy buena persona y un buen profesional” pero “creo que es el fin de la carrera política de Albisu”

Frente Amplio

Edil por el sector La Amplia, del Frente Amplio, además Coordinador alterno de la bancada del FA y ex Vicepresidente de la Junta Dptal de Salto, Pablo Alves Menoni también accedió a conversar con EL PUEBLO sobre el tema de este informe:

-Ante todo, ¿le sorprendió la renuncia de Albisu?

No, no me sorprendió para nada. Era una cosa que se veía venir. Pensé incluso que iba a haber más renuncias porque fue una exageración los cargos que pusieron sin concurso, y pensé que con la renuncia del presidente iban a llegar también las renuncias de los militantes que habían entrado, sobre todo de los ediles y de los funcionarios que supuestamente quedarían efectivos e ingresaron sin concurso. Lo que me sorprendió más fue el nombramiento o posible nombramiento de Martín Burutarán, porque es persona de confianza de Albisu y también fue parte del nombramiento de todos esos cargos, entonces creo que no cambia mucho la situación. Es como decir que se tomó una medida pero en realidad no mucho, a no ser que Burutarán fuera a hacer una limpieza de esos cargos. Por otra parte Coutinho tiene cuatro o cinco cargos políticos, sobre todo el caso de (Nicolás) Albertoni, que pasó a otro cargo de confianza y eso fue una de las cosas que disparó la preocupación de la gente por el clientelismo político que se estaba haciendo en Salto Grande…

-¿Qué piensa que debió haber hecho Coutinho?

También tendría que haber dado la cara… Me llama la atención el silencio del Partido Colorado y también me llama la atención la crítica del Partido Nacional dejándolo solo a Albisu, siendo que fueron parte del problema que se creó. Albisu era el principal o el único candidato que tenía el Partido Nacional y creo que esta situación lo baja prácticamente de una posible candidatura y favorece, si se llega a hacer una alianza, la candidatura de Coutinho.

-Y se ve favorecido el FA…

Sí, a su vez creo que favorece mucho al Frente Amplio porque es lo que criticaron durante mucho tiempo, y también teniendo en cuenta que en todas las intendencias blancas están los mayores índices de gente que entró sin concurso, por clientelismo político.

-Esta situación seguro se va a recordar mucho la próxima campaña electoral…

Sin dudas pienso que este tema va a ser un tema que se va a utilizar mucho en la campaña teniendo en cuenta las críticas que el Partido Nacional hacía… Decían que ellos iban a hacer las cosas de manera diferente y se ve que no es así. Decían una cosa y hacían otra. Siempre hablando de la parte política, porque yo considero que Albisu es una muy buena persona y un buen profesional, pero en la administración de los fondos que son de todos los salteños y de todos los uruguayos no estuvo a la altura. No estuvo tampoco a la altura de a quién repartía o beneficiaba…

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo con publicidad, que no fue de la misma manera a todos los medios. Se notó claramente que invertía más en los medios que le hacían propaganda, como que no aceptaba a los medios y a los periodistas que los criticaban. Creo que va a ser un tema muy hablado en la campaña, como también si Coutinho va a ser candidato va a ser criticado también por participar, e incluso, eso puede llegar a complicar esa posible coalición que tenían pensado, que yo la veía más como acuerdo de líderes y no de partidos. Creo que va a ser el tema principal de la campaña a la Intendencia.

-¿Cree que con esto se termina la carrera política a Albisu?

Sí, creo que es el fin de la carrera política de Albisu sobre todo porque el partido lo dejó solo, tuvo muchas críticas de senadores del Partido Nacional que pienso que él, por ética, al momento de presentar una candidatura no se va a sentir representado por su propio partido. Creo que políticamente puede aspirar a tener algún cargo si el gobierno vuelve a ser del Partido Nacional, que por lo que se ve en la población en general, no va a ser así. Si bien falta mucho y muchas veces se equivocan, las encuestas vienen marcando una tendencia de crecimiento del Frente Amplio. Así que me parece que sí, que se le terminó la carrera política. Y no veo otro candidato del Partido Nacional que tenga la llegada que podría tener Albisu si esto no se hubiera destapado.

-¿Qué piensa en general sobre los cargos políticos?

Yo no estoy en contra de los cargos políticos. Creo que cualquier Presidente, Intendente, etc., tiene que armar su equipo con gente de confianza para hacer una mejor gestión. Pero el problema en CTM fueron tres o cuatro casos puntuales que sobrepasaron esos límites. Pienso que los cargos políticos se tienen que ir cuando termina un mandato, y acá hay personas que entraron como funcionarios y que después se quedan, eso no corresponde. No corresponde lo que hicieron con Albertoni reservándole el cargo, no corresponde lo que hicieron con Florencia Supparo que llegó a tener dos cargos a la vez… Nada de eso es bueno, y menos con la necesidad de trabajo que tiene Salto; tampoco corresponde cambiar las reglas y favorecer a un empresario con una prejubilación y jubilación con montos muy grandes de dinero… No fue un error político, fueron muchos.

“Hoy estamos todos mirando como espectadores, atentos, con la sensación de que puede cambiar bastante el mapa político electoral de Salto”, dice Cecilia Eguiluz

Aunque entiende que hay que esperar la interpelación a los ministros

La Dra. Cecilia Eguiluz, referente de la Agrupación Éxodo del Siglo XXI, de Cabildo Abierto, también conversó con EL PUEBLO sobre lo sucedido recientemente en Salto Grande y, especialmente, sobre cómo cree que se plantea a partir de ello el escenario político en nuestro departamento.

Para Eguiluz, ex parlamentaria (departamental y nacional) del Partido Colorado y Secretaria General de la Intendencia durante la gestión de Germán Coutinho, todavía corresponde esperar al día 3 del mes próximo, cuando se lleve a cabo la interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Economía y Finanzas, para recién conocer con más claridad todo lo sucedido y poder sacar mejores conclusiones.

Asimismo, entiende que es importante separar algunas cosas a fin de evitar confusiones. Principalmente corresponde separar el organismo binacional Salto Grande de lo que es una gestión determinada a su frente, sostuvo.

Aquí los pasajes medulares de la conversación mantenida días pasados:

-¿Qué opinión general tiene sobre estos últimos acontecimientos?

Los acontecimientos que han tomado estado público a nivel nacional, evidenciando algo que acá en Salto se veía, sobre la gestión política de CTM, en mi humilde opinión, no son nada buenos para el departamento de Salto, ni para el Partido Nacional y mucho menos para la empresa Salto Grande. A mi modo de ver, Salto Grande siempre fue un organismo importante, sobrio, serio y técnico. Cumpliendo un rol fundamental en la economía del país por su trabajo como generador de energía y tiene personal técnico y profesional de primer nivel que es dirigido por cargos políticos designados por el Poder Ejecutivo. Creo que esta explosión pública que sucedió a raíz del manejo que hizo esta delegación política del organismo, puede impactar en forma negativa en la imagen de la institución.

-Usted ha dicho alguna vez que hay que separar la gestión política del momento respecto al organismo en sí…

Claro; lamentablemente muchos uruguayos están conociendo ahora a Salto Grande a través de opiniones políticas, con duras críticas a sus directores políticos, pero mezclando lo que es el organismo en sí mismo con la gestión política actual que está en manos del sector Aire Fresco del Partido Nacional y del Sector Vamos Salto del Partido Colorado. Yo no comparto esa manera de manejar el tema, porque hay que cuidar la institucionalidad de un organismo que es importante para nuestro país y hay que separar, está el organismo por un lado y por otro la gestión política de estos tres directores que están de paso, la cual obviamente es pasible de revisión.

-¿Y sobre esa gestión en particular, digamos política, tan cuestionada y criticada últimamente, ¿qué piensa?

Respecto a la gestión y a las acusaciones de clientelismo político creo que es importante esperar a ver qué es lo que sucede en la interpelación del 3 de octubre en la Cámara de Diputados, recién ahí tendremos todos una opinión formada sobre todo lo que se está diciendo. Las gestiones políticas siempre son pasibles de cuestionamientos y haber sido designados a un órgano binacional no significa que no pueda revisarse exhaustivamente la misma y así saber qué pasó y qué hay de cierto en lo que se está diciendo.

-Más allá de esa interpelación, ¿qué pasará con el panorama o el escenario político en Salto? ¿Cree que esto puede llegar a cambiar las preferencias de la gente al momento de votar por ejemplo?

Sobre el mapa político futuro de Salto, creo lo mismo, hay que esperar a los resultados de la interpelación para saber qué es lo que pasó realmente desde la conducción política de la delegación uruguaya de CTM. Luego se verá cómo quedan las figuras políticas que llevaban adelante esa gestión y sus respectivos sectores y partidos políticos. Hoy estamos todos mirando como espectadores, atentos, con la sensación de que puede cambiar bastante el mapa político electoral de Salto hacia las próximas elecciones.

Es un hecho político que mueve y que de repente abre el abanico para que la gente empiece a ver otras opciones.

Hoover Rosa Partido Independiente

Como queda el escenario político en Salto luego de la renuncia del Dr.Carlos Albisu a la presidencia de la Delegación uruguaya de la CTM Salto Grande, fue el tema planteado también al Presidente del Partido Independiente de Salto Hoover Rosa. En principio opinó brevemente sobre lo acontecido y basó su reflexión en la futura y anunciada coalición departamental.

«Nada hacía esperar este resultado , pero todo empezó a agrandarse como una bola de nieve y lo primero que hay que condenar es el clientelismo político» comenzó analizando Rosa .

» Nosotros desde las filas del Partido Independiente siempre lo hemos condenado, no es de ahora y hemos tratado de instaurar el tema en diferentes ámbitos sin tener respuesta. Y hay que avanzar en este tema, nosotros creemos que el clientelismo político es una manera de premiar a la militancia y pensamos que no debería ser así, creemos que debe haber otra forma , pero no hemos encontrado eco en este tema que lamentablemente empaña a la política.»

Reafirmó entonces que «lo primero que hay que hacer es condenar el hecho clientelismo político como así también la corrupción.»

En relación a CTM propiamente dijo tener gran expectativa en lo que va a ser la interpelación «donde creemos que de alguna manera se va a echar luz a este tema porque al igual que tantos opinólogos que andan en la vuelta y que se han sumado, desconocemos el funcionamiento al 100% de cómo es la CTM y la cantidad de designaciones directas.»

Ya ingresando al tema de consulta de este informe, Rosa analiza el escenario desde el marco de la coalición departamental sobre la que va se venían manteniendo algunas reuniones, pero creyendo ahora que las dificultades para su conformación seguramente se profundicen.

«La renuncia de Albisu es un hecho político de relevancia . El Dr. Carlos Albisu venía marcando muy bien , perfilándose hacia la candidatura a la Intendencia con una votación en la campaña anterior muy buena, y este hecho indudablemente que trastoca eso. Ahora hacia la interna del Partido Nacional uno tampoco puede opinar , tampoco debemos , porque eso lo deben resolver ellos.»

Agregó que «tampoco sabemos la opinión a futuro que tiene el propio Carlos Albius , pero sí en el ámbito general de la política es un hecho que mueve y que de repente abre el abanico para que la gente empiece a ver otras opciones.»

El tiempo cura heridas

Para Hoover Rosa, no está todo dicho ni terminado en lo estrictamente político por la renuncia de Albisu. «En esto nunca se sabe , el tiempo cura todas las heridas»

Lo que sí asegura es que el tema afectará aún más la posibilidad de la concreción de la coalición departamental.

«Respecto a la coalición departamental , sobre la que alguna reunión habíamos tenido los cabeza de los partidos y se había organizado un plan de trabajo que luego quedó trunco , mi opinión no es de ahora, siempre he manifestado que es muy difícil formar una coalición local porque hay diferencias internas de los partidos mayoritarios. Esto es sabido y es de público conocimiento que tanto el Partido Colorado tiene su interna de desacuerdos igual que el Partido Nacional en relación a integrarse o no a una coalición, y Cabildo Abierto es la gran interrogante es sobre qué rumbo va a tomar. A nivel local ha sido muy crítico de la gestión de los demás integrantes de la coalición al igual que en lo nacional.»

Asegura que «si antes era difícil, ante la renuncia de Albisu y la incertidumbre de su futuro político se profundiza más la dificultad de conformación de la coalición.»

Cada partido tendrá que analizar y digerir lo que piensa que es mejor para sí mismo y para el departamento.

«Yo puedo hablar por el Partido Independiente que siempre ha sido propenso a hablar y a dialogar pero nunca a integrar por integrar la coalición por más que el respaldo electoral en la última campaña haya sido poco . Nosotros siempre pusimos sobre la mesa que tenían que estar las ideas, que tenía que haber un plan de trabajo para el departamento, que teníamos que tener un rumbo, un plan de gobierno con los temas estructurales de departamento como el empleo , la inversión, el turismo, la administración propia de la Intendencia con lo que reclaman los vecinos y es la función específica de la comuna como el alumbrado, la alcantarilla, la recolección , el diálogo que tiene que existir con la gente de ADEOM, una materia pendiente y hay que hablar porque el relacionamiento con los trabajadores tiene que ser clave, en fin tantas cosas nosotros habíamos puesto sobre la mesa.»

«La campaña está a la vuelta de la esquina, con la última elección de las departamentales pero si me apuras hoy veo muy difícil que se logre una coalición .»