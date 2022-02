De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 30 de enero al 7 de febrero, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente vuelven a tonificarse. “Se mantiene el buen nivel de faena, con alta participación de ganado de corral.

A pesar de esto, continúa un mercado dinámico en entradas y valores, que verifica su firmeza” es el comentario según los operadores. Con aumento de U$S 0,10 en novillos y vaquillonas, las vacas aumentan en U$S 0,09, los promedio son: Novillo Gordo U$S 4,55, Vacas Gordas U$S 4,23 y Vaquillonas Gordas U$S 4,35. Comentario de Ovinos: “Faena estable. Mercado firme y demandado”, cordero U$S 4,11 y ovejas U$S 3,60. Reposición: “Con poca oferta, mercado firme y altamente demandado”, referencias: terneros U$S 2,54; terneras U$S 2,23; vacas de invernar U$S 1,84. José María Albano, integrante de la firma Zambrano & Cía, señaló que el mercado de reposición está muy firme en todas las categorías, con una gran demanda y una oferta de menor volumen. Agregó que ya se visualizan los primeros terneros de la zafra, al igual que las demás categorías que logran colocación con mucha fluidez en las ventas, que en menos de 24 horas se concretan los negocios además de valores muy firmes. En cuanto al mercado del gordo, agregó que el comportamiento que se observa es de reducida oferta, sobre todo ganados no tan bien terminados y una industria que absorbe todas las categorías en un amplio espectro de terminación, lo que hace muy dinámico al negocio con un mercado de valores al alza. Con respecto al mercado de ovinos gordos, se observa con una oferta que paulatinamente se va reduciendo en el norte del país, con mucha firmeza, con gran velocidad en la concreción de negocios y entradas cortas, lo que genera muy buenas expectativas para las próximas semanas y valores también al alza.