De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 13 al 19 de noviembre, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas por tercera semana consecutiva vuelven a mostrar firmeza y flecha arriba. “Con reducción de faena, demanda más activa, frente a una oferta sin presión de venta. Entradas ágiles. Nueva recuperación de valores” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal, aumentos de US$ 0,09 en novillos, mientras que las vacas suben US$ 0,10 y US$ 0,12 en vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,50, Vacas Gordas U$S 3,20 y Vaquillonas Gordas U$S 3,35. Reposición: “Con menor oferta para la época, y mejor posicionada, se concretan los negocios, convalidándose los nuevos precios impulsados por el clima”, referencias: terneros U$S 2,37 (U$S 0,01); terneras U$S 2,17 (U$S 0,09); vacas de invernar U$S 1,67 (U$S 0,05). En referencia a los ovinos “Continuando la buena oferta, entradas diferidas, nuevo ajuste de valores”, corderos pesados U$S 3,07 (U$S -0,09), capón U$S 2,71 (U$S -0,10) y ovejas U$S 2,58 (U$S -0,06).

En referencia al mercado del gordo, Enrique Patiño socio de ACG dijo que la faena se redujo en la última semana, así mismo, la demanda por parte de la industria está muy activa, con plantas que se presenta más demandante por ganados especiales, pesados bien terminados, los cuales logran los mejores precios destacados. El resto de la industria acompaña esta tendencia, con entradas cortas desde un par de días a una semana.

En referencia a la oferta, dijo que se encuentra reducida sin mucha presión de venta, por lo que el mercado ajusta al alza una nueva semana.

En cuanto a los lanares, agregó que la oferta es importante, de acuerdo a la época, sobre todo en las categorías de corderos mamones, las entradas están diferidas, algunas plantas pasando para mediados de diciembre y la tendencia del mercado refleja un nuevo ajuste en los valores promedio para todas las categorías.

Sobre la reposición, Patiño dijo que se observa una oferta más restringida y mejor posicionada que en años anteriores en esta época del calendario. Agregó que las lluvias que se generalizaron en todo el país, rápidamente reflejaron sus efectos en el mercado, donde la escasa oferta se presenta con valores más pretenciosos y la demanda va convalidando esos nuevos precios, por lo que se ha formado el mercado con nuevas referencias positivas en prácticamente todas las categorías, destacándose la vaca de invernada, piezas de cría, en fin, toda la escalera de hembras.