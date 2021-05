NUEVO AUMENTO DE VALORES POSICIONA AL NOVILLO GORDO SOBRE LOS U$S 4,00

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 16 al 22 de mayo, los valores promedio de las haciendas por séptima semana consecutiva vuelven a tonificarse para las principales categorías. “Con excelente nivel de actividad basada en la alta participación de ganado de corral demanda mejor abastecida y entradas más largas. Mercado firme” es el comentario según los operadores. Con un incremento de U$S 0,06 en novillos, U$S 0,05 en vacas y U$S 0,07, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,93, Vacas Gordas U$S 3,68 y Vaquillonas Gordas U$S 3,82.

Según el consignatario Federico García Lagos integrante de la firma Copagran, el mercado de reposición continúa muy demandado, con un marcado interés por lo que son los negocios más cortos como el novillo formado y la vaca de invernada así como también una importante demanda por la categoría de terneros castrados con una oferta acorde que acompaña y ha permitido mantener niveles de precios similares a los de la pasada semana con alguna variación en alguna categoría puntual pero con buenos precios.

En lo que respecta al ganado gordo, García Lagos sostuvo que hay un muy buen nivel de actividad industrial, la faena de novillos de corral para cuota 481 es importante y se alargan las entradas de los ganados de campo. Hay una interesante oferta de ganados de campo que necesitan salir antes de que las heladas empiezan a presionar sobre las pasturas, por lo que hay interés en la colocación de esos ganados, agregó. La industria ofrece precios firmes, priorizando los ganados mejor terminados de pasturas cultivadas o suplementación donde se pueden conseguir los mejores precios de punta por este tipo de ganados destacados.

Para el caso de los lanares, los operadores señalaron en su comentario «oferta escasa, demanda sostenida».

En tanto, en el en diálogo con Daniel Dutra director de Escritorio Dutra en nuestra capital, señaló que estamos ante un muy buen momento para la comercialización de las haciendas, acompañado por el clima y las lluvias del fin de semana, además del mercado de haciendas muy firmes y con valores al alza, los verdeos y las praderas están con muy buen volumen lo que impacta en la demanda por encima de lo normal. En cuanto a las referencias destacó negocios de Vacas entre 3,65 y 3,75 dólares, Novillos entre 3,90 y 3,95 dólares con negocios por ganados especiales en los 4,00 dólares y la vaquillona entre los 3,80 y 3,85, con entradas cortas.

Aquí en el norte, el consignatario del departamento de Artigas Gastón Araujo señaló que los valores corrientes para novillos gordos se encuentran en el eje de los 3,95 dólares con posibilidad de algunos centavos más para los ganados bien terminados y para la vaca valores muy firmes en el entorno de los 3,75 dólares.