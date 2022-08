Nuevo ajuste a la baja en FONTERRA

Por Emilio Gancedo

Se realizó la licitación 314 en la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT) donde comercializa principalmente la neozelandesa Fonterra, con un nuevo ajuste a la baja en el promedio de las cotizaciones de sus productos, sumando así su quinta caída consecutiva.

El volumen comercializado en esta venta creció un 10,2% respecto a la primera subasta de agosto, alcanzando las 30.326 toneladas, de las cuales el 56,4% correspondió a Leche en Polvo Entera (LPE) y el 24% a Leche en Polvo Descremada (LPD). Los destinos para las ventas de la plataforma lechera fueron el Norte de Asia (39,5%) principalmente a China, mientras que el 37,5% se destinó al Sudeste de Asia y Oceanía. En este contexto el volumen comercializado hacia el Norte de Asia continúa muy por debajo del promedio de los últimos cuatro años, donde la participación era del 52,6%.

En las cotizaciones, se observó que nuevamente la LPD supera el valor de la entera, situación que se registra muy pocas veces en los últimos 10 años. La Leche en Polvo Entera cotizó a U$S 3.417 por tonelada, lo que significa una caída del 3,6%. Por su parte la Leche en Polvo Descremada subió un 0,1% tras cotizar a U$S 3.524 por tonelada.

Para la manteca se registró una suba del 0,2%, situándose el promedio de las ventas en U$S 5.204 por tonelada, mientras que para el Queso Cheddar las referencias están en U$S 5.005, siendo este producto el de mayor incremento respecto a la primera subasta de agosto (4,2%).

Tamberos conformes con el acuerdo entre la industria y los trabajadores

El presidente de ANPL valoró que se ahora se podrá trabajar en otros aspectos

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Leandro Galarraga, dijo a Rurales TV que están conformes con el acuerdo conseguido entre la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

Además, valoró que ahora se pueda trabajar en aspectos que sí son realmente importantes para el rubro.

Rodeo lechero aumentó en el último ejercicio

La estimación de stock presentada por el MGAP la semana pasada muestra un crecimiento de 2% en el stock de bovinos de leche en el último ejercicio.

La estimación es de 724.889 cabezas frente a las 713.563 del año pasado.

Del total del año pasado, 318.329 fueron vacas en ordeñe, 104.833 vacas secas, 29.559 vaquillonas de más de dos años sin entorar, 75.214 vaquillonas de 1 a 2 años, 58.357 terneros de menos de un año y 121.896 terneras de menos de un año.

Remisión de leche a CONAPROLE cayó 1,5% durante su último ejercicio

La principal cooperativa e industria láctea del país, Conaprole, cerró su ejercicio fiscal agosto 2021-julio 2022 con un volumen procesado de leche de 1.517,3 millones de litros. Ese volumen implicó una caída de 1,55% respecto al volumen procesado en el año anterior.

Según explicaron desde Conaprole, esta retracción de 1,5% (unos 24 millones de litros) durante el último ejercicio fiscal se debió en su totalidad a la salida de la multinacional Olam de la producción de leche en Uruguay. Por tanto, dejando de lado ese impacto, la remisión del resto de los tamberos se mantuvo estable durante el último ejercicio.

La compañía con sede en Singapur produjo leche en sus tambos aproximadamente un semestre del último ejercicio (hasta febrero aproximadamente) de Conaprole. La bajada de cortina del principal productor individual de leche del país implicó una pérdida anualizada de unos 50 millones de litros para Conaprole.

De todas formas, no todos los tambos de Olam dejaron de producir leche, ya que un tercio aproximadamente de los establecimientos se mantuvo en actividad bajo otros responsables.

En su momento, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, había estimado que alrededor de un 40% del stock lechero que tenía Olam se mantuvo en el sistema primario; el otro 60% tuvo como destino la industria frigorífica.

Año agrícola estable

En el año móvil y cierre agrícola julio 2021-junio 2022, la remisión a las distintas plantas industriales de Uruguay llegó a 2.106 millones de litros, prácticamente sin cambios (-0,2%) respecto el volumen procesado un año atrás, informó el Inale. La remisión de leche a las distintas plantas industriales totalizó 167 millones de litros en junio, un volumen que estuvo apenas 1,1% por debajo del volumen procesado en igual mes del año pasado.

En el acumulado del primer semestre de 2022, la producción enviada a la industria sumó 912 millones de litros y se contrajo 1,3% en la comparación interanual.

Exportación en volumen de leche en polvo entera cayó 15% en acumulado a julio

En el acumulado a julio 2022 la mayoría de los productos lácteos registraron mejoras en la facturación: leche en polvo descremada (+259%), manteca (+139%) y quesos (+5%). En cuanto a la leche en polvo entera se mantuvo respecto al valor acumulado a julio 2021. En consecuencia, la facturación total en el acumulado a junio fue 22% superior a la registrada un año atrás, a US$ 490 millones, según el informe en base a aduanas que procesó el Inale.

En el acumulado a julio 2022 aumentaron las colocaciones de leche en polvo descremada (+190%, a 13.326 tons) y manteca (+72%, a 9.840 tons). En el caso de los quesos y la leche en polvo entera las colocaciones descendieron (-5% y -15%, respectivamente), respecto a la cantidad exportada en el acumulado a julio 2021, a 13.634 tons y 69.432 tons.

Si se compara el precio recibido en julio 2022 con el de diciembre 2021 se registraron mejoras en todos los productos, el mayor aumento fue el de la manteca (+48%), leche en polvo descremada (37%), quesos (22%) y leche en polvo entera (19%). Sin embargo, comparado con junio 2022 los precios registraron mejoras en manteca (+13%) y queso (+9%) pero hubo bajas en los valores de la leche en polvo descremada (-3%) y entera (-6%).

En el acumulado enero-julio, Argelia fue (por luz) el principal mercado (29%), seguido por China (17%) y Brasil (16%).

Con ventas totales la feria de quesos de esta semana no presentó cambio en los valores.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 250. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180.

Quesos estacionados (1 año), de $ 280 a $ 330.

Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190. Queso Sardo de $ 180 a $ 200.

Quesos para rallar de $ 180 a $ 190. Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.

Mantecas caseras, de $ 160 a $ 170 el kilo.

Muzzarella común de $ 170 a $ 180. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 220.

Roquefort nacional $ 380. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 180 a $ 200.