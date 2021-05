NUEVA SUBA PARA LAS HACIENDAS GORDAS

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 9 al 15 de mayo, los valores promedio de las haciendas por sexta semana consecutiva vuelven a recuperarse para las principales categorías. “Con entradas más largas influenciadas por faena de ganado de corral y ganado de campo. Mercado mantiene firmeza en demanda y precios” es el comentario según los operadores. Con un incremento de diez centavos de dólares en cada categoría, los valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,87, Vacas Gordas U$S 3,63 y Vaquillonas Gordas U$S 3,75.

El consignatario Joaquín Falcón señalo que la reunión del pasado lunes de forma 100% virtual fue muy buena, con una muy alta participación de los socios de la institución en todo el país a lo que catalogó como «muy importante por que nutre de información a los comentarios y la formación de valores de la planilla». En cuanto a los mercados, señaló que la mayoría de los socios coinciden con el comentario final tanto para las haciendas gordas, ovinos y reposición, al igual que los valores resultado de los negocios concretados en la semana anterior, «negocios que arrancan la semana de una manera y en el transcurso de la misma toman otro ritmo».

MERCADO DE OVINOS

En cuanto a los ovinos, los operadores señalaron en su comentario “Continúa la excelente demanda y firmeza en un mercado con poca oferta acorde a la época del año”. Los precios para los lanares son: Corderos hasta 35 kg. suben a U$S 3,73, los Corderos Pesados aumentan a U$S 3,76, los Borregos se mantienen en U$S 3,67, los Capones suben a U$S 3,62 y las Ovejas aumentan a U$S 3,49.

MERCADO DE REPOSICION

En cuanto a la reposición los operadores señalaron en su comentarios: “A pesar de una demanda que actúa con cautela. Continúa la buena dinámica en los negocios”. Las categorías presentan los siguientes valores promedios: Terneros – 140kg. U$S 2,50, Terneros – 180kg. U$S 2,31, Terneros + 180kg. U$S 2,22, Terneros exportación U$S 2,20. Novillos – 240kg. U$S 2,04, Novillos – 300kg. U$S 1,92, Novillos – 360kg. U$S 1,84, Novillos + 360kg. U$S 1,82, Novillos HQB 481 U$S 1,95, Terneras – 140kg. U$S 2,11, Terneras – 200kg. U$S 2,04, Vaquillonas – 240kg U$S 1,84, Vaquillonas + 240kg U$S 1,75, Vaquillonas y Vacas Preñadas U$S 687, Vacas de Invernada U$S 1,53 y Piezas de cría U$S 367.