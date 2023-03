Nueva Jornada Internacional de limpieza desde el Río Pelotas y Canoas de Brasil hasta el Río de la Plata

Con el objetivo de cuidar el agua

Este próximo domingo 19 de Marzo en zona del Muelle Negro, se estará llevando adelante una nueva edición de la Jornada Internacional de la limpieza de ríos. Se trabajará en 1838 km. desde Punta Fina (Río Pelotas y Canoas), hasta Punta Gorda (Río de la Plata)

La actividad comenzará a las 8:30 y los participantes deberán llevar sus propios elementos de limpieza y seguridad, entendamos guantes, calzado fuerte, protector solar, repelente.

La organización convocante es el grupo «Salvemos y recuperemos la costa de Salto» que ya ha estado participando en la organización de este tipo de actividades con muy buena participación y resultados.

Recordemos que la edición anterior se retiró del lugar 7 toneladas de basura.

Gustavo San Andrea integrante del grupo organizador dijo a EL PUEBLO que la actividad se desarrolla en el marco del Día Mundial del Agua.

«En conmemoración al Día Mundial del Agua el 22 de Marzo, la Unión de Parlamentarios y el Foro Permanente de Conservación del Río Uruguay y Acuífero Guaraní, resolvieron realizar esta Jornada Internacional de limpieza del Río Uruguay desde su naciente en Pelotas y Canoas hasta el Río de la Plata.»

La invitación está dirigida a todas las organizaciones, Municipios, Intendencia de los tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, para que puedas sumarse a esta jornada que los organizadores consideran histórica.

Resultados anteriores

San Andrea recuerda que se realizó una actividad similar en Muelle Negro aprovechando una bajante importante del río.

«En esa oportunidad retiramos 7 camiones de basura, más de 600 cubiertas y decidimos continuar allí porque sigue habiendo mucha basura enterrada. Encontramos de todo un poco y la verdad que nos vimos sorprendidos porque fue impresionante todo lo que sacamos en 20 días de intervención sólo en la dársena del puerto en Muelle Negro. Sacamos 7 camiones cargados de esa basura , casi 700 cubiertas que uno trata de imaginar cómo llegaron ahí, además de mucho plástico, ropa, vidrios, botellas , carcasas de computadoras, televisores, ventiladores , hasta una rueda de tractor que tuvieron que retirarla entre 10 personas.»

Sostuvo que a nivel de Brasil y Argentina se trabaja mucho con este tipo de jornadas pero en Uruguay la adhesión es muy poca.

«En otros lados involucran Municipios, Intendencias, Ministerios, y acá no contamos con ese apoyo, si bien hoy estuve hablando con Carlos Cattani que está a cargo del área de agua en la Intendencia y se podrían sumar, quise comunicarme con el nuevo Ministro de Ambiente pero no he podido. Pero en otros países los gobiernos están muy comprometidos.»

Se necesitan muchas manos

Debido a la cantidad de material que se encuentra, se necesitan muchas manos para realizar un trabajo eficiente.

«Personas se necesitan muchas porque en este caso , es un lugar complicado porque es una zona donde no pueden ingresar máquinas, por lo tanto solo se saca la basura con trabajo humano. Las bolsas quedan pesadas, y de ahí se retiran muchas cubiertas lo que se sube por un terraplén en un trabajo a mano y piernas…”

Nuestro entrevistado adelantó que si se presentan muchas personas, también se abordará el trabajo de limpieza del laguito porque está casi seco y hay mucha basura enterrada, aunque en esta situación se necesitaría la ayuda de maquinarias.

«Es una manera de concientizar sobre el cuidado del agua, del Acuífero Guaraní, y más en estos momentos de seca donde todos sabemos la importancia de este elemento tan esencial para la vida.»