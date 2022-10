Nuestros Comunicadores. Con Susana Margarita Fagúndez Aguilera, una personalidad de radio.

“Para estar detrás de un micrófono tenemos que estar preparados”

Susana Margarita Fagúndez Aguilera nació el 11 de julio de 1972 y concibe a sus primeros pasos en la comunicación en su época parvularia donde le gustaba encarnar a una informativista que leía las noticias. “Ya en esa época escuchaba la radio con mucha atención y en la escuela me gustaba participar en los actos y leer algo alusivo a la fecha que se celebraba, o recitar alguna poesía. Siempre fui muy sociable y ello me llevó a que me gustara hablar en público y encaminarme en el tema de la comunicación” – nos cuenta.

Si bien en su familia no hubo ningún referente en el área de la comunicación,

Susana estuvo dispuesta a seguir sus sueños y su vocación y al crecer comenzó a capacitarse, asistiendo a diferentes cursos y talleres.

Su primera participación en la radio fue a los veinte y pocos años en el recordado programa “La Revista Hablada”, de la mano de Rúben Chagas.

– ¿Cómo se dio su participación en La Revista Hablada?

– “En ese momento las personas que tenían ganas de participar, podían llamar y luego visitarlos. Recuerdo que al equipo le agradó mi participación y pude estar allí toda una mañana…. sentí que era mi camino… que estaba cumpliendo un sueño. Con los años me integré a una iglesia evangélica donde también a través de los micrófonos de Radio Arapey participé en el programa de la iglesia dando anuncios y eso también me movilizaba..

Estaba segura que quería hacer radio. Luego con Alcides Flores, compañero locutor y comunicador, mediante conversaciones llegamos a un acuerdo de hacer un programa juntos en Nueva Era FM. Hicimos un magazine y paralelamente me iba capacitando porque quería crecer quería mejorar y bueno algunas veces también presente currículos en algunos medios para poder entrar de alguna manera a trabajar y colaborar.

Mi gran anhelo era hacer la Licenciatura en Comunicación en Montevideo pero no estaban dadas las posibilidades.

Aparte también me dedico a otras actividades; soy peluquera y también ese trabajo permite relacionarme mucho con el público.

He cumplido algunas tareas de conducción en la política, en fiestas de fin de cursos y otros eventos.

– ¿Qué experiencias la llevaron a afianzar su profesión?

– “He asistido a varios cursos, como por ejemplo en la Universidad de la República con Ileana Silva, que vino especialmente de Montevideo.

También se hizo un taller en la radio Nueva Era FM en la celebración de sus 10 años, una exposición de un taller de periodismo y locución, en el año 2014.

Tuve la oportunidad también de recibir un certificado de la Agencia de Gobierno Electrónico, sociedad de la información y por parte de la Intendencia de Salto

El bachillerato lo terminé a edad adulta porque siempre quise seguir aprendiendo.

A su vez se hizo un curso en la Posta del Daymán que se denominó Encuentro Oriental de Locutores…. vinieron expositores de Córdoba y de varias partes de Argentina. A ese evento acudieron comunicadores procedentes de varios departamentos de nuestro país. El taller tuvo una duración de catorce horas intensivas prácticas de locución para radio y televisión, doblaje social media y transmedia entre otros. Fue una experiencia por demás enriquecedora.

Más adelante se hizo en Cenur Litoral Norte las Jornadas de Prevención de Patologías de la Voz a cargo de la Licenciada Silvia Uturbey; fue en el 2018.

A posteriori volvimos a tener jornadas en la provincia de Córdoba y prácticas intensivas . Todo ello me incentivó a afianzarme más en mi profesión”.

– ¿También le gusta ser participativa a travez de su voz en la política?

– Así es…. integro un partido político aquí en el departamento y he tenido la oportunidad de expresarme en público mediante alguno que otro discurso.

Me he presentado dos veces como candidata a edil. El hecho de hablar fue fortaleciendo mi autoconfiaza. Me asocié a APC y hoy en día integro la directiva de forma activa… lo que me ha llevado a experimentar un importante crecimiento personal”.

Un proyecto del cual haya participado….

– “Radio Tabaré abrió una posibilidad para quienes tuviera interés en presentar un proyecto radial…conversé con dos compañeros a los que les gusta la comunicación y resolvimos presentar un proyecto que salió seleccionado entre dieciséis. Así que durante un año pudimos hacer un magazine al que denominamos Juntos... nos pareció que era una palabra sencilla pero que decía mucho., ya que la idea era estar y compartir con la gente. Como a la gente le gustó, al cabo de un año contratamos el espacio y seguimos por cuatro años… fuimos aprendiendo sobre la práctica al hablar al entrevistar a los invitados que tuvimos… profesionales, gente del deporte, emprendedores, personas sencillas. Fue una gran experiencia”.

Otro punto interesante a destacar de la vida de Susana es que tenía siempre por costumbre dormirse con la radio prendida y solía escuchar a Juan Román. Al que llamó varias veces y éste le permitió expresarse al aire.. a él precisamente le comentó que le gustaba escribir poesías y fue así que surgieron sus participaciones”.

– Desde su experiencia. ¿Cómo concibe a la comunicación?

– “Comunicar es expresar, informar… contar situaciones y acontecimientos de un emisor a un receptor y que pueda ser clara, concisa y bien interpretada.

Ello me parece que a grandes rasgos es la comunicación poder saber informar con buena expresión y dicción… que pueda ser entendible lo que se transmite y que sea real y veraz.

La comunicación permite tener el contacto con el público, con la sociedad… que se puedan trasmitir información, sentimientos y valores que puedan llegar de un emisor a un receptor que sea justa y verdadera. Eso me parece que es lo principal, lo primordial.

Yo me relaciono con mucha gente… tanto jóvenes como adultos….me gusta siempre dejar un mensaje positivo…mensajes que sean alentadores ya que se están viviendo situaciones muy complicadas a diario. Debemos transmitir energías positivas, ya que estamos rodeados de negatividad.

Cuando estamos detrás de un micrófono tenemos que estar preparados, ser conscientes y maduros”.

Susana Margarita en algún tramo de su vida dudó si sus sueños se cumplirían porque se dedicó desde muy joven a ser madre y a ser ama de casa… sus sueños y expectativas quedaron dormidos por un tiempo. Cuando sus hijos fueron más grandes decidió volver a los estudios…

“Hoy en día puedo decir que he transitado en algunos lugares donde pensé que nunca iba a poder estar… hoy mantengo vivo el deseo de hacer televisión que ojalá se pueda dar para el año próximo”.