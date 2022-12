Nuestros Comunicadores – Con Martín Carlos Cardozo Gularte

“Siempre estoy pensando en hacer cosas para mejorar”

Martín Carlos Cardozo Gularte (57) nació y se crió en el barrio La Cruz del departamento de Tacuarembó. Concurrió a la Escuela No. 8 de aquel departamento y luego curso tres años en UTU:

“Mantengo hermosos recuerdos con mis amigos con quienes compartía solo por ser amigos y no por que se quiera conseguir algo. Era ese tipo de amistad que hoy casi no se consigue… Hace 23 años que me radiqué en Salto.

Actualmente la realidad es muy distinta…. también la radio era diferente. Martín Cardozo sostiene que su programa radial “Entre Amigos” nació hace unos diez años. Es un programa que apunta a la familia. Se ha emitido en varias radios y la audiencia siempre estuvo presente.

Si bien quiere a su tierra de origen, siente que su lugar de permanencia es Salto y volver atrás sería como experimentar un retroceso.

Cardozo tiene sus limitaciones visuales… no obstante siempre ha sido un hombre de decirse a sí mismo: “sí puedo”. Siempre en la vida habrá obstáculos, pero debemos sortearlos porque tenemos que seguir viviendo”.

El programa Entre Amigos tiene un perfil solidario y se trabaja con clubes deportivos y cuadros de Baby Fútbol. Es un espacio exclusivo para que los ciudadanos puedan expresar sus diversos puntos de vista, siempre respetando los límites y el pensamiento de cada uno. La idea no es politizar, sino entender que somos diferentes y diversos también en nuestra forma de ver la vida.

Volviendo entonces alas raíces del programa, nuestro entrevistado destacó que “En ese momento se contaba con el apoyo de Caster Producciones. “De de no ser asi nada se podría haber hecho ….solo contaba con el apoyo de comercios que desde hace años me acompaña.

Las radios Bemba FM que ya no está al aire, 1410 Turística. 102,3 Nueva Era FM, radio Arapey y en la que nos encontramos hoy”.

-¿Cuál fue el motivo que lo trajo a vivir a Salto?

-“En realidad, yo tenía toda mi familia en Tacuarembó, pero al fallecer nuestros padres, decidimos buscar nuestro propio camino… nuevos horizontes. En estos momentos solamente me queda una hermana en Tacuarembó. Poco a poco me fui reafirmando en mi trabajo, gracias al tesón y a la constancia.

Comencé en Tacuarembó en la época de los radioteatros. En cada corte yo emitía los comerciales. Posteriormente vino un programa periodístico, del cual me encargaba de hacer los móviles y encuestas políticas al aire… siguieron programas musicales con la participación de la gente. Desde niño me gustó la comunicación.

La gente necesita que lo escuchen… por eso es importante que dentro de un marco de respeto la gente pueda expresarse. El conductor del programa no debe buscar el estrellato. Los verdaderos protagonistas son los oyentes. Las redes sociales mal usadas resultan negativas. No estamos acostumbrados a primeramente chequear la información y solemos repetir las cosas sin saber de dónde provinieron. Estar detrás de un micrófono es una gran responsabilidad porque es verdad que debemos entretener a la audiencia, pero debemos ser extremadamente cuidadosos en lo que informamos.

– ¿Qué nos puede decir acerca del periodismo actual?

-Sobre el periodismo actual prefiero no opinar… aspiro a que podamos terminar tranquilamente el año.”

– ¿Cómo describe usted a un día de su vida?

– “Un día de mi vida es cada momento pensando en hacer cosas para mejorar. Creo que las cosas se dan si uno las busca…debemos tratar de no caer en el individualismo y debemos sumar en casa proyecto que llevamos adelante”

-Una reflexión…

– “La gente tiene que ser solidaria y no pensar tanto en sí misma… creer que compartir nos hace felices y podemos dormir tranquilos. Cuando ayudamos a alguien sin pedir nada a cambio y desde el silencio…sin que se enteren los demás”.

-¿Qué análisis le merece el 2022?

– “Creo que han quedado muchas cosas por hacer… lo más acertado es borrar lo que no fue positivo y comenzar desde cero y mirar hacia adelante… siempre apuntando a nuevos proyectos y a mejorar los que aún tenemos en pleno proceso de desarrollo… la clave está en creer en nuestro propio producto y seguir perfeccionándolo. Así es que poco a poco podemos avanzar… sin ningún tipo de limitaciones”.

– ¿Qué proyecciones hace para el 2023?

“Lo que deseo fervientemente para el año entrante es que todos tengamos salud, trabajo y que Dios nos permita avanzar lento pero seguro .

– ¿Cómo vivió la pandemia?

La pandemia fue complicada por momentos. Yo tuve un mes sin trabajar… recuerdo que estaban muy preocupados…pero con mucha fe logramos salir de ese trance…. gracias a la gente pude sobreponerme… nunca me dejaron solo… siempre me tendieron una mano”.

– ¿Qué le gustaría compartir con los lectores de EL PUEBLO?

-” Simplemente quiero hacer llegar mi agradecimiento. Y deseo que el 2023 los encuentre a cada uno con la esperanza de poder lograr todo lo que deseen… siempre pensando que somos capaces de hacer cada cosa que nos proponemos”.