Con Alcides Flores – “Debemos ser respetuosos de las opiniones ajenas”

En torno a una nueva edición de “Nuestros Comunicadores, EL PUEBLO mantuvo diálogo con Alcides Flores, una persona que no solamente se destaca como comunicador y conductor de programas de radio….también es escritor e integra el grupo Literario Horacio Quiroga de Salto.

Nací en Belén un diecinueve de enero del año 1961… con bastantes dificultades al nacer. Fue un parto difícil que debieron trasladarme de urgencia al Hospital de Salto para una mejor atención, según me contaron – nos contó. Alcides realizó sus estudios primarios en la Escuela Nro. 6 de Belén.

Cuéntenos como fueron aquellos días y qué recuerdos conserva de aquel tiempo en su pueblo.

– “Como olvidar; la bomba con la que OSE sacaba el agua dulce para abastecer al pueblo…. las islas cercanas a la costa, los bancos de arena, las hermosas playas que nos quitó el progreso, solo quedan algunas fotos de aquellas playas naturales, todo quedó bajo el agua con la llegada del embalse de la Represa de Salto Grande.

El Islote, lugar de encuentro familiar los domingos de verano y el río corriendo con sus aguas cristalinas. Recuerdo que con otros gurises recorríamos las islas con el agua por la rodilla, y en una oportunidad, uno de los chicos rompe un tronco seco del que salieron una nube de mangangá y se nos vinieron encima y ahí a correr, a zambullirnos y mantenernos bajo el agua todo el tiempo posible”.

– ¿Cómo fueron sus primeros pasos, sus inicios en la comunicación?

– “Cuando yo era un adolescente pertenecía al grupo de jóvenes de la Capilla y la maestra María Catalina Hernández me invitó a que la acompañara a su programa religioso en radio Belén, era una joven muy amable y querida en el pueblo, (hoy la escuela lleva su nombre). Su programa era el domingo temprano, no tengo idea de la hora pero sería a las 9, sé que tenía que madrugar ese día, pero me gustaba, entonces yo me encargaba de leer los textos de la Biblia que ella me indicaba.

Después ya siendo muchacho, con Rafael Antúnez hicimos Impacto Regional en la radio de la Villa Constitución, un programa de entretenimientos y música para la juventud.

Luego a los años con mi hijo Leonardo, arrancamos en Nueva era FM 102.3 con Personalmente, un programa folklórico, de canto popular y algo de murga.

Más adelante, cambiamos de horario y de programa siempre en Nueva era FM 102.3, con Araceli Urioste hacíamos El atajo un programa de románticos latinos, de información, el espacio literario y la cartelera de oportunidades.

Después me surge en radio Tabaré la propuesta para hacer “Nosotros”, un programa de entrevistas a personas destacadas y con historias interesantes. No me pidas fecha porque soy bastante malo para recordar, pero no hace tanto.

– ¿Cómo vivió la pandemia?

– “Tranquilo, consciente que había que cuidarse y mantenerse aislado, me vacuné en tiempo y forma, por suerte no sufrí la enfermedad ni contagio. Pero sé de mucha gente que la pasó muy mal, algunos perdieron a familiares, a amigos, otros perdieron su trabajo. Fue muy duro en general, pero por suerte pareciera que va pasando lentamente”.

Cuéntenos sobre su programa de radio actual….

– “El año pasado volví a Nueva Era FM 102.3 con Depende los días domingos de 9 a 12 horas, con entrevistas, información, buena música y El espacio literario. Se invita a políticos de todos los partidos, a profesionales, a artistas y a cualquier persona que tenga algo para decir. Trato de ser objetivo e imparcial, tarea que no es sencilla porque todos tenemos nuestro corazoncito. Y hay conductores de programas que apenas abren la boca y se les nota a qué partido político pertenecen. Y la gente no es tonta y hay que tener presente que los oyentes te aprueban o te cambian de radio o de canal”.

– ¿Que valores y competencia debe reunir un buen comunicador?

– “Hay que ser muy respetuoso a las opiniones diferentes a las de uno. Hay gente muy radical y eso no es bueno ni fácil de llevar, pero con paciencia se debe mantener y llevar adelante la conversación. Se da también lo otro, la charla agradable y aunque sea a veces una entrevista telefónica a personas de otros lugares, como me ha sucedido, con salteños que están en España, en Francia, en nuestra capital y en distintos puntos del país.

Yo prefiero lo presencial, el cara a cara, el contacto directo, pero a veces no se puede y hay que hacerlo telefónicamente. Me gusta el contacto con los oyentes, recibir audios o mensajes cuando quieren opinar, como hacen sus comentarios o sugerencias o cuando dejan sus preguntas respetuosas a nuestros invitados.

Como también están los otros, que se aprovechan del anonimato para mandar el mensaje mal intencionado, pero está en uno sacar al aire o no. En general estoy conforme, nos va muy bien con el programa, está siendo muy escuchado y eso nos da tranquilidad, aunque siempre hay cosas para mejorar.

– Hace unos días participaron de un encuentro importante en Córdoba en Argentina. ¿Que puede contarnos?

“Los días 11, 12 y 13 de noviembre pasado, concurrimos al 15º Encuentro Nacional de locutores. Este año se hizo en Río Segundo en Córdoba RA. Un evento importantísimo que se da cada año en distintos lugares, yo ya había participado en uno anterior en Huerta Grande, también en Córdoba, donde están las grandes Universidades. En esta ocasión participaron como siempre muchas delegaciones, de jóvenes principalmente, de las distintas Provincias Argentinas pero Uruguay también se hizo presente. De Salto fuimos cinco; Mario Goldman, Juan Rosas, Susana Fagundez, Diego Echevarría y yo. De Paysandú; Luciana Carballo y William De Ávila. Y de Bella Unión; Javier Díaz y Martín Dalto”.

– ¿Cómo son esas instancias?

– “Se comparten conocimientos… se crece, se aprende con profesionales de primer nivel en la comunicación, todos egresados y matriculados, con carné e integrantes de la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores.

¿Cómo fueron recibidos?

– “Fue impresionante… nos recibieron como hermanos, como si nos conocieran de toda la vida, de verdad fuimos muy bien atendidos por Paul Guzmán, el Coordinador General y un gran equipo. Todos nos trataron de primera. Inauguramos un Centro de alto rendimiento para deportista, majestuoso, con todas las comodidades. Todo nuevo y muy bien.

– ¿Qué aprendieron?

– “Aprendimos mucho… de todo. Seguramente me voy a olvidar de algo; tuvimos talleres de aprestamiento y ejercicios vocales, del modo de hablar o manera de hacer uso de la palabra para expresar conceptos, de lectura e interpretación de textos, la voz como herramienta de doblaje, con la voces más famosas de la tv, de la importancia del locutor capacitado y matriculado, de formatos audiovisuales, de castellano neutro, de formas de publicidad, de la importancia de las nuevas tecnologías y redes sociales, las tendencias. También lo relacionado con películas con agregados parciales para ciegos, que se llama Audio Descripción. Destaco lo importante y que se nota… ¡Cómo defienden los Argentinos su fuente laboral!

– ¿Qué trajo de allí?

– Poco… los supermercados están cerrados los sábados y lo de tienda, la ropa que es buena está a un precio mas o menos igual que acá. Me traje libros de un periodista y locutor, una persona muy destacada y respetada dentro de sus colegas, el Lic. Claudio Agustín Solana Díaz, en su vida hizo radio teatro, fue informativista por muchos años en LV2 y LV3, trabajó en LRA7 radio Nacional de Córdoba, en Canal 12, fue Jefe de medios de la Agencia Rombo publicidad, se graduó en Ciencias de la información de la UNC, luego como Jefe de trabajos prácticos en las cátedras de Periodismo informativo y Periodismo audiovisual 1-radio, entre otros. Autor de El culto a la personalidad,. Musicalidad en la locución, Teoría y practica de la formación profesional y Deontología de la locución.

– ¿Que mensaje compartiría quienes se inician en la locución?

– “No soy el mejor dando consejos, pero siempre hay que estar dispuesto a aprender, a capacitarse, a crecer, que a veces los resultados demoran pero llegan”.

– Un pensamiento final para compartir con los lectores de El Pueblo….

– “El Pueblo, un medio plural, un diario que está cumpliendo 63 años. ¡Cuanta historia y presente! Quiero desearles a los periodistas y a los trabajadores, a Adriana y a todos los que nos acercan la noticia cada día…que resistan, ya vendrán tiempos mejores. ¡Felicidades y por muchísimos años más!

Y como palabras finales, agradecer al equipo ENL por hacernos mejores profesionales, decirles que valió la pena hacer 1500 kilómetros para estar juntos y compartir.

Se vienen las fiestas tradicionales. A los oyentes de mi programa y a los lectores de El Pueblo desearles que el nuevo año sea de mucho trabajo y emprendimientos. Seguramente será mucho mejor que este. Abrazo”.