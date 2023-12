«No tengo dudas que en algún momento voy a dirigir a Nacional, nuestros caminos se van a cruzar». Me parece oportuno que Nacional definiera mantener al Chino, se merece la oportunidad de armar el plantel a su gusto.Tengo la mejor estima por Sebastián (Rodríguez), no estuvo feliz en las declaraciones pero no deja de ser una gran persona. En el afán de defender al club que hoy defiende, traicionó y habló mal de un club que le abrió las puertas». (Textual de JORGE BAVA. El DT de Liverpool y la chance abierta de emigrar. En la Cuchilla….¿no más?)