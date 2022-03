«Nuestro trabajo es para todos, pero ponemos énfasis en los sectores más vulnerables»

Josué Lima, Coordinador del CECOED

Hemos conversado en re­iteradas oportunidades con Josué Lima en su con­dición de Encargado por la Intendencia de Salto del CECOED (Centro Coordi­nador de Emergencias De­partamentales). Siempre afable y dispuesto a ha­blar de todo, en su condi­ción de funcionario públi­co, pero además, y en sus ratos libres, como militan­te político en su Lista 770 del Frente Amplio. Si bien hablamos algo de política con él, adelantó el trabajo que se viene realizando a nivel nacional con la mi­gración de venezolanos a nuestro país, el cambio climático y como afecta el trabajo que se debe reali­zar todos los días desde la prevención.

¿Por qué se reunieron los CECOED de la región la semana que pasó?

Estuvo Walter Morroni que es el encargado de la logística y de la programa­ción del SI NAE porque jus­tamente se están hacien­do encuentros regionales para ver qué se puede me­jorar, porque el protocolo que estamos trabajando ahora es de 2018 y hay cosas como el cambio cli­mático que hoy nos afec­ta. En la región estamos acostumbrados a las inun­daciones, a las olas de frío y otro tipo de emergencia, y hoy en lo que incide es el cambio migratorio, donde tendríamos que tener al­gunas herramientas para trabajar sobre eso porque tanto Salto como Paysan­dú nos manifestamos de la misma manera, que te­nemos por lo menos entre 20 y 25 personas semana­les, sobre todo venezola­nos que arriban a nuestro departamento y hay que atender esa situación. Si bien trabajamos un grupo donde está Migraciones, MIDES, el Ejército y traba­jamos con una ONG inter­nacional por el tema de la pandemia, pero sabe­mos que este corrimiento migratorio son más de 4 millones de venezolanos que están dando vueltas por todo Latinoamérica, y donde nosotros no es­tamos exentos a tener un flujo y ver cómo apaliar esa situación. Si bien el destino es Montevideo …

¿Por dónde ingresan?

El cruce es por los puen- tes de Salto – Concordia y Colón – Paysandú, vienen de Argentina mucho más que del lado de la fronte­ra seca y que de la parte de Artigas. Hay un tema legal donde nosotros, por la Convención de Gi­nebra que protege a los inmigrantes, no tenemos derecho de deportación, entonces, cada uno de los que llega acá tienen los mismos derechos que cualquier uruguayo des­pués de sacar la cédula, tener salud y enseñanza pública, luego de todos esos pasos a seguir pasan a ser un uruguayo y un desocupado más.

Uruguay tiene una rica historia en recibir a in­migrantes de todo el mundo.

Como también nosotros los uruguayos supimos migrar en algún momen­to, como en la misma Venezuela que recibió a muchos de nuestros com­patriotas. Pero el tema de hoy es que somos un país muy chico donde esa corriente migratoria nos hace mucho peso y tene­mos que ver cómo resol­vemos esa situación, es bastante compleja porque está también la parte hu­mana.

Llegué a ver un tiempo a una familia de venezo­lanos …

En la esquina del semá­foro del shopping, sí. En ese caso la contención que podemos darles es por catorce días, estamos hablando del tema habi­tacional, de la comida, so­bre todo contención de los niños, tratar que hagan los trámites legales.

¿Por qué solo dos sema­nas?

Por el tema del COVID, si no, no tendrían un refugio.

Pero luego de esas dos semanas, ¿vuelven a la calle?

Pero eso ya no pasa por nosotros.

Cuando llegue el invier­no, ¿se mantendrá esa política de dar refugio a la gente en situación de calle solo por dos sema­nas?

o, en invierno tenemos el refugio de invierno y pueden quedarse duran­te toda esa estación. En CECOED tenemos la parte operativa, que en realidad es el MIDES y Desarrollo Social, donde se habló de un lugar alternativo al Batallón, como en su mo­mento fue el Hotel Biaset­ti, pero todavía no está de­finido. Siempre tenemos entre 30 y 35 personas en situación de calle, pero ahí está trabajando direc­tamente la gente de Desa­rrollo Social con MIDES.







Todavía falta para el in­vierno, pero ¿Cuándo co­menzarían con ese plan?

Siempre arranca en el mes de junio y es hasta el 21 de setiembre, algo que dependerá también de las olas polares, que es cuan­do salimos a la calle por­que indudablemente hay gente que no quiere ir al refugio, y salimos para evi­tar que haya una tragedia en la calle.

Por lo que se ha visto, hasta el momento las tragedias han pasado en Montevideo.

Sí, pero si recuerda bien, el año pasado trabajamos mucho para justamente prevenir que no pasara ninguna desgracia, tenía­mos lugares alternativos, como algunas pensiones, no solo el Biasetti …

Claro, porque hubo gente en situación de ca­lle que el año pasado se negó a ir al Batallón.

Sí, algunas personas se negaron, pero también digamos que la población bajó, de 35 a 18, porque tenían que cumplir algu­nas exigencias, que para mí estaban bien. Casi to­dos los que van luego al refugio viven del casco de la ciudad, entonces llevar­los de ida y de vuelta al Ejército, como pasó el año pasado, capaz que iban un día y luego no iban más. Nosotros con Juan Mo

iramos algunos puntos y algunas ideas. Entiendo que hoy Salto tiene al CE­COED más preparado, por­que tanto Paysandú como Artigas están formándo­se, como en su momento nos pasó a nosotros en 2015 y 2016. Ahora como ya tenemos un lugar físi­co, tenemos funcionarios, no trabajamos solo en la emergencia. Muchos CECOED en otros depa􀀁 tamentos trabajan en la emergencia y después que la misma termina, se termina el CECOED. Noso­tros seguimos trabajando, hicimos la estructura don­de tenemos más de diez funcionarios, tenemos ve­hículo propio, y con esto del COVID de todo el país han ponderado a nuestro CECOED. Capaz que esta­mos un paso adelante por toda esa estructura y tam­bién por toda esa libertad que nos dio para trabajar el Intendente, que es el Presidente del Comité de Emergencia.

Este fin de semana que pasó hubo una tormenta grande, ¿cómo pudieron trabajar?

Veníamos de un incendio en La Amarilla sobre las once de la noche, donde tres familias fueron las afectadas. El sábado a la noche ya estaba para llo­ver, pero no llovió. El do­mingo tuvimos una caída de árboles en Osimani en­tre Uruguay y Brasil por un viento fuerte. y en la no­che se largó la lluvia don­de tuvimos trabajando casi toda la madrugada, porque tuvimos muchos llamados, tuvimos lugares de barrios que se inun­daron, sobre todo las zo­nas más vulnerables por el tema de desbordes de arroyos, enchorradas. No quiere decir que el centro no haya tenido también problemas de enchorra­das, porque también tuvi­mos llamados, el tema es que se trata de gente que tiene un poco más de re­cursos. Nuestro trabajo es para todos, pero ponemos el énfasis en los sectores más vulnerables.

Hay asentamientos que se han instalado en zo­nas inundables.

Exacto, que es donde se complica, ahí está el pro­blema. Entonces tratamos de llevar un ordenamien­to territorial, por eso ya sabemos las zonas que son más vulnerables. Pero llovió bastante, hasta las nueve de la mañana de ayer había llovido 82 mi­límetros. Y en estos dos años que llevamos de CO­VID, no habíamos tenido una lluvia tan intensa, y a partir del lunes 7 se espe­ra una lluvia más o menos similar, según lo que dice INUMET.En su faceta más po­lítica, de trabajo parti­dario, y en el marco de una campaña de refe­réndum, cuando sale a hacer barriadas,

¿qué le dice la gente?

Hemos salido, y lo segui­mos haciendo, a varios puntos de la ciudad ha­ciendo barriadas, con la 770 hemos hecho la zona del Cerro, que nos recibió muy bien, es un barrio muy grande. Hay temas que rompen los ojos, como la suba de nafta de vuelta, lo que nos lleva a la caída del salario real donde la misma gente te lo dice en la calle de una manera muy simple, como cuando te dice que antes compraba tres aceites por$100 y hoy un aceite está a$110. También pesa la par­te que tiene que ver con los derechos de los traba­jadores junto con la de los jubilados que es de lo que más defendemos. Por otro lado, hay muchas cosas donde vemos claramente que la gente está desinfor­mada, pero no solo de la LUC, tampoco sabe que en este referéndum el voto es obligatorio, tampoco sabe que el voto en blanco fa­vorece al No.De todas maneras, uno tiene como una especie de termómetro natural. Uno le puede errar, pero igual veo que estamos trabajando muy bien. Es fundamental trabajar en conjunto y lo estamos ha­ciendo. El Frente Amplio en sí está trabajando bien. Estamos contentos, la es­tructura de la 770 la veo intacta, la gente ha res­pondido, ha ido a muchas barriadas, vemos a gente con mucho compromiso social, eso es bueno y te fortalece.

PERFIL DE JOSUE LIMA

Está casado. Tiene dos hi­jos.

Es del signo de Virgo.

De chiquito quería ser bombero.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendien­te? Aprender a tocar gui­tarra.

¿Su comida favorita? Las milanesas.

¿Un libro? Las mil y una noches.

¿Una película? Armage­dón.

¿Un hobby? El fútbol y la política.

¿Qué música escucha? Mucho rock and roll, sobre todo argentino y urugua­yo.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad y la gente de trabajo, la que siempre está dispuesta, que es una de las cosas que apren­dí de mi viejo, que antes que te pidan las cosas y sabiendo que el otro las precisa, ya se esté al pie del cañón.

¿Qué no le gusta de la gen­te? No me gusta el abuso, en todo sentido, como el abuso de confianza.

