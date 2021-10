“Nuestra expectativa, es darnos a conocer en la ciudad“ …desde casa, con Guillermo Aguirre Concha, principal de “Mezcla”

Cuando llega un extranjero a Salto, contamos con esa virtud que nos caracteriza: intentar brindarle afecto, con el fin de hacerle sentir como en casa, y lo adoptamos como salteño.

El caso muy particular por cierto de Guillermo, es que sus raíces están en Colombia y nos hace sentir además, orgullosos de que nos elija.



No solo para transitar sus días con nosotros, sino para compartir aquí sus conocimientos sobre el rubro que lleva adelante.

Luego de haber asegurado anclas aquí, Guillermo se desempeñó en diferentes lugares de comidas con su metodología de sabores.

Su comienzo, fue hace unos años, en la apertura de la cocina de un bar de cervezas artesanales, donde propuso algunas opciones del menú, con el fin de maridar con las cervezas.

Colaboró con una empresa de Catering en la producción y servicio de varios eventos, asi como fue su desarrollo con una pareja de mexicanos, en un carrito de quesadillas en la Plazoleta Roosevelt, entre otros.

Y como si todo esto fuera poco, al llegar el verano, se traslada al Este, José Ignacio, donde desarrolla su tarea en La Juanita, Restorán de un amigo.

Amablemente accedió a una entrevista con EL PUEBLO, para brindarnos la posibilidad de conocerlo, que asi comenzaba:

“Nuestro emprendimiento surge hace varios años, cuando con mi compañera vivíamos en Río de Janeiro. Veíamos puestos de venta de sopa por todas partes y la gente que se acercaba a solicitarla sin importar el calor sofocante de la ciudad.

Me imaginaba como buena idea, un puestito de esos en un invierno uruguayo”, nos dice.

Una vez radicados en Salto, la idea resurgió y decidimos que este invierno haríamos la prueba.

Ofreciendo otra opción de la sopa, y así surgieron los woks. Por lo cual hasta el momento, todas las semanas elaboro una sopa y wok diferente. Dentro de estas dos alternativas, una de ellas siempre es vegetariana. El objetivo es ofrecer nuevas opciones y sabores a la ciudad.

¿Por qué inclinarse por el rubro gastronómico?

Desde pequeño me gustaba sentarme en la cocina de casa y ver cocinar. Muchos años después cuando se me presentó la oportunidad de estudiar cocina no lo dudé y me embarqué en ésta aventura que ahora me tiene mezclando sabores y cocinando cosas nuevas cada semana.

¿Cuándo se concreta?

Este emprendimiento empieza a tomar forma a principios de este año retomando una idea que teníamos de un tiempo atrás y siempre pensando en opciones y sabores que no hemos encontrado en Salto.

¿Por qué el nombre?

Pensaba que al necesitar un nombre para un emprendimiento culinario, elegiría uno que juntara muchas experiencias a la vez.

Soy colombiano y desde hace unos 16 años, trabajo en cocinas de diferentes países y tipos de espacios gastronómicos donde he podido conocer y experimentar distintas mezclas de sabores.

Jugando con esa idea llegamos al nombre «Mezcla».

¿Su familia colabora en él, o trabaja de manera individual?

Desde el comienzo siempre estuvo mi compañera, desde esas primeras lluvias de ideas que llevaron a «Mezcla» hasta ahora, a la hora de pensar en un plato y ahí sigue. Feliz a la hora de probar y aprobar cada plato.

Además está mi amiga Majo, que me ayuda con la parte de la difusión en redes sociales, y está el muy amable Richard que me ayuda con las entregas.

Por supuesto también están los amigos y clientes que me hacen llegar sus comentarios y sirven para ir mejorando.

¿Qué es lo que más le gusta de la tarea que realiza?

Ha sido el ejercicio semanal de crear los platos.

Salir y mirar qué oferta de ingredientes hay en el mercado, definir cuál va ser la opción vegetariana, si el wok va con arroz o fideos o alguna otra base. Qué carne me gustaría usar, qué salsa va acompañar, qué texturas puedo agregar, etc. Para esto procuro mirar libros, leer un poco, ver videos en internet y así de a poco se van formando mezclas en la cabeza.

En resumen lo que más me gusta de ésta tarea es la constante búsqueda y aprendizaje que estoy viviendo.



¿Se une en la fabricación, el placer y la parte económica?

El placer radica más que nada en estar creando platos con mi impronta, que vienen de mis experiencias y en crearme un espacio de trabajo al que le he ido dando forma de a poco.

Me gusta lo que hago y pienso que es un privilegio poder trabajar de lo que a uno le gusta.

¿Puede vivir de manera holgada de su emprendimiento?

Por ahora es un negocio casero, pequeño y da para cubrir los gastos y costos de cada semana.

¿Cuáles son sus expectativas?

Son darnos a conocer en la ciudad, ir sumando nuevos clientes y seguir ofreciendo mezclas de sabores diferentes. Más adelante pretendemos llegar a tener un pequeño local y más interacción con las personas que se acerquen a degustar nuestras preparaciones.

¿Dónde encontramos lo que usted elabora?

Para conocer sobre los platos que elaboramos y algunos de los ingredientes que utilizamos, pueden visitar nuestra página de instagram @mezcla.sabores o mandarnos un mensaje por WhatsApp al teléfono 094422061 y los integramos a nuestra lista de difusión semanal.

¿Existe una sugerencia en lo que fabrica, para enseñarnos y poder hacerlo en casa?

Una opción interesante y fácil para hacer en casa, sería un Chow fan, que es arroz frito con el acompañamiento que se prefiera.

Lo primero y muy importante es usar un arroz del día anterior.

Para acompañar, se pueden usar cualquier tipo de verduras cortadas pequeñas y/o finas para que se cocinen rápido y si se quiere usar carne cortarla también de un tamaño que permita una cocción rápida. Un buen sustituto de la carne son los hongos. El primer paso es calentar bien el wok o sartén que se vaya a utilizar y luego agregar aceite (que se vea un poquito de humo).

Cocinar primero la carne o los hongos, revolviendo constantemente. Luego se añaden las verduras y se sigue removiendo todo para que se cocine parejo. Después de unos minutos y cuando está todo cocido se agrega el arroz y se continúa revolviendo para mezclar todo.

Por último se le agrega una mezcla de salsa de soja con aceite de sésamo, se mezcla todo nuevamente y se sirve.

Recomiendo terminar con un poco de verdeo cortado fino y sésamo tostado.