 NOVILLOS PROMEDIAN U$S 5,22 Y EL MERCADO SIGUE SUBIENDO

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 27 de marzo al 2 de abril, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas nuevamente marcan subas y reafirman el buen momento. “Mercado que continúa con buen nivel de actividad, lo que le da firmeza a todas las categorías” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,09 en novillos y U$S 0,07 vacas, mientras que las vaquillonas suben U$S 0,05. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,22, Vacas Gordas U$S 4,94 y Vaquillonas Gordas U$S 5,04. Comentario de Ovinos: “Buena demanda, mercado firme”, cordero pesado U$S 4,60 (+0,07) y ovejas U$S 4,06 (+0,05). Reposición: “Con un clima que favorece a las pasturas y una relación flaco/gordo que incentiva a la demanda, mercado firme en todas las categorías”, referencias: terneros U$S 3,05; terneras U$S 2,87; vacas de invernar U$S 2,08.

El directivo de ACG, Joaquín Falcón analizó la reunión y señaló que el mercado continúa estando muy firme en referencia a los valores, con subas en todas la categorías, y a la actividad industrial lo que genera que a esta época del año se observa un incremento del 15,6% por encima del año pasado. Con este escenario, Falcón agregó que existe mucha dinámica en la concreción de negocios los cuales de forma muy ágil se logran cerrar. En relación a las entradas, dijo que dependiendo la planta y la categoría, se manejan entre 7 y 12 días.

Sobre la reposición, Falcón dijo que está muy demandada, ya finalizando el período de vacunación anti aftosa se observa mayor fluidez en los negocios, observándose mayor oferta de terneros propio de la época y en plena zafra, con un mercado más selectivo con respecto a la demanda y con predominio por los negocios «más cortos» como las vacas de invernada y novillos.