Notable movida Argentina: se quedará con el Mundial Sub 20

El Mundial sub-20 que iba a jugarse en Indonesia se mudará a Argentina. La cancelación del país asiático se hizo oficial este miércoles, luego de que no aceptara la participación de Israel en su territorio, y el nombramiento del ganador de la última Copa del Mundo en Catar será cuestión de horas. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), movió fichas rápidamente y, aprovechando la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Paraguay para ser parte del congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), logró la organización y la clasificación para los suyos.

EL ÚNICO CANDIDATO

Argentina, que no había clasificado ni siquiera al hexagonal final del Sudamericano en Colombia, ocupará el lugar de Indonesia como país anfitrión y se meterá en el certamen, más allá de que aún no hubo anuncio de parte de FIFA.Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dijo que la decisión de parte del Bureau de la FIFA todavía no está tomada, pero extraoficialmente los medios de la vecina orilla lo dan como algo inminente. De hecho, Gianni Infantino reconoció que Argentina “tiene muy buenas chances” al ser “el único país que se candidateo”.

El máximo directivo del fútbol sudamericano recordó que se trata de una “medida de urgencia” y que, al comenzar el torneo en menos de dos meses (20 de mayo), necesitan un país que ya cuenta con una infraestructura suficiente. En ese sentido, Argentina es candidata natural.