«Nosotros, los de ASDAF»

El primer campeonato oficial de la Liga Salteña de Fútbol, no tan lejos en el horizonte: el Consejo Único Juvenil. Será muestrario-bautismo, para aquellos jueces que este año se integrarán a la plantilla, tras el ciclo desarrollado y el examen aprobado que los habilita a la acción. En tanto, una mira tampoco es menor: el torneo de la «B» a partir del domingo 26 de marzo. Por eso los árbitros, doblegan la acción previa, en este caso quienes conforman la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF).

Una presencia que no pasa de largo: la de José Luis Ramallo, ex jugador hasta no hace tanto tiempo atrás, mientras que la mujer-arbitra, igualmente como parte de ese sentido de búsqueda: exposición de aptitudes para que el espacio a ganar sea posible, mientras la orientación de los trabajos a partir del plan de Policarpo Núñez.