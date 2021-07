“Nosotros le garantizamos que Daymán va a ser un destino con un aforo reducido, tanto en hoteles como en gastronomía, y en particular, en el parque termal”

Diego González – AGHA

El representante de la Asociación de Gastronómicos, Hoteleros y Afines (AGHA), Diego González, manifestó que, ante el desarrollo del asueto de invierno, las vacaciones de julio, con el paso de los días, se entiende que habrá una importante presencia de visitantes, hay buena expectativa de que eso suceda, por parte de los operadores privados, en este caso, específico de Termas del Daymán.



BUENA EXPECTATIVA

Venimos con la expectativa bastante en alza, sobre todo por la Semana Santa que no pudimos tener; ahora tenemos estas dos semanas de vacaciones como una revancha de la Semana Santa. Tenemos una expectativa buena, aunque aún no se ha concretado el porcentaje de reservas que nosotros hubiéramos querido tener, pero tenemos muchísimas consultas, seguimos trabajando sobre todo en un destino que sabemos que fue seguro y que seguirá siendo seguro, y eso es lo que nos mantiene bastante confiados en que vamos a levantar.



DESTINO PARA TODA LA FAMILIA

Daymán tiene un turismo bastante diverso, bastante diversificado. Apuntamos muchísimo a la familia, Daymán tiene esa particularidad que se tiene alojamiento de 40, 45 dólares, ya sea en casas, en hoteles, dos, tres y cuatro estrellas, cabañas, apart hotel, y eso da la posibilidad de que la familia elige Daymán por su variedad de precios, obviamente, los grupos y las excursiones hacen su juego ahí y eligen a Daymán como un destino, pero creo que es un destino variado, es un destino para todo tipo de familia.



CONTROLES

Nosotros seguimos con los protocolos a rrajatabla, seguimos trabajando, no hemos aflojado, y ahora más que nunca. Cuando nosotros tenemos mayor caudal de gente es donde más aplicamos los protocolos o los intesificamos, y a eso le estamos sumando que, ya tenemos una muy gran parte del personal vacunado e inmunizado, lo cual nos da otra tranquilidad y le da otra tranquilidad al visitante, que es, sin lugar a dudas el camino. Vacunarse es el camino que nos va a sacr de esto lo antes posible. También tenemos los dos parques habilitados, porque no solo las termas municipales están abiertas, sino el Parque Agua Clara está con sus puertas abiertas también, eso aumenta el aforo, y nos asegura de que no habrá aglomeraciones, que es lo que la gente a veces teme. No quiere ir a un lugar donde haya mucha gente. Nosotros le garantizamos que Daymán va a ser un lugar, un destino con un aforo reducido, tanto en hoteles como en gastronomía, y, en particular, en el parque termal.



ESTADÍA

Nosotros tenemos que el promedio que se está tomando a la gente son entre dos y tres noches, obviamente que, apelamos a que se quedaran más, a que la gente se quedara más días en los destinos termales pero sabemos que el bolsillo también juega su rol, y que también, nadie está libre de una cuarentena o de recibir alguna mala noticia de algún familiar. Pero yo creo que, con tres, cuatro noches que la gente esté y apostando a este turismo interno, que sobre todo es lo que nos hace falta, vamos a andar bien.