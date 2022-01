La situación que se crea este año, no ha sido cosa de todos los años: la oficialización del mes de agosto, para el arranque de la temporada en el caso de la Divisional «A», mientras que si de la «B» se trata, el factible comienzo para marzo y abril.

Cuando algunos jugadores del medio apuntan a que «no somos consultados los protagonistas del espectáculo», dio pie a una réplica sin más giros, «porque estos también nos pasa por no tener una mutual». Se admite que «no tenemos fuerza alguna y los dirigentes hacen lo que creen que es lo mejor y nadie les dice en la cara que lo que deciden a veces no es lo mejor para el fútbol salteño». Un exfutbolista de los años 80 (Campeón del Litoral con Salto) recordó que «en aquellos años la voluntad en algunos no faltó para tener una mutual en Salto. A la primera citación general, fuimos 21, a la segunda 12 y a la tercera, solo 6. Ahí se terminó todo, con la idea muriendo antes de nacer»