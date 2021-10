Nos habla del fenómeno del Multitasking ¿Mito o realidad?

La entrevista más larga del mundo – Parte 42

Salomón Reyes es un hombre polifacético, inquieto y ningún fenómeno que se da en los tiempos que corren pasa para él, desapercibido. En esta nueva entrega de “La entrevista más larga del mundo” nos habla del Multitasking, palabra inglesa que hace referencia a la multitarea, un tema. Vale considerar que la multitarea se refiere a la capacidad de una persona o máquina para realizar más de una tarea al mismo tiempo. En el campo de los recursos humanos la multitarea es un término popular que se usa a menudo para describir cómo los administradores ocupados o los profesionales de negocios pueden lograr más en la misma cantidad de tiempo. La multitarea se refiere a alguien que puede realizar dos o más tareas de manera simultánea y eficaz, lo que, aparte de las diferencias obvias, es similar a lo que hace una computadora. De hecho, el concepto proviene del ámbito de la tecnología, donde se usa para referirse a sistemas operativos que son capaces de ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo. En nuestro mundo moderno de ritmo rápido y sobrecargado sensorialmente, la capacidad de realizar múltiples tareas parece una habilidad esencial si quieres sobrevivir y prosperar. Hacer malabarismos con múltiples ideas, tareas se ha considerado una habilidad invaluable.



-¿Puede una persona ser realmente multitarea y encarar todo con eficiencia?

-«Es una pregunta bastante compleja, pues algunos estudios que toman como base a la psicología humana y la neurociencia señalan que en realidad no realizamos múltiples tareas… digamos cuando nos referimos a estar haciendo dos actividades a la vez con la concentración que ello requiere.

Ahora… las personas que realizan muchas cosas a la vez no pueden concentrarse y prestar la atención debida. También hay investigaciones que señalan a su vez que la multitarea perjudica nuestro trabajo. Nos ralentiza, cometemos más errores y nos desgasta tanto mental como físicamente. Recuerdo que cuando iba a la Secundaria me enorgullecía de poder estudiar, escuchando música. Había compañeros que me decían que para ellos era imposible hacerlo. Con el tiempo me di cuenta que yo mentía. No era posible hacer las dos cosas, sino que había un momento en donde me concentraba para estudiar y había otro muy distinto para apreciar la música, pero yo no era capaz de distinguir el momento de desconexión. Con el tiempo eso cambió”.

¿Cómo opera el Multitasking en el mundo?

-”En el mundo de los equipos de proyectos y la multitarea, los profesionales generalmente encuentran que las relaciones se desdibujan con respecto a la diversidad de actividades dentro y fuera de la organización. Me he dado cuenta que al tratar de dividir el foco en distintas actividades, se pierde calidad de resolución. Siempre les repito a mis alumnos o a mi propia hija: “Haz una cosa después de la otra”. Yo pienso que el Multitasking es real en las máquinas y computadoras pero es un mito en los seres humanos. Suelo trabajar en diferentes proyectos pero eso no significa que los haga de verdad al mismo tiempo. Lo que hago es que voy cambiando de prioridad. Ahora mismo me estoy concentrando en responder a esta entrevista mientras preparo un café. Mi cabeza está trabajando en dar la mejor posible respuesta a tu pregunta y el café es una acción mecánica que ya tengo incorporada desde hace tiempo. Pero en realidad mi cerebro se va desconectando y conectando cada vez que focalizo en una de las dos. Quizá una palabra más adecuada para definir el Multistasking sería el Multifocus, eso sí es algo que el ser humano puede conseguir con mayor facilidad”.

