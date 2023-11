Normas que existen pero no se cumplen

Es prácticamente a diario que recibimos inquietudes de nuestros lectores con respecto a normas de bien común que están en vigencia pero que no se cumplen, perjudicando a parte de los habitantes de nuestra ciudad.

Las normas están para cumplirse pero muchas veces no existen controles y por lo tanto no se cumplen.

Veredas rotas, obstaculización de las mismas, rampas en malas condiciones, contadores de UTE, ruidos molestos, pirotecnia que se escucha desde cualquier punto de la ciudad, animales sueltos provocando siniestros de tránsito en fin, acciones publicas y privadas que no ayudan a al bienestar de los salteños

De veredas libres de obstáculos y declaraciones de modificaciones edilícias

Dr.Gabriel Cartagena

Ante la consulta de EL PUEBLO, el Dr.Gabriel Cartagena destacó dos situaciones en que no se cumplen las normativas.

En el caso de las veredas libres de obstáculos, la normativa no se cumple ni se controla, en tanto sobre las declaraciones al momento de realizar alguna pequeña modifiación de construcciones, la norma no se cumple pero se controla y la consecuencia son sanciones económicas importantes.

Las veredas libres de obstáculos desempeñan un papel crucial en las ciudades por varias razones.

Es evidente que tenemos reglamentos y normativa sobre esta temática y se fijan medidas y sanciones a los efectos del cumplimiento del ordenamiento de la ciudad, pero lamentablemente no es aplicable y lo notamos en diferentes lugares de la ciudad que seguramente el lector podrá expresarlo.

En primer lugar, las veredas libres de obstáculos facilitan la movilidad y accesibilidad para personas con discapacidades, personas mayores y aquellos que dependen de dispositivos de movilidad. Además, contribuyen a la seguridad peatonal al evitar tropiezos y caídas. Hace unos años con el Club de Leones al que pertenezco hicimos una actividad junto a la Asociación de Ciegos de Salto para sensibilizar sobre la problemática de veredas ocupadas por obstáculos y se detectó que calle Uruguay y Artigas tienen grandes obstáculos para personas con discapacidad visual y no se puede cumplir con las normativas cuando no existe entendimiento o capacidad para entender a los diferentes grupos de personas y la verdad que es un gran problema para estas personas transitar por las veredas de estas arterias principales.

Pero la situación puede ser aún más complicada en otras zonas de nuestra ciudad por falta de señalización o directamente ocupación de las veredas arbitrariamente dónde lamentablemente no hay cumplimiento de la normativa local.

Estas veredas también fomentan un entorno urbano más inclusivo al permitir que todos los ciudadanos disfruten de espacios públicos de manera equitativa. Asimismo, promueven un ambiente más estético y ordenado, mejorando la calidad de vida en las ciudades al facilitar actividades como caminar, hacer ejercicio y socializar.

En términos de desarrollo urbano sostenible, las veredas libres de obstáculos fomentan un transporte peatonal más eficiente, reduciendo la dependencia del automóvil y promoviendo un estilo de vida más saludable. En resumen, la importancia de veredas accesibles y libres de obstáculos radica en su capacidad para mejorar la movilidad, seguridad, inclusión y calidad de vida en entornos urbanos.

No soy especialista en estos temas sino que la realidad lleva a estudiar la normativa y notamos que no se cumple por falta de control de las autoridades y por falta de comprensión de los ciudadanos a los temas antes referidos de mejoramiento de la calidad de convivencia.

Desde una perspectiva urbanística,mantener las veredas libres de obstáculos mejora la estética y la funcionalidad de las ciudades, creando espacios públicos acogedores y eficientes. Esto puede tener un impacto positivo en el turismo, la economía local y la calidad de vida general, lo cual no ha sido analizado por nuestras autoridades y menos por quienes vivimos en este entorno.

En resumen, mantener veredas accesibles es esencial para construir comunidades más inclusivas, seguras y habitables y agradezco a Diario El Pueblo que trate un tema tan importante para el desarrollo de nuestra ciudad.

Pequeñas modificaciones en construcción

Lo otro referido a la temática , es la construcción de pequeñas modificaciones en las casas o aptos sin declarar lo cual afecta con severas multas cuando BPS inspecciona.

Es un gran tema en varios puntos, dónde hoy los organismos utilizan Google maps o versiones especiales para ver las actualizaciones y de ahí surgen las diferencias edilicias

En la práctica ocurre que los ciudadanos realizan mejoras edilicias pequeñas o medianas sin declarar . Entonces BPS notifica de inspecciones con Arquitecto y realizan una evaluación económica de las reformas fijando multas en UR equivalente a determinados jornales de trabajo o porcentaje del valor de la obra que evidentemente refleja en todos los casos pagos muy importantes al organismo.

Cuando contestamos esa vista que el organismo otorga a los ciudadanos debemos asesorarnos con el Constructor o Arquitecto para evaluar los jornales de obra que determinan , porque de ahí surge el pago que deberá realizarse. No es normativa que no se aplique sino normativa que existe y muchas veces no se toma en cuenta y se termina con grandes inconvenientes desde lo económico principalmente.

“Hay avances, pero aún falta conciencia de la gente para vivir en una sociedad más inclusiva y empática”

Pablo Alves Menoni, Edil del Frente Amplio

En la Junta Departamental se aprueban decretos, que no son otra cosa que normas que regulan pautas de convivencia en nuestra sociedad, pero algunas de ellas no se cumplen. EL PUEBLO consultó al Edil Pablo Alves del partido de gobierno para conocer su opinión.

PIROTECNIA

“La primera de las normas en la que participé más activamente en su elaboración –comenzó diciendo Alves- fue la de pirotécnica, que después tuvo una pequeña modificación, permitiendo hasta los 80 decibeles, lo que a veces confunde a la gente cuando piensa que no se puede usar ningún artefacto de pirotecnia. Justamente, se llevó hasta 80 decibeles porque las bengalas, las luces, aquello que no es tan nocivo, para explotar tienen que hacer un poquito de ruido, lo único es que lo hace más arriba y está comprobado que hasta esa medida de decibeles es bajo y no afecta a los animales ni a las personas con autismo o a personas mayores”.

“La Intendencia la que tiene que controlar, pero hemos formado un grupo junto a la Intendencia con algunos Ediles que damos una mano, y también con los vendedores que se han adaptado un poco, sobre todo en la época de las fiestas tradicionales donde tienen que registrar dónde ponen los gazebos. Ahí la primera medida es que no entorpezcan el tránsito, y la segunda es que paguen un timbre, y al estar registrados se le hace una visita para ver lo que venden. Todo lo que venden deben decir en las cajas cuántos decibeles tiene, porque se han comprometido y han cumplido de no superar los 80 decibeles. Además, las cajas traen hexágonos como los que se ponen en los comestibles, que son de color verde (bajo), amarillo (mediano) y rojo (alto), que es la única manera para poder controlar, porque cuando la gente que no toma conciencia tira en un partido de fútbol o en un acto o en un cumpleaños, se recibe la denuncia, pero claro, mientras el inspector va hasta ahí, ya tiraron la pirotecnia y no tienen forma de controlar”.

“El contrabando trae pirotécnica que está totalmente prohibida, si la gente no toma conciencia y los tira, no se puede poner un inspector en cada cuadra para controlar. Pero por lo que hemos visto en estos dos años, la gente va tomando conciencia. Habíamos fijado un plazo de tres años para hacer concientización, sacar la mercadería que esté por encima de esos decibeles y empezar a multar a partir del año que viene, multas que son grandes y que serán destinadas a refugios de animales como PRODEA, o a escuelas que trabajen con niños autistas”.

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

“Otro tema que hemos trabajado cuando era presidente de la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente, fue sobre la tenencia responsable de animales. Si bien hay un convenio con el INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal), la idea principal pasa por las castraciones masivas de perros que tienen dueño. El otro aspecto es para perros y gatos que están en la calle, donde la idea es bajar la cantidad de animales sueltos, porque el problema más grande que vemos y que la Intendencia tiene la obligación de cuidar a los animales que andan en los espacios públicos y dejan sus desechos, por ejemplo, donde los niños van a jugar. No se puede sacar a perros a pasear sin cadena, y además, el dueño tiene que llevar siempre una bolsa para juntar si el perro hace sus necesidades en la calle”.

“El otro problema que vemos son los perros que persiguen las motos, algo que es peligroso para la gente. Luego también está el tema de las jaurías que a veces te matan 20 o 30 ovejas, algo que también se trata de controlar a través de castraciones en el interior del departamento, donde a grandes rasgos la Intendencia pone la mita de la plata y el INBA pone la otra mitad de las castraciones que se hagan”.

PERSONAS NO VIDENTES O BAJA VISIÓN

“Otro tema que hemos trabajado en la Junta refiere a las personas no videntes o de baja visión. Ellos nos plantearon, por ejemplo, el estado de las veredas que le dificultan para caminar, ahí el responsable de la vereda siempre es el vecino, el dueño de la casa”.

“Le hemos pedido a la Intendencia que controle a los talleres mecánicos que dejan motos arriba de la calle o gente que deja en la vereda de su casa la moto, algo que ha producido muchas quemaduras a estas personas”.

“Cuando ellos van golpeando con el bastón, se van guiando por la pared de la casa, y ahí surge la complicación cuando una verdulería, por ejemplo, pone cajones, o una mueblería pone sofás, o veterinarias que ponen bolsas de raciones. En definitiva, diferentes cosas que no permiten la libre circulación por la vereda, algo que ya estaba en un decreto aprobado en la época de Fonticiella”.

“Otro tema que se ha pedido es que no se pongan carteles, por ejemplo de ceda el paso o a veces hasta los mismos contadores de la UTE que ahora ponen del lado de afuera de la casa, que los pongan a una altura considerable para que no se los choque”.

“Estos son los tres temas que más nos preocupan y que hemos trabajado. Si bien consideramos que hay un adelanto, aún falta mucho por hacer y de conciencia de la gente para vivir en una sociedad más inclusiva y empática”, concluyó.

“Es un tema cultural de nosotros el no pensar en el otro”

César Sánchez, abogado de la Intendencia de Salto

La Junta Departamental crea las normas y luego es la Intendencia la que debe ejecutar acciones e incluso controlar que las mismas se apliquen. De todas maneras, se sabe que hay normas de mayor aceptación y aplicabilidad que otras por parte del vecino. Para conocer la visión de la Intendencia de Salto, EL PUEBLO consultó al abogado César Sánchez.

– ¿Cuáles son aquellas normas de convivencia que puede observar que menos estamos respetando los salteños?

– Algunas muy específicas. Muy pocos pensamos en las personas con discapacidad, en especial la visual, pero igualmente con todo tipo de discapacidad, y me refiero concretamente a toda intervención en la vereda, que a veces empiezan con algún cajoncito y terminan con una verdadera frutería en las propias veredas o tiendas que empiezan a ocupar la vereda de forma modesta y terminan realizando una verdadera intervención. Eso es prácticamente una cuestión que si bien la Inspectoría de la Intendencia le hace un seguimiento, es algo que si se recorre se podrá observarse que está en toda la ciudad. Hay gente que por supuesto tiene la consideración de esas limitaciones que pueda tener el peatón para circular y trata de dejar un espacio suficiente, pero esa es una de las normas clásicas que están y que con el devenir del tiempo ha ido quedando en un incumplimiento sistemático de la gente que tiene comercio.

Otro tipo de contravención relacionado al tema específico del tránsito es el ingreso a determinadas avenidas del casco central de la ciudad de camiones de gran porte que no están autorizados. Una muy común es que la gente confunde la habilitación comercial que te da la parte de Salud de la Intendencia, con la habilitación que te debe dar Obras para habilitar un comercio. Eso es sumamente común, al igual que se produzcan inscripciones de oficio, pero eso es más que nada por desconocimiento que abren el comercio y después vienen y se inscriben en la Intendencia o la Intendencia la inscribe de oficio, o la tasa bromatológica, sobre todo de aquellos comercios que venden alimentos. Esa es otra norma que existe y que hay que andar detrás controlando para que efectivamente se cumpla.

La utilización de espacios públicos y las solicitudes de habilitaciones para utilizarlos también. Siempre se da, pero de repente te encontrás con un espectáculo en el medio de una plaza que no pasó por ninguna de las solicitudes que deberían efectuarse.

Otra norma famosa y que trae complicaciones en la gente, que es competencia del Ministerio del Interior pero que la Intendencia también tiene su reglamentación, y que altera bastante a la ciudadanía es el tema de los ruidos molestos. Este sería un buen tema como para que la Junta lo tomara y se hiciera una actualización. Te estoy hablando de una norma con más de veinte años de antigüedad, cuando te sancionaban el mínimo ruido, hoy en realidad el ruido cotidiano es muy superior, con las molestias que ocasiona a algunos vecinos o instituciones deportivas o locales bailables que son tremendos para la gente que tiene que convivir con eso.

– Existe también una reglamentación sobre la tenencia responsable de animales, ¿qué puede decir sobre la misma?

– Hay gente que realmente tiene una tenencia responsable de animales, no podemos decir que las plazas están inundadas de desechos de los perros o que le significa una limpieza extra a la Intendencia en las plazas. Creo que todos hemos evolucionado, me incluyo, en el tema de la tenencia responsable de los animales. Ahí se ha ido perdiendo un poco la autonomía, en ese sentido para bien, porque se ha ido a una regulación nacional que si bien hoy funciona a través del INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal), organismo que no ha sido dotado de muchos recursos, pero podemos ver el desarrollo que tiene hoy el tema de la castración gratuita. Vamos más de tres mil perros castrados, y eso antes solo la Intendencia ni se pensaba, o por lo menos de esa magnitud. Hoy en conjunto con el gobierno nacional se pueden prestar estas pequeñas acciones. Así que el tema de la tenencia es complejo, fíjate que a su vez tenemos también el tema de los caballos muy en el centro de la ciudad, muy sobre la avenida Harriague que suele ser algo bastante común. Si se incautara o se detuviera el animal, por decir algo, a dónde llevarlo y quién queda con su custodia es algo que hace añares se están tratando de poner de acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio del Interior, y las cosas siguen sin regularse como es debido.

Otro tema es la formación de los basureros endémicos que si alguien en la calle tira una bolsita, el resto de la gente la comienza a imitar. Ahora hemos adelantado algo con Recolección y con Servicios Públicos al colocar cámaras en determinados lugares. Pero al final del día se trata más como normas de buenas costumbres y de convivencia ciudadana que como normas regulatorias o recaudatorias. Es un tema cultural de nosotros el no pensar en el otro.

Esther Reynoso, Pte. de la Asociación de Ciegos de Salto: “la referencia nuestra son las paredes, sin embargo yo vivo a cinco cuadras de acá y es una carrera de obstáculos”

Desde hace varios años, se escuchan las quejas de personas no videntes o de baja visión, porque entienden que no se respeta la normativa vigente en cuanto a mantenerse despejadas las veredas. Los obstáculos en el camino, como carteles, mesas, hasta vehículos, no significan la misma dificultad ante el paso de una persona no vidente que de una que ve con normalidad. EL PUEBLO llegó hasta la Asociación de Ciegos de Salto (ACISA) y pudo dialogar con Esther Reynoso, la nueva Presidente de la institución. El local (en comodato con Calsal) está ubicado en 8 de Octubre 2083 y se encuentra muy bien arreglado gracias a una serie de mejoras realizadas en los últimos años.

Esto es lo medular del diálogo mantenido con Esther Reynoso:

-Supongo que es una gran ventaja contar con esta asociación…

Sí, tenemos una asociación que ahora en setiembre cumplió 20 años, dedicada a las personas ciegas y con baja visión. Aquí tenemos talleres, rehabilitación de las personas mediante Orientación y Movimiento, que es el uso del bastón, también se enseña a utilizar el celular y la computadora. Además se enseña Braille y Cocina. Esos son los cursos que tenemos en este momento, pero hay perspectivas de agregar más para el año que viene. Y el interés más grande que tenemos en este momento, en este período que empezamos ahora, es acercar personas que tengan necesidades de apoyo, de rehabilitación. Tenemos ejemplos hermosos de personas rehabilitadas.

-Hace años que los escuchamos reclamar por algo que no se cumple: las veredas despejadas. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

Yo estoy desde el 2010 en esta asociación, estuve doce años de secretaria y permanentemente hemos pedido la colaboración de la Intendencia para retirar los obstáculos de las veredas. Por ejemplo motos, ya más de un compañero ha chocado y se ha clavado el manillar de una moto, se han caído por encima de ellas… Las verdulería que ponen todos los cajones y ocupan un montón de espacio, alguna mueblería también cerca de acá de nuestra asociación que por las cosas que pone en la vereda hasta se nos hace difícil llegar, carteles bajos, todo tipo de carteles en las veredas. Hay otros comercios también acá cerca que a veces vamos a pasar y está la camioneta atravesada en el medio de la vereda…

-¿Por qué cree que se cometen esas imprudencias?

La gente no toma conciencia. Si bien, hoy por hoy podemos decir que tenemos mucho más apoyo en la calle…

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo yo voy a Centro Médico y me dejan en la puerta nomás y yo hago todo lo que tenga que hacer, porque conozco los espacios desde hace mucho tiempo, pero también porque mucha gente te abre una puerta, te acerca una silla, te dice cuándo te va a tocar o sea en qué número va, hay mucha gente que colabora. Otros no, otros son totalmente indiferentes, desde luego.

-¿Qué sienten ustedes ante la indiferencia de quienes no respetan y llenan las veredas de obstáculos?

Nos produce un gran estrés, porque con los obstáculos a veces perdés la referencia de la pared, y cuando querés acordar estás en el cordón de la vereda. Nosotros nos manejamos justamente con referencia derecha – izquierda de las veredas, al llegar a una ochava tenemos que encuadrarnos para poder cruzar recto, y muchas veces cuando llegás al otro lado chocás con algo…Un gran estrés…Porque la referencia nuestra son las paredes, sin embargo yo vivo a cinco cuadras de acá y es una carrera de obstáculos.

-Tengo entendido que han hecho reclamos…

Sí, pedimos a la Intendencia que pusiera toda la señalización que necesitamos. Habíamos pedido incluso un reductor por 1° de Mayo y otro por 8 de Octubre, con el semáforo amarillo de advertencia, pero la verdad que nunca lo pudimos lograr, y finalmente pusieron una cebra acá bien enfrente a la asociación, pero el cruce es tan ancho que es súper peligroso… Yo sinceramente no me atrevo a cruzar acá, y eso que yo no soy totalmente ciega, tengo 4% de visión, o sea que bultos veo, pero ya cuando está muy cerquita, entonces temo que me choquen, como ya le ha pasado a otros compañeros…

-¿Han chocado a personas no videntes acá enfrente?

Sí, a uno le quebraron el bastón inclusive.

-¿Posibles soluciones?

No sé exactamente cuál es la solución… Nosotros creemos que la señalización por 8 de Octubre y por 1° de Mayo es muy importante, somos muchos que asistimos acá. Cuando s hechizo algo después nos dijeron que no quedó bien; nosotros decimos que no quedó bien porque no fue bien señalizado y no fueron colocados bien los reductores. Como te digo, llegar a un lugar es una carrera de obstáculos, en las veredas cuando querés acordar tenés un escalón hacia abajo o un escalón hacia arriba, hay agujeros, roturas, de todo…

-¿Esto lo hablan entre ustedes acá?

Sí, hoy justamente estábamos hablando que los coches no respetan la cebra peatonal, el camino que queda entre las líneas blancas en las esquinas, los coches vienen y ocupan el espacio, entonces nosotros tenemos que ir casi al medio de la calle para cruzar… Otros obstáculos que tenemos son los contadores de UTE, que están demasiado bajos, me decía Carlitos (Artegoytia) que a la altura que están a él le dan justo en la cara. También los cajones metálicos de los semáforos, todo eso es motivo de choques, golpes, raspones…

Grupo “Cero Discriminación”

Josefina Núñez: para que se cumpla con el derecho a la educación inclusiva “sabemos que de repente no están todas las herramientas, pero la herramienta principal es querer integrar al niño”

Josefina Núñez es una de las tantas madres que han percibido en distintos momentos del desarrollo de sus hijos, que por tener determinadas discapacidades, o capacidades diferentes como prefieren llamarle algunos, no son tratados como se debería por parte del sistema educativo. Sin embargo, se opone esa “discriminación” a lo que las leyes establecen, ya que estas garantizan el Derecho a la Educación para todos, en lo que comúnmente se denomina Educación Inclusiva.

Ante esta preocupación, un grupo de familias conformó el grupo “Cero Discriminación” (al que pertenecen familias de personas con autismo, sordas, etc.), del que Josefina, que dialogó con EL PUEBLO para este informe, integra desde el inicio.

-Recordemos qué es este grupo…

Cero Discriminación es un grupo que nace acá en Salto, que está formado por familias de Salto y de otros departamentos también. Esta sociedad civil se ha nucleado por situaciones de discriminación al momento de ingresar sus hijos a la educación inicial y primaria, tanto pública como privada. Es cuando estas familias han tenido barreras. Entonces este grupo, desde hace dos años viene trabajando en promover derechos.

-Derechos que ya están establecidos por ley, ¿verdad?

Sí bien tenemos la ley 18.651, que es la ley de protección integral para las personas con discapacidad, tenemos el nuevo protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación de estas personas, el decreto 350 022 y otras leyes que amparan este derecho pero que es muy difícil llevarlo a la práctica. Es difícil ponerlo en práctica a este derecho y que lo respeten…

-¿Por qué?

Porque siguen habiendo barreras, es decir que siguen vulnerando este derecho a la educación. Nosotros creemos que el vínculo escuela – familia debe fortalecerse, trabajamos para eso. Porque en este camino de inclusión que nosotros queremos, por derecho, para nuestros hijos, tenemos que ser partícipes varias partes. Una de esas partes, de las más importantes es el vínculo escuela – familia.

-¿Y qué vienen haciendo en ese sentido?

Venimos promoviendo estas leyes, promoviendo el derecho, venimos haciendo actividades. En este año hemos hecho tres jornadas de Educación Inclusiva con el apoyo del MEC, de ANEP y del MIDES; hemos traído talleres desde Montevideo. La idea fue tratar de juntarnos las familias, con los educadores, con el sistema educativo en sí que hemos invitado a que participe, y tratar de traer eso que ellos siempre dicen que falta y que le llaman “herramientas”.

-¿Y ustedes están de acuerdo con que faltan herramientas en el sistema educativo para un pleno cumplimiento de ese derecho?

Sí, aunque nosotros creemos firmemente que pasa por la empatía, pasa muchísimo por la empatía y por las ganas que le ponga el docente. Sabemos que de repente no están todas las herramientas, pero la herramienta principal es querer integrar al niño, querer tenerlo, y desde ahí, con el apoyo de la familia se logra todo lo demás. Debemos reconocer la diversidad como factor educativo y determinar el deber del Estado de garantizar el derecho a la educación en todos los niveles del sistema nacional, con los apoyos necesarios, facilitando y suministrando a las personas con alguna discapacidad los elementos, los medios científicos, técnicos, pedagógicos necesarios para que desarrollen al máximo las facultades intelectuales, artísticas, deportivas que puedan tener.

-¿Están convencidos entonces que a pesar de las leyes la discriminación existe?

Sabemos que si estamos hablando de inclusión es porque hay exclusión, si fuera de otra forma no lo estaríamos hablando. Como familias nosotros vamos a seguir trabajando y promoviendo estos derechos; sabemos que vamos a lograrlo. El tema hoy está sobre la mesa y hemos tenido apoyo y respuesta del Estado. También estas jornadas que comentaba han mostrado la participación de los centros educativos, docentes, directores y demás, y bueno, es un camino muy largo pero creemos que algún día ya no será necesario hablar de inclusiones porque ya no habrá exclusiones.

Opinan los salteños: ¿Qué normas se cumplen poco?

Esta vez, cuando salió EL PUEBLO a la calle a conversar con los salteños sobre leyes, normas o decretos que existen pero poco o nada se cumplen, hubo una enorme mayoría que se refirió inmediatamente al tránsito.

Parece ser sin dudas el tema que más preocupa en ese sentido. Además, aunque en menor medida, fueron mencionadas otras cuestiones como basura, ruidos molestos, animales callejeros, etc.

Aquí una síntesis de los testimonios recabados de personas elegidas al azar:

-Gerardo (55 años):

«Lo más claro es lo que pasa en el tránsito. Te parás cinco minutos en cualquier esquina y vas a ver montones de infracciones. La gente hace cosas de todo tipo que sabemos que están mal, están prohibidas, todo lo que uno se imagine y cosas increíbles también, que no te imaginás que puedan pasar, solo acá las ves…(risas), podés vera hasta tres o cuatro personas en una moto, por decirte algo «.

-Sonia (47 años):

» Lo que menos se respeta para mí son las normas de tránsito, hasta los semáforos que por lo menos me parece que se respetaban bastante bien, ahora ya no, no te podés confiar más ni en los semáforos porque hay gente que no respeta, y mire que le hablo de gente que anda a pie también, a veces nos olvidamos y solo culpamos a los que manejan auto o moto».

-Alicia (39 años):

«Hay muchas cosas, ¿no? Pero… (piensa varios minutos)…A mí me aflige bastante el tema de los animales sueltos. Hay mucho abandono de animales en las calles y eso está prohibido. Lo mismo hacer negocio con los animales, quién no sabe que está prohibido hacer negocio con animales, comercializar? Bueno, se ve que hay gente que no sabe, o lo hace igual porque no hay controles, no sé».

-Augusto (41 años):

«Ni que hablar el tránsito, ¡si continuamente hay accidentes! A cada rato un accidente, la gente no respeta. Otra cosa que veo es el problema de la basura… Gente que saca la basura a la calle cuando se le antoja, y la verdad que es una barbaridad porque está claro los días y horarios de recolección. Y todavía esa misma gente es la que después se queja. Igual en el tránsito, se quejan los mismos que no respetan nada».

-Pablo (28 años):

«Con la limpieza de la ciudad en general no se cumple, y me imagino que hay leyes para que se cumpla. Digo en general, veredas, parques…Para mí los

salteños tenemos ese gran debe que es cumplir con ser una sociedad y una ciudad más limpia».

-Juan Carlos (63 años):

«Infracciones de los conductores, eso es lo más común… No te respetan una preferencia, un cartel de Pare, un cruce peatonal, nada. Yo veo muy difícil manejar en Salto y cada vez más difícil».

-Elsa (72 años):

«Dos cosas te diría que veo que no se respetan…Una es el tránsito, o sea la señalización y todas las normas en general; y la otra los ruidos molestos. Esto de los ruidos es horrible, ruido de motores, música muy fuerte a cualquier hora, cohetes, de todo».