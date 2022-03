En Paysandú se frotan las manos y la recompensa está del lado de ellos, desde el momento que una nueva etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay a iniciarse el próximo 8 de abril, concluirá en Paysandú.

En el itinerario de la tradicional instancia, figura como siempre Paysandú. Ello no sucede con Salto, que otra vez permanece al margen de la secuencia. Los familiares de Jorge Soto por ejemplo, tendrán que trasladarse a la «Heroica»», para observar la llegada de quien es de los pocos «naranjeros»en escena.

El martes pasado en «La trastienda del fútbol», que se emite por Radio Arapey, el presidente de Lazareto, Julio Gómez, no eludió ese punto en cuestión.

Julio supo de años en el ciclismo, para ser uno más sobre la «chiva» en la década de los 60 y 70. Al paso de los años fue un directivo con influencia local y nacional.

Según él, a través del ciclismo, conoció 22 países.

Para Julio Gómez, «la Vuelta no viene a Salto, porque aquí no tenemos ciclistas.

No tenemos clubes que en los últimos años hayan fortalecido este deporte y por lo tanto nos quedamos sin protagonismo. Ni adentro ni afuera».

A cuenta del presidente de Lazareto, un soplo de melancolía por ese ayer cada vez más lejano, mientras el Consejo de Categorías Menores (CODECAM), como parte misma del vaciamiento.

«Nos hemos quedado sin cuna para fomentar el ciclismo.

Cuando yo me fui de este deporte y Ruben Da Silva también, esto se fue terminando. De aquello, no queda nada»