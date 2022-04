Levantando el Cuarto Intermedio en la Liga

Hoy a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, con doble instancia para tener en cuenta: a las 20 horas, el levantamiento de la asamblea extraordinaria, que en su momento fue decretado para que la Comisión Fiscal recibiera a los exneutrales, frente al sonado tema del Balance Anual que no fue aprobado, correspondiente el mismo al período 2020. Tras ello, la sesión ordinaria del Consejo Superior. En el primero de los casos, el reino de la incertidumbre, porque urge una determinación final, desde el momento que ha transcurrido MÁS DE UN AÑO en que el Balance no fue aprobado por la mayoría de los representantes de clubes. Los exneutrales de la Liga en su momento se entrevistaron con integrantes de la Comisión Fiscal y solicitaron aval para la elaboración de un nuevo Balance, lo que fue cuestionado por más de un delegado.



UN TODO SOBRE LA MESA

Todo apunta que hoy al levantarse el Cuarto Intermedio no exista una definición del punto, por lo que se impondrían dos situaciones a tener en cuenta: aprobar el Balance con radicación de algunas observaciones o caso contrario, derivarlo a la Justicia correspondiente, para que se pronuncie, tras una primera vista del Fiscal. Más de un delegado pretende que los antecedentes concluyan en ese ámbito. Restará aguardar lo de esta noche, para saber qué postura se adopta y cual es la salida en medio de tantos confusos vaivenes.

NI UN SOLO PESO

Ya en el Consejo Superior, desde los neutrales se informaría sobre las obras inminentes respecto al Parque Dickinson, si del sector Este se trata. De acuerdo a lo que se dijo a cronistas de EL PUEBLO, la posición de los neutrales parece no reconocer dobleces: «no vamos a tocar un solo peso de la reserva económica de la Liga».

Por eso es que se aguardarán aportes externos, a los efectos de canalizar esta etapa del proyecto.

Para los neutrales, «sostener el equilibrio financiero de la Liga es básico y de esa línea no nos apartaremos».