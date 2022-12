No vamos a aceptar que nos lleven de la oreja a una coalición forjada desde Montevideo

Diputado Rodrigo Albernaz CA sobre coalición departamental

En los últimos días se dio a conocer que la Asamblea Nacional de Ciudadanos reunida el día 3 de diciembre, resolvió encomendarle a sus representantes en el CEN del Partido Colorado, a plantear la iniciativa de iniciar las conversaciones con los restantes partidos de la coalición, a fin de comparecer en un lema común en los 19 departamentos de cara a las elecciones departamentales de mayo de 2025.

«De concretarse estos acuerdos, que deberán ser resueltos con la Convención Nacional, el Partido Colorado deberá arbitrar los mecanismos para definir sus candidatos y asegurar que nuestra colectividad no pierda identidad. Asimismo, deberá garantizarse que todas las listas del Partido que se presenten en cada departamento acumulen electoralmente» indica la resolución.

Consultado el Diputado Rodrigo Albernaz sobre su opinión al respecto de esta iniciativa , dijo a EL PUEBLO que no se puede mandatar coaliciones departamentales desde la capital porque eso sería un atropello.



«No sé si está bien de mi parte opinar las decisiones políticas de la interna de un sector de uno de los partidos de la coalición. Ahora, no creo que desde mi punto como representante de Salto y por Cabildo Abierto tenga algún tipo de afectación o algún tipo de compromiso», comenzó reflexionando Albernaz.

Agregó que «las coaliciones departamentales no pueden ser mandatadas desde la capital. Así lo entiendo yo porque eso sería atropellar la individualidad y la independencia de las distintas localidades.»

Las coaliciones deben darse por hecho y en Salto no es así

A su vez Albernaz destacó que las coaliciones tienen que darse en cada departamento por los hechos. «Yo conozco la realidad de Salto pero no de otros departamentos, pero acá ¿se está trabajando en coalición?, o sea ¿hay un trabajo en conjunto entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto? Lamentablemente debo decir que ese trabajo no existe. Lamentablemente nos hemos perdido tres años como oportunidad para poder ejercitarnos en un trabajo por el departamento y eso no ha pasado.»

Albernaz reconoce que es de público conocimiento que hay un acuerdo entre Coutinho y Albisu.

«Posiblemente un acuerdo de conveniencia práctica, personal, entre Germán Coutinho por el Partido Colorado y Carlos Albisu por el Partido Nacional. Ahora, qué opinan sus comunidades, sus sectores en la interna de esos partidos, hasta donde yo sé no opinan de la misma manera y también sé que va a ser muy difícil, aunque haya mucha presión nacional, obligarlos a hacer algo que no están convencidos.»

Cabildo Abierto no va a aceptar que lo lleven a una coalición.

Albernaz fue contundente al señalar que más allá de la historia de los partidos tradicionales y el reciente nacimiento de su partido, no se va a dejar «que nos lleven de la oreja a una coalición».

«Yo voy a hablar por mi comunidad política, y nuestro perfil sin lugar a dudas es de trabajar por el departamento. Somos una nueva unidad política. A la identidad y perfil partidario lo estamos construyendo día a día y son los actores que estuvieron desde un principio y los actores que hoy se están sumando a nuestra comunidad, quienes van a ir marcando ese perfil. Y por otro lado estamos hablando de dos gigantes que tienen casi 190 años y han forjado para bien o para mal la historia del Uruguay y que en determinados momentos históricos se han dado muerte en batallas sangrientas. Cabildo Abierto es un nuevo partido y no vamos a aceptar que nos lleven de la oreja a una coalición forjada desde Montevideo por la intención de un sector de un partido socio de esta coalición al cual respetamos obviamente, pero esa decisión va por los locales. Si quieren coalición creo que tienen que empezar a respetar a los sectores de sus propios partidos y mostrar trabajo. No decir que nos vamos a juntar para el 2025 para ir contra el Frente Amplio, porque creo que eso es muy pobre» sentenció finalmente Albernaz.

Ex obreros Salto Grande

En otro orden, el Diputado Albernaz informó que en la tarde del martes pasado, la Cámara de Diputados votó por unanimidad, 86 en 86, la Minuta de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo, tenga a bien remitir un proyecto de ley con el fin de resarcir económicamente a los ex obreros de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande por concepto de despidos, francos compensatorios y horas extras no liquidadas en su oportunidad.

La Cámara de Diputados consideró este reclamo de estricta justicia, y debido al tiempo que ha pasado, más de 40 años, es privativo del Poder Ejecutivo hacer efectiva esta resolución.

Ahora solo queda esperar que el Sr Presidente de la República, tome el consejo de la totalidad de la Cámara de Diputados y dé una respuesta positiva a este justo reclamo, señala el informe.