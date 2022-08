No todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo, y el que perdió lo recuperará en este período

Dr. Andrés Prati. Director Nacional de Coordinación del Interior del MTSS.

En las últimas horas el MTSS dió a conocer un informe sobre la situación del salario real a julio de 2022.

Según la Unidad de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,al menos cinco de cada diez trabajadores (54,4%) del sector privado no perdió poder adquisitivo del salario o la pérdida es inferior al 1%, a julio de 2022 con respecto a julio de 2020.

El Director Nacional de Coordinación del Interior, el salteño Dr. Andrés Prati dijo que este informe muestra que no todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo como se viene sosteniendo.

«Este informe trata sobre los resultados de los Convenios Colectivos de los Consejos de Salarios y a julio de 2022 al menos 5 de cada 10 trabajadores del sector privado no perdió poder adquisitivo o la pérdida es inferior a 1%, con respecto a julio de 2020. Ese 54.4%se compone de un 27,4% que no tuvo pérdida y un 27% con una pérdida de menos de 1%.

Los trabajadores que conforman ese 27,4 son unos 232 mil que no registran pérdida y que son mayoritariamente sectores como la industria química, la salud, industria frigorífica , los servicios portuarios, servicios informáticos, el sector agropecuario en general y el servicio doméstico, asi que vemos que son sectores de relevancia que no tuvieron pérdida salarial», informó Prati.

Siguió detallando que «los trabajadores que integran el 27 % con una pérdidad de menos de 1% son unos 228 mil y están empleados principalmente en sectores como construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero, medicamentos y demás sectores rurales».

SECTORES CON PERDIDAS DEL 4% SON LOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA

Este informe también indica que 1 de cada 10 trabajadores , el 12% , unos 100 mil ha tenido una pérdida entre el 1 % y el 2,6% a julio de 2022. «Estos trabajadores son de los sectores del transporte, servicios de acompañantes , y algunos sub grupos de comercio. Así mismo 1 de cada 5 trabajadores , lo que hacer a un 22.8% ,tiene una pérdida que se ubica entre 2,6% y 4% del poder adquisitivo del salario.

Estos trabajadores están mayormente concentrados en los sectores de transporte, la enseñanza en general y los medios de comunicación.»

«Finalmente podemos decir que 1 de cada 10 también porque es un 10,8%, unos 92 mil trabajadores tienen una pérdida del poder adquisitivo de más de un 4%.

Y aquí vemos a los sectores que se vieron más afectados en la pandemia , hoteles, restaurantes, cafés ,bares, aeropuertos, clubes deportivos, free shops, casas de salud, transporte escolar, organización de eventos, transporte de carga internacional y calzado.»

EL SALARIO PERDIDO SE RECUPERA EN ESTE PERIODO

Ante estos datos Andrés Prati sostuvo que «no hay que perder de vista de que estuvimos practicamente un año y medio con una pandemia mundial, una recesión mundial, con una pérdida de salario también en todo el mundo y un rebrote inflacionario global y una baja del PBI mundial en torno al 5 y 6%.

Estmos dentro de la normalidad, y el buen manejo de la pandemia, apòyar los sectores más vulnerables y tener abierta la economía posibilita que estos números no sean peores.»

«Asegurar, porque eso es una promesa de gobierno , de que este salario perdido se va a recuperar en este período», afirmó nuestro entrevistado.