Gladiador 3 Sud América 1

Con el 2 a 0, Gladiador saboreaba manso la victoria, porque Sud América llegando, no era precisamente la imagen del eficaz. Pero en los 45′ del segundo tiempo, Emiliano Díaz se hizo gol a través del golpe de cabeza, para determinar la mínima ventaja. Los minutos que siguieron para que Sud América insistiera, pero también se despoblara en el fondo y fue así como el contragolpe surgió y el ingresado César Brizuela la mandó al gol con el arco desierto, para establecer el tercero y definitivo de un Gladiador que luce gallardo la condición de puntero absoluto de la «A», ahora estirando la ventaja respecto a Ferro carril.



De las limitaciones ofensivas del primer tiempo, le siguió un segundo tiempo con Gladiador más resuelto y aplomado, mientras Sud América se fisuró con facilidad, pero no dejó de insistir.

La primera decisión de Diego Medina, el segundo de Luciano Gómez, ya los dos con 10 jugadores por expulsiones de Diego Medina y Matías Núñez.

Gladiador fue siendo más sólido en la expresión general, como para justificar el 2 a 0 y de última ese 3 a 1 final, en un partido más que rescatable siempre y con el equipo de Rony Costa siendo lo que es: un puntero para tomar en serio.

No está dónde está porque la casualidad existe y en el Barrio Artigas bien que lo saben. La ilusión de Gladiador no tiene fecha de vencimiento y ayer lo volvió a demostrar.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (BIEN).

Asistentes: Fernando Samit-Mauricio Revuelta.

GLADIADOR (3)- Antony Costa, Juan de los Santos, Héber Martínez, M. Izaguirre, Fabián Leytes; Matías Batista, Luciano Gómez, Milton Tabárez, Santiago López; Diego Medina, Ezequiel Medina. Director Técnico: Rony Guzmán Costa.

SUD AMÉRICA (1)- Leandro Fagúndez; Víctor Asencio, Gabriel Amaro, Ángelo de los Santos: Joel Rivero, César de los Santos, Nacho Costa, Martín Machado; Matías Núñez; Gabriel Pintos, Sebastián Pintos.

GOLES: ST’- 6′ Diego Medina (G); 24′ Luciano Gómez (G); 45′ Luciano Díaz (S.A); 52′ César Brizuela (G).

Expulsados: 18′ del segundo tiempo, Diego Medina (G) y Matías Núñez (S.A).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Luciano Gómez-Heber Martínez-. Diego Medina.

EL MEJOR DE SUD AMÉRICA: Ángelo de los Santos.