Aunque a él le cueste decirlo, sabe bien que ese partido ante Ferro Carril era un partido especial. Porque se trataba del debut al frente del plantel superior de Salto Nuevo y porque el equipo llegaba después de tres derrotas consecutivas. Después del 3 a 1 a Ferro Carril, una bocanada de aire para el núcleo de jugadores, para el propio «Lolo» de la Dirección Técnica, mientras un hecho le pegó fuerte, «cuando salgo del vestuario y me encuentro con mi señora, con mis hijos. Pregunto si existe mejor recompensa que esa».

Cuando Alcides Edgardo Nieto se alejó de la Dirección Técnica, el turno le llegó a RODOLFO AGUIRRE. En su momento, antes del «Bujía», el presidente Gonzalo Leal abrió diálogo con Fabricio Bassa, pero la opción se descartó. El hecho es que el propio Bassa le tiró señales a la Comisión Directiva de Salto Nuevo, con respecto a Rodolfo «Lolo» Aguirre.



LA RAZÓN DEL

PENSAMIENTO

«Fue una alegría medida, porque ya este jueves tenemos que movilizar a quienes no jugaron. Temprano lo llamé a Gonzalo Leal, para que vaya sabiendo lo que necesitamos de aquí al domingo. Vamos a ir haciendo de cada partido un examen. Claro que es mejor arrancar el ciclo ganando, porque ayuda en lo anímico. Pero si nos tocaba perder ante Ferro, no nos iba a cambiar el pensamiento: trabajar la idea v que la idea prenda».

Las regulaciones tácticas que a Salto Nuevo no le faltaron y en la recta final, los factores desnivelantes a partir de Vera -Iriarte-Malvasio, mientras Barros fue zaguero de dos áreas, con gol incluido también.

LA DEFENSA

DE UN ESTILO

Cuando Vera decidió con el 3 a 1, el «Lolo» explotó desde su interna emocional, «porque uno siente en todo esto que no solo somos el club; también somos el barrio. Y el barrio es toda esa gente, tanta gente detrás de una ilusión. Si el hincha, si el vecino, es parte de la ilusión, a nosotros nos resta acompasar. Importa haber ganado, pero más importa el hecho de ir definiendo un estilo. A ese estilo, defender. Cuando no sea posible aplicarlo, que no falte la entrega. Uno no podría imaginar un Salto Nuevo sin entrega, ¿me explico? Y fueron situaciones especiales, como haber recibido la llamada del «Bujía» Nieto después del partido. Esas actitudes reconfortan. Hay que estabilizar el rendimiento. Eso es lo que vale. Eso es lo que sirve».