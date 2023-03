«No ser segundos en nada»

En la final de 1998, cuando Salto Uruguay alcanzó la consagración, fue suplente de Martín Ferrando. El «Pato» ya había superado largamente los 40 años. En el 2000, el DT campeón con los decanos y al año siguiente vicecampeón del Interior, igualmente con Salto Uruguay.

Fue estratega de Peñarol en el 2004 y en el 2005 con Nacional haciendo dupla con Jorge Castagnaro. Llegaría la temporada 2007 integrando el control de mando con Richard Silva en Salto Uruguay y en el 2009, el turno de ser el DT de Universitario y uno más en la liguilla.

En el 2011, presidente de la Liga Salteña de Fútbol, año del centenario.

La generosidad del tránsito por el Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL y ese pertinaz sentido de búsqueda, deportiva y humana.

¿Con el fútbol en las venas?. Decididamente.

**********

«La verdad sea dicha. No me generó sorpresa esta incorporación al Cuerpo Técnico de Ferro Carril. Hacía un par de años, el entonces presidente Juan Carlos Realini me había manifestado esa idea y distintas circunstancias hicieron que se postergue, por ejemplo la pandemia a partir del 2020. Y este año la actual Comisión Directiva, siguiendo tal vez aquel objetivo, me propuso sumarme a Fabricio Bassa para la temporada 2023».

-El entendimiento con Bassa….¿en qué medida?

«Me integré el 1º de febrero. Con Bassa somos dos personas que buscamos el mismo fin. Tal vez la diferencia generacional nos lleva a adaptarnos el uno al otro, pero lo venimos haciendo en estas cuatro semanas y cada día se acrecienta más».

-Si tenés que calibrar a Bassa, ¿hacia dónde apuntar?

«Es un estudioso del fútbol. Informado, actualizado, con conocimiento de los extractos del fútbol, de los medios. Analista de la idiosincrasia del jugador y del ser humano en especial. Con capacidad suficiente como para generar el mejor relacionamiento. Quizás sí, un poco obsesivo, propio de su formación y ahí jugaré un papel disuasivo y de entendimiento.

Creo que conformamos una dupla de personas que saben a lo que quieren llegar. Con formaciones distintas, tal vez. Pero nos une principios elementales de formación de grupos, que debemos liderar cada uno con su impronta».

«LOS OBJETIVOS PASAN POR

GANAR TODOS LO QUE SE PRESENTA»

«Ferro Carril es una de las tres o cuatro instituciones de mayor poderío y emprendimiento en el Interior del país y nuestra meta no es ser segundos en nada. Quiere decir que apostamos a lo más alto y para eso trabajamos. Tenemos tres fines, como son el Torneo de OFI, la Copa Uruguay y el Campeonato Salteño. Ferro Carril siempre ha sido parte de las definiciones, de sentir esa pretensión como un fin en sí mismo. Por eso hay que apuntar ahí, porque la historia también manda y obliga».

-A la hora del plantel. Cuestión de nombres. Cuestión de Ferro.

«Aún no está conformado totalmente. Estamos apuntando a reforzar sectores. No olvidar que ya no integran más el plantel, jugadores de la talla del «Zurdo» Fagúndez, Agustín Panza, Javier Vargas… no es poca cosa.. Como contrapartida la vuelta al fútbol activo de José María Di Nápoli, lo que supone para Ferro la reaparición del «Juanchi» Iriarte o Agustín Carrara como alternativa para el arco. Más la superación de los que venían jugando la temporada anterior. Estoy convencido que seremos parte de un plantel competitivo para todas las instancias que se vienen. Con un plantel largo y potencial, las vías de las ilusiones son capaces de contemplarse mejor. De eso, no hay dudas»