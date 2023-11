«No sentirse menos, una manera de poder ganar»

«Arrancar ganando es lo mejor que puede pasar. No todos suponían que Arsenal era capaz de esto, pero aquí estamos. Si llegamos a la liguilla, por algo llegamos. ¿O no?. Me gustó el equipo por la actitud que nunca dejó de tener. Ceibal nos llegó muy de vez en cuando y a partir de defender bien, de evitar los espacios, fue una manera de ir encontrando la razón de estos tres puntos. Creo que no sentirse menos, es una manera de poder ganar».

Al cuarto minutos de juego, cuando el cambio de frente se produjo. Sergio Cruz, mandando ese envío desde izquierda a derecha. El «Chango» Albano primero, Richard Toriani después, para que la habilitación surgiera para JORGE ECHENAUSI.

El delantero concordiense definió impedirle, frente a Jorge Fleitas. Fue el 1 a 0. Pero al fin de cuentas, el molde para ganar. El propio «Pitu» dispuso de una chance neta en los minutos finales, «y reconozco que mal definí. Cuando uno se equivoca, ¿qué problema hay en reconocerlo?. Después ese tiro de Emiliano (por Maciel) en el travesaño. Pudimos establecer una diferencia mayor. Pero el 1 a 0 está bien. No le faltamos el respeto que Ceibal merece, pero había que jugarle de igual a igual, salir a discutirle la pelota y eso pasó en los 25′ finales. El equipo volvió a soltarse y creamos situaciones. No solo que ganamos, sino que hubo respuesta.

Ninguno de nosotros hablará de la ilusión de ser campeones, porque esto es partido a partido. Ganar de arranque, nos fortalece. Hay algo de lo que no dudamos: Ceibal nos puso a prueba. Después de todo, es el Campeón Salteño. ¿Cómo iba a resultar para nosotros un partido más?

Fue el resultado que buscamos. A veces empatar es dividir o perder dos puntos. No era negocio. El negocio era este: ganarles».