El grupo funciona y trasciende en las redes sociales, bajo la denominación de «El deporte nos une». Cuando se produjo horas atrás el fallecimiento de Fabián O´Neill a los 49 años, el bisturí a fondo y en una dirección: que se hace o no se hace por ex futbolistas que pasan a transitar por una vida azarosa, compleja, hiriéndose el camino, hasta concluir a veces en penosos finales. Ahí están los últimos casos de Santiago «Morro» García y de última, el volante-punta oriundo de Paso de los Toros.

Para EL PUEBLO, estos apuntes, como los de «El deportes no une», implican una opción: la de repensar parte de ese mundo que también, es un poco nuestro.

**********

«NI LA FUERZA NI EL DINERO»

«Se gastarán miles de litros de tinta escribiendo sobre su vida privada y su talento con la redonda,, pero a partir de mañana ya estaremos hablando de la próxima incorporación a un grande y todo seguirá rodando.

¿A nadie se le cae una idea? Nadie podría hacer algo con estas situación y otras similares o peores. Paso con el Morro, ahora con Fabián, cosas trágicas de crónicas anunciadas, y saben que en este grupo hoy estamos muy tristes seguramente como a todos los que adoramos este deporte… La pelota no se mancha decía el Diego. No se mancha pero tampoco se hace mucho por los verdaderos dueños del circo que son los jugadores de fútbol,,, y vuelvo hablar de este grupo por que hemos intentado hacer mínimas cosas para mejorar la calidad de los que necesitan ayuda. Y no hemos podido, no tenemos ni la fuerza ni el dinero para llevar adelante la dignificación del jugador de fútbol ni el posterior seguimiento luego de abandonar la práctica del mismo. Acá tenemos gente muy capacitada y con muchas ideas lindas para armar cosas pero por una u otra razón no hemos podido consolidar.

Hace casi 10 años muchos de nosotros estábamos en un grupo que parecía íbamos en el camino correcto pero, diferentes motivos que hoy no vienen al caso. Tumbó esa hermosa utopía donde mes a mes conseguimos juntar a 180 a 200 entre jugadores técnicos y ex jugadores. La cosa iba bien rumbeada pero nos tumbaron,,, y volvimos a empezar desde abajo y acá estamos en la lucha y este golpazo que nos da hoy y se cobra la vida de Fabián, nos tiene que dar la fuerza para arrancar con un proyecto donde se cuide se siga a jugadores que tienen como todos tienen en la vida, alguna clase de problemas.. Nosotros estamos, nosotros queremos, pero sería importante, muy importante que alguien con más capacidad económica con más llegada. Empezará a construir algo que signifique pelee por los derechos y el respeto hacia el jugador de fútbol.donde sean respetados, donde sean representados como es posible que no haya jugadores en la Auf ni en el arbitraje ni porteros ni en recaudación ni laburando en estadios ni en clínicas del fútbol ni en la Intendencia ni en las mesas resolutivas donde se corta el bacalao referente al fútbol..

Vamos a ponernos las pilas y trabajar todos juntos y no para evitar que pasen cosas sino para, estar preparados cuando pasen y no solamente llorar y escribir que tan talentoso era pero desnudar sin piedad sus problemas desde la niñez hasta su final… Vamos a unirnos y luchar, pelear y demostrar que sin el jugador de fútbol se termina el circo…. Hasta siempre Fabián….