No se hicieron cargo

En ediciones anteriores, nos referimos a la situación generada en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que por primera vez en la historia fue el centro de una interpelación.

Más de dos meses después y habiendo cambiado de Ministro de Relaciones Exteriores, es el que tiene a su cargo el relacionamiento del Estado uruguayo con los organismos internacionales como CTM, fue invitado por la Comisión de Relaciones Internacionales a mostrar los avances que hubo en la materia.

En aquella interpelación, la Cámara de Representantes, por la casi unanimidad de los Diputados pedían que la “Delegación uruguaya ante la CTMSG promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, en particular resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”.

También, por amplia mayoría manifestaron que no era suficiente con la renuncia de Albisu y que toda la Delegación debía ser removida, cosa que no sucedió.

En el medio, algunas anécdotas de quienes quieren renunciar a la Junta Departamental o a sus agrupaciones, pero no a CTM, pero en concreto apenas una ínfima minoría de los más de 30 casos de actores políticos ingresados actuó en consecuencia de la resolución de los diputados y renunció. Algunos negociaron el cambio de categoría, de una designación permanente a un contrato anual con renovación automática.

Hubo otra inyección de dinero para funcionamiento y para pagar sueldos, el 22 de noviembre el Ministerio de Economía vuelve a destinar otros doscientos millones de Pesos Uruguayos.

Dificultades en los proveedores de varios rubros para cobrar, que incluso abarca a docentes del curso de periodismo.

Mientras tanto aparece un aumento de los salarios, cosa que no criticamos, pero sí que estuviera asociado a una aparente cláusula de confidencialidad mediante la que se les prohibiría a los empleados de CTM decir que aumentaron sus sueldos, cosa que los propios dirigentes insinúan en una carta a los trabajadores.

Hablan del poco espíritu republicano y de la gran falta de trasparencia.

La República tiene una característica ineludible: la separación de poderes que permiten la existencia de balances y controles cruzados que impidan la concentración de todo el poder en una persona o en un grupo de personas. Por eso la importancia de acatar la decisión del Poder Legislativo.

Con el correr de los días, quedó demostrado el poco reflejo republicano y democrático de algunos dirigentes del lacallismo en el Partido Nacional y del Partido Colorado que fueron censurados por el Poder Legislativo pero se mantuvieron en los cargos, e incluso del propio Lacalle que ya tuvo tiempo de cambiar la delegación pero hasta hoy no sucedió.

Lamentablemente, quedó demostrado que no se hicieron cargo.

El Poder Ejecutivo, ni el Presidente ni sus Ministros actuaron en consecuencia y la situación permanece casi incambiada, parece que están esperando a que la ciudadanía se olvide del episodio y con esto no solo está subestimando la inteligencia de la gente, sino que además, al manejar la situación como si se tratara de sus propios negocios particulares, le siguen haciendo daño a la institucionalidad democrática-republicana.

No solo demostraron que no le importa el mandato del Poder Legislativo, también demostraron nuevamente que no les importa cumplir lo que prometieron durante la campaña electoral cuando decían que venían a hacerse cargo. Se ríen del Parlamento, se ríen de la gente.

Actitudes como estas dañan mucho la calidad democrática.

Como lo hemos dicho desde el Seregnismo y la 95, es necesario que tomemos con seriedad y responsabilidad la gestión de los recursos estratégicos. Que las decisiones respondan a objetivos colectivos y no al beneficio de unos pocos. Que el desarrollo sea realmente regional y me meramente electoral. Empieza a quedar claro, que ese modelo de gestión, ha fracasado. El desafío es generar las alternativas del crecimiento con equidad.