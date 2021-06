«No podemos pasar otro años sin jugar en Primera»

Después de todo, al básquetbol le pasó lo mismo que al fútbol: efecto de la pandemia le truncó en el 2020 la actividad a nivel de Primera División, no así, en categoría de juveniles.





El presidente Renzo Giacometti no elude la cuestión de futuro, «porque vamos pensando desde ya en repetir lo del torneo a nivel de juveniles, sin que tengamos en claro por ahora si se habilitará al público o no. Pero si hay que repetir el protocolo del año pasado, simplemente lo haremos. Lo que digo es que no podemos pasar otro año sin jugar en Primera. Algún campeonato vamos a tener que afrontar, aunque abarque tan solo los últimos meses del año. Lo primero serán las formativas. De ese fin no nos apartamos, a partir del número de jugadores inscriptos que mencionaba. Si establecemos que sólo Círculo Sportivo comenzó a reanudar los entrenamientos y los cinco restantes no, es porque en ellos hay prioridades por un lado o limitaciones en otros. No vamos a exhortar a que abran y jueguen. Tendrán sus razones. Mientras nosotros tenemos que pensar en ese todo que es la Liga. Por eso aceptamos ser parte de esta función que nos toca y también nos compromete».