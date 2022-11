«No nos tiemblan laspiernas para irnos a la «B»

Sud América ascendió en el 2019, cuando en el último partido derrotó a San Eugenio 2 a 0, con doblete de Martín Lima. No se jugó en el 2020 por efectos de la pandemia y en el 2021 se sostuvo en la «A». En este 2022 no pocos le marcaron el destino: descendería.

Porque ya sin el «Yaca» Lima y con limitaciones de ataque, todo un cuesta arriba.

A falta de tres fechas en la zona del descenso, Sud América con 4 puntos de ventaja sobre Salto Uruguay. El viernes a la noche, tanto LUIS MARTÍNEZ como el plantel, sabían demasiado bien de qué se trataban esos 90′ ante el Arsenal de la estable imagen y con el gol como receta.

Al DT no le faltó sentido de la elocuencia, «porque tenemos prohibido no dar todo. Este es el partido». No solo que Sud América ganó….también goleó!.

*********

Un mes atrás por lo menos, el mismo «Cono» Martínez, en plena incertidumbre, lanzó la sentencia: «no nos tiemblan las piernas para irnos a la «B».

Una manera de plantear la actitud: «si nos tenemos que ir, nos vamos. Pero tendrán que sacarnos también. No le será fácil».

Lo notable de Sud América: de esos equipos que siempre tiene alguna sorpresa a mano. Puede ser blanco de la goleada ante Nacional (siete goles recibidos) o cantarle cuatro veces al cuarto en la tabla del Acumulado.

Es contradictorio Sud América, pero no deja de irradiar un fuego interno en cada jugador, que frente a Arsenal surgió más que nunca.

DESPEGADO DE SALTO URUGUAY

El mano a mano está planteado en la zona del descenso. O es Salto Uruguay o es Sud América. Aún sin jugar, el viernes a la noche para el decano, resultó ser pesadilla declarada, porque la apuesta por Arsenal se desplomó y ahora todo le es cuesta arriba.

En la tabla general, Sud América SUPERA EN 10 PUNTOS A SALTO URUGUAY y en zona de descenso, SIETE PUNTOS ARRIBA. Pero ahora Sud América no solo va hundiendo al histórico decano, sino que tiene derecho a la ilusión para ser uno más en la ronda de play off.

Le restan 6 puntos por jugar. Podría llegar a 21 puntos, por ejemplo. Es el combate por el séptimo puesto, sumando a Gladiador, Salto Nuevo, El Tanque y Saladero.

La matemática lejos de someter los sueños de Sud América, les fortalece la ambición de futuro. ¿Quién le quita a Sud América la ambición? Es seguro que esas piernas….ya no tiemblan tanto. O no tiemblan.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-