No nos resignemos

“El que tenga salud, tendrá esperanza;

el que tenga esperanza, tendrá todo”

Proverbio Árabe

Venimos hoy con un tema repetido, es cierto. Un tema sobre el que hemos escrito varias veces, es cierto. Pero entendemos que no podemos ni debemos dejar de plantearlo. Y es el tema de la salud. Lo dijimos varias veces y lo reiteramos hoy: no podemos aceptar, no podemos resignarnos a aceptar que un país de tres millones no logre encontrarle la vuelta al tema Salud.

No aceptamos y no nos resignamos a que anochece -no le hablo siquiera de la madrugada-, le hablo de que anochece y ya hay gente que llega a acampar en los alrededores del Hospital para al otro día a primera hora intentar conseguir un número para tal o cual especialidad. Un número que no sabe si conseguirá, que sabe que es con suerte para dentro de tres o cuatro meses (a veces un año, como ha pasado alguna vez en Oftalmología, por ejemplo) y que hay grandes posibilidades (la realidad lo indica, no lo decimos nosotros) que cuando llegue el tan ansiado día de la atención se suspenda la consulta o algo pase y todo caiga, toda la espera y el esfuerzo hayan sido en vano. No, no puede ser. No podemos seguir viendo hasta gente en sillas de ruedas haciendo esas colas toda una noche, a veces tapados con una frazada, ancianos en algún caso, o madres con bebés en brazos que terminan durmiendo sobre el pasto de 18 de Julio. Es triste y es sobre todo inaceptable. Y muchos lo hacen porque no tienen un peso que les sobre en el bolsillo para pagar un mandadero, otros sí pueden hacerlo.

Y ahora resulta que algo muy parecido también se está dando algunos días en la mutualista privada, con colas larguísimas al amanecer, en Artigas al 900. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo llegamos a esto?

La Salud en el Uruguay está mal. ¿Es culpa de un Ministro o de un Presidente, o de un Director? No. Esto es mucho más profundo y es de larga data, y lo peor, es que no se ve una salida clara, es decir, no se ven propuestas concretas, prácticas, reales, sin palabreríos que no dicen nada, para remediar todo este caos. Porque sumemos, que hay cirugías que se suspenden por falta de personal, y que hay remedios que muchas veces no hay, y que en Emergencias uno puede pasarse 7 horas esperando, etc., etc. Y que hay gente que se muere sin poder llegar a ver nuevamente al médico en la siguiente consulta…Porque los tiempos de la biología no son los de la burocracia. Porque los tiempos de las enfermedades no saben, o saben y se aprovechan de, los tiempos de la incapacidad para organizarnos mejor.

¿Sabe en qué terminan siempre las respuestas cuando uno pregunta por qué nos pasa esto que nos pasa? En que no hay suficientes recursos. En que no hay plata suficiente, hablemos claro. Para crear farmacias en las policlínicas barriales, o para que haya más médicos en esas policlínicas, o para abrir nuevas puertas de emergencia en otros puntos de la ciudad, o para que haya más especialistas, etc. etc.

Pero usted, estimado lector, ¿cree que en verdad no hay plata? Yo no creo, lo que creo es que está muy mal distribuida la plata en este país. Y ese es otro cantar.

Hay derroches en otras cosas y entonces claro, para la Salud ¿qué queda? ¡Para la salud!, que debería ser lo primordial en cualquier sociedad de cualquier país del mundo…Porque claro, todos los temas son importantes, pero ¿habrá alguno más importante que la salud? Es tan repetida y gastada como cierta la frase: sin salud no hay nada. Como Estado, como país, no seamos hipócritas: hablamos de Noviembre Azul, de que los hombres sean responsables y se hagan análisis de próstata a partir de los 40 años, y bla-bla-bla… y tenemos un urólogo en el Hospital, para una población de 38.000 hombres, 38.000 hombres son usuarios de Salud Pública en Salto ¡y hay un solo urólogo! Parece un chiste, sería hasta gracioso si no fuera gravísimo.

Acá hay un problema muy importante que no podemos desconocer y es algo que siempre conversábamos con la Dra. Patricia Nava cuando ocupaba la presidencia de la Federación Médica del Interior (FEMI): del Río Negro al norte tenemos un porcentaje muy bajo de médicos. En parte porque muchísimos estudiantes que van a Montevideo e estudiar Medicina se quedan por allá. Allá tienen más posibilidades de hacer cursos, más lugares de trabajo, etc. Ahora, ¿cómo podríamos traerlos para esta parte del país? Por ejemplo seduciéndolos con buenos sueldos. Y entonces volvemos a lo mismo: el asunto pasa por la plata, se precisa plata, lo que falta es plata.

¿En serio falta plata? ¿Y no se puede hacer ningún convenio, ningún arreglo con nadie, ningún acuerdo, ningún sistema de cooperación?… ¡¡¡Un urólogo para 38.000 hombres!!!

¿UTE, por ejemplo, no podrá hacer algo? ¿Salto Grande, por ejemplo, no podrá hacer algo? ¿ANTEL no podrá hacer algo? Claro, sé que me van a decir: ¿qué tendrá que ver esos organismos o entes que nombrás con la salud?…son cosas distintas…son arcas diferentes…no les compete ese tema…no tienen ninguna obligación de hacer esas cosas. Sí, lo sé, es cierto, pero con ese criterio yo le digo que a UTE tampoco le corresponde gastar millones y millones en publicidad siendo que no tiene competencia. Y lo gasta. Con ese criterio le puedo decir que tampoco corresponde que ANTEL gaste millones y millones en un logo (que dicho sea de paso ni gracia tiene). Y lo hace. Tampoco es obligación de Salto Grande organizar cursos de periodismo donde desembolsa millones de pesos, y menos le corresponde desembolsar millones y millones en sueldos de personas que no hacen absolutamente nada, más que haber alguna vez militado en política. Y sin embargo lo hace. La famosa Reforma Educativa que está encaminándose, ¿precisa tanto gasto en publicidad en los canales de TV de Montevideo? Hagan la reforma y punto, señores; explicando por supuesto de qué se trata, contratando sí (si es necesario), espacios para informar, pero ¿precisa tanto teatro filmado para pasar en la tele? Y más hoy, que tanta difusión se puede hacer virtualmente, mediante las redes, ¿es necesario que paguemos tantos minutos de televisión para eso (mire que no es barato un minuto en esos canales)?

Y la Salud cayéndose a pedazos porque no hay recursos…¿qué le parece?

Y conste que hay una comisión de apoyo al Hospital que ayuda muchísimo, y conste que hay muchas veces donaciones anónimas que también ayudan muchísimo, y que hay pacientes que prefieren dejar de comer muchas veces para pagarse algún estudio o medicamento de forma particular porque si va a esperar, se mueren…Si no, esto sería mucho peor todavía.

Aún falta para las próximas elecciones. Pero como hay gente que vive haciendo campaña política, que parece que vive en plena campaña electoral, queremos pedirles desde ya, que pongan el tema Salud en primer lugar cuando prometan algo. Bueno, si es que lo van a cumplir. Porque de promesas huecas, ya estamos aburridos. Y mientras tanto, no nos resignemos.

Contratapa por Jorge Pignataro