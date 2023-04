Ceibal y Arsenal jugarán el domingo a las 16 horas en el Parque Ernesto Dixckinson por el Campeonato del Interior de Clubes. Ferro Carril y Universitario jugarán el domingo en el Parque Luis T. Merazzi desde las 15.30′. ¿No era posible que un partido se jugase el sábado y otro el domingo?: NO, no se puede, en Salto no es posible.

¿Ceibal y Arsenal, más Ferro Carril-Universitario no podían acordar una doble jornada para potenciar la escena y generar una doble espectáculo en función de la gente?: No, no se puede, en Salto no es posible.

Cuando se originan circunstancias deportivas, ¿es posible actuar en función de determinado sentido común?: NO, en Salto….no se puede.

No se ha podido. Y seguramente nunca se podrá. Porque no se quiere poder.