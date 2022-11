«No niego la respuesta física que nos faltó»

«Habría que separar los tantos o hablar de dos situaciones concretas. Lo que propuso Salto Uruguay hasta el empate de Ferro, en que ellos se pusieron 2 a 2. No fuimos un equipo de espera, sino que buscamos. En la posición que está Salto Uruguay, no queda otra: salir a querer. Pero después de ese 2 a 2, no niego respecto a la respuesta física que nos faltó. Perdimos el orden y Ferro encontró ventajas que hasta ese momento no había tenido. Es una tabla que no está cerrada para Salto Uruguay. Hay que trabajar lo táctico, pero siempre a partir de lo anímico. A ese nivel no podemos caer».

(Después de Ferro Carril y antes de Saladero.

El Salto Uruguay de RONY COSTA. ¿Evitable el descenso o nol?

Esa es la cuestión)