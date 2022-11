No le teme a nada; fue el milagro japonés: 2-1

Japón, el equipo sorpresa, venció a Alemania de manera sorpresiva en Qatar 2022. No le temió a nada la selección nipona y se encontró con una victoria de excepción. Todo pintaba para que los germanos ganaran con facilidad, pero una valiente actuación de los asiáticos, quienes no dejaron de luchar, fue más grande que todo el talento e historia con el que cargaban sus rivales. El Estadio Internacional Khalifa fue testigo de una de las actuaciones más osadas de un equipo asiático en una Copa del Mundo. Japón asustó y derrotó a la Selección Alemana, que ni con todas sus estrellas pudo ganar. Los goles de Ritsu Doan y Takuma Asano fueron suficientes para darle un amargo debut a los alemanes. Ni Neuer, ni Muller, ni nadie pudo con el embate asiático. Sí, parte de la culpa es de los europeos, quienes no fueron lo que su historia les demanda: determinantes. Tuvieron llegadas para aumentar la ventaja, pero no lo concretaron. Eso le dio vida a un equipo que amenaza a cualquiera.